Thắng Lyon 1-2 trên sân khách, Fenerbahçe nắm lợi thế lớn ở play-off Champions League
Giành chiến thắng 1-2 ngay tại Groupama Stadium nhờ công của Muriqi và Brown, Fenerbahçe chiếm ưu thế quan trọng trước trận lượt về vòng play-offs UEFA Champions League, đẩy chủ nhà Lyon vào thế bám đuổi đầy khó khăn.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Lyon tiếp đón Fenerbahçe.
- 12'Thế trận cân bằng sau hơn 10 phút đầu
Sau hơn 10 phút bóng lăn, hai đội nhập cuộc khá thận trọng khi Fenerbahçe nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 45% - 55%. Dù vậy, Lyon lại tỏ ra chủ động hơn ở các pha tiếp cận khung thành với tổng số cú dứt điểm là 2 - 1 (trúng đích 1 - 0).
- 24'V. Muriqi mở tỷ số cho Fenerbahçe
Phút 24, V. Muriqi tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho Fenerbahçe ngay trên sân Parc Olympique Lyonnais. Bất chấp việc để Lyon cầm bóng vượt trội, đội khách vẫn biết cách trừng phạt đối thủ nhờ khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.
- 25'Lyon miệt mài ép sân tìm bàn gỡ
Bước sang phút 25, Lyon nỗ lực gia tăng sức ép với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 62% - 38%. Dù vậy, Fenerbahçe vẫn bảo vệ chắc chắn lợi thế dẫn 0-1 và cho thấy độ sắc bén nhỉnh hơn ở các pha phản công với 1 - 2 lần dứt điểm trúng đích.
- 28'A. Brown nhân đôi cách biệt cho Fenerbahçe
Phút 28, đón đường kiến tạo từ M. Greenwood, A. Brown dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Fenerbahçe. Chỉ trong vòng ít phút, đội khách đã liên tiếp có được 2 bàn thắng ngay trên sân Parc Olympique Lyonnais để tạo lợi thế cực lớn.
- 32'Skriniar nhận thẻ vàng sau pha kéo người
Phút 32, trung vệ M. Skriniar bên phía Fenerbahçe phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi kéo người. Dù đội khách đang dẫn trước 0-2, hàng thủ của họ vẫn cần duy trì sự tập trung trước sức ép từ Lyon.
- 37'Fenerbahçe duy trì thế trận hiệu quả trước Lyon
Dù cầm bóng nhỉnh hơn với thời lượng 58% - 42%, Lyon vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Trái lại, Fenerbahçe chơi đầy sắc bén khi vượt trội về số pha dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 2 - 5) để tiếp tục duy trì cách biệt 0-2 an toàn tính đến phút 37.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Lyon nỗ lực cầm bóng tìm bàn gỡ
Bước sang đầu hiệp hai, Lyon nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi chiếm ưu thế kiểm soát bóng 61% - 39%. Dù vậy, Fenerbahçe vẫn duy trì sự nguy hiểm ở các pha phản công và nhỉnh hơn về độ chuẩn xác với số lần dứt điểm trúng đích 3 - 5.
- 51'Thẻ vàng cho L. Openda sau pha bóng phi thể thao
Phút 51, tiền đạo L. Openda bên phía Lyon phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau hành vi phi thể thao. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 0-2 ngay tại sân Groupama Stadium, các cầu thủ đại diện nước Pháp dường như đang gặp phải áp lực tâm lý không nhỏ.
- 61'M. Fofana rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Lyon
Phút 61, từ đường chuyền thuận lợi của A. Maitland-Niles, M. Fofana dứt điểm chính xác giúp Lyon rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Pha lập công quý giá này thắp lại hy vọng lật ngược thế cờ cho đội chủ sân Groupama Stadium trong cuộc đối đầu căng thẳng với Fenerbahçe.
- 62'Lyon điều chỉnh nhân sự: Z. Athekame vào sân
Ngay sau khi rút ngắn tỷ số xuống 1-2, Lyon quyết định làm mới đội hình ở phút 62 khi tung Z. Athekame vào sân thế chỗ cho A. Maitland-Niles nhằm tiếp tục duy trì sức ép lên khung thành đối phương.
- 62'Lyon điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn gỡ
Ngay sau khi rút ngắn cách biệt xuống 1-2, Lyon quyết định làm mới đội hình ở phút 62 khi tung K. Boudache vào sân thay cho E. Nuamah. Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép tấn công nhằm san bằng tỷ số.
- 62'Lyon nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ
Bước sang phút 62, Lyon nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ với quyền kiểm soát bóng 59% - 41%. Dù vậy, Fenerbahçe vẫn cực kỳ nguy hiểm trong các pha phản công khi tạo ra số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 11 - 13 (trúng đích 4 - 6), khiến thế trận duy trì ở nhịp độ căng thẳng.
- 64'VAR từ chối bàn thắng của L. Openda
Phút 64, mành lưới của Fenerbahçe đã rung lên sau pha dứt điểm của L. Openda, nhưng VAR nhanh chóng can thiệp và xác định tiền đạo bên phía Lyon đã rơi vào thế việt vị. Bàn thắng không được công nhận khiến đội chủ nhà vẫn chưa thể san bằng cách biệt và tạm bị dẫn 1-2.
- 67'Fenerbahçe rút Talisca nhường chỗ cho I. Yuksek
Phút 67, Fenerbahçe tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung I. Yuksek vào sân thay thế cho Talisca. Đội khách cần thêm sự chắc chắn ở tuyến giữa để bảo vệ cách biệt mong manh 1-2 trước sức ép gia tăng từ Lyon.
- 71'VAR từ chối bàn thắng của Boudache vì lỗi việt vị
Phút 71, K. Boudache bên phía Lyon đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định có lỗi việt vị. Đội chủ nhà vẫn chưa thể có bàn quân bình tỷ số và tiếp tục bám đuổi với tỷ số 1-2.
- 76'Lyon điều chỉnh nhân sự, P. Sulc vào sân
Phút 76, Lyon tiến hành thay đổi nhân sự khi rút T. Tessmann ra nghỉ để trao cơ hội cho P. Sulc. Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số khi vẫn đang bị dẫn 1-2.
- 76'Fenerbahçe tăng cường nhân sự khi D. Nene vào sân
Phút 76, Fenerbahçe quyết định làm mới đội hình khi D. Nene được tung vào sân thay thế cho O. Aydin. Đội khách cần thêm nguồn năng lượng tươi mới nhằm củng cố thế trận và bảo toàn cách biệt 1-2 trước sức ép ngày một lớn từ Lyon.
- 76'Đôi công hấp dẫn tại Groupama Stadium
Bước sang phút 76, trận đấu tiếp tục duy trì tốc độ cao khi hai đội chơi đôi công cởi mở với tỷ số hòa 2-2. Lyon nắm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng (59% - 41%) cùng số lần dứt điểm nhỉnh hơn 16 - 13 (trúng đích 7 - 6), nhưng Fenerbahçe cũng luôn sẵn sàng tung ra những pha đáp trả nguy hiểm.
- 80'Fenerbahçe rút Greenwood rời sân để làm mới đội hình
Phút 80, Fenerbahçe thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi I. Kahveci được tung vào sân để thế chỗ M. Greenwood. Đội khách đang nỗ lực điều chỉnh nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-2 trong những phút thi đấu căng thẳng còn lại trên sân Groupama Stadium.
- 80'Fenerbahçe tung Lukaku vào sân ở phút 80
Phút 80, Fenerbahçe quyết định làm mới hàng công khi tung R. Lukaku vào sân thay thế V. Muriqi. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực bảo toàn cách biệt 1-2 quý giá trong những phút thi đấu căng thẳng còn lại.
- 86'Lyon tung M. Bidstrup vào sân
Phút 86, Lyon tiến hành điều chỉnh nhân sự khi M. Bidstrup được tung vào sân để thay cho T. Morton. Đội chủ nhà cần thêm sự tươi mới cho tuyến giữa nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.
- 86'Lyon đưa Tagliafico vào sân thay Abner Vinicius
Phút 86, Lyon thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi N. Tagliafico được tung vào sân thế chỗ Abner Vinicius. Đội chủ nhà đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng khi đang bị dẫn 1-2.
- 89'Lyon dốc lực ép sân tìm bàn gỡ
Bước sang phút 89, Lyon nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ khi kiểm soát bóng 60% - 40%. Trận đấu diễn ra đôi công quyết liệt với số cú dứt điểm 15 - 14 (trúng đích 6 - 7), nhưng Fenerbahçe vẫn đang phòng ngự tập trung để bảo toàn tỷ số 1-2.
- 90+4'Guendouzi nhận thẻ vàng ở phút bù giờ
Phút 90+4', M. Guendouzi bên phía Fenerbahçe phải nhận thẻ vàng sau pha kéo người chiến thuật nhằm ngăn cản đợt lên bóng của đối phương. Tình huống phạm lỗi diễn ra trong bối cảnh đội khách đang nỗ lực tối đa để bảo vệ cách biệt 1-2 mong manh ở những giây cuối trận.
- 90+5'D. Nene nhận thẻ vàng ở phút bù giờ
Phút 90+5, D. Nene của Fenerbahçe phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống ngáng chân đối phương. Đội khách đang phải nỗ lực tối đa để bảo toàn tỷ số 1-2 trong những giây bù giờ căng thẳng cuối trận.
- KTKết thúc: Lyon 1-2 Fenerbahçe
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 03:53 27/08/2026
Không có đội nào giành được lợi thế trước khi rời trận lượt đi. Vì vậy, Lyon và Fenerbahçe bước vào 90 phút tại Pháp với áp lực gần như tương đương, dù đội bóng Ligue 1 được hưởng lợi thế sân nhà.
Lyon cần tận dụng sức ép từ khán đài
Trở về Parc Olympique Lyonnais là cơ hội để Lyon kiểm soát trận đấu theo cách chủ động hơn. Họ có thể đẩy nhanh tốc độ luân chuyển bóng và gia tăng sức ép ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số.
Tuy nhiên, đây không phải trận đấu mà Lyon có thể tấn công thiếu kiểm soát. Fenerbahçe sở hữu khả năng chuyển trạng thái nhanh và có thể khai thác khoảng trống nếu đội chủ nhà dâng quá cao.
Fenerbahçe có thể lựa chọn cách chơi thực dụng
Tỷ số 1-1 mang đến nhiều phương án cho Fenerbahçe. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không buộc phải lao lên tấn công, nhất là trong giai đoạn đầu khi sức ép từ Lyon có thể rất lớn.
Giữ cấu trúc đội hình và đưa trận đấu kéo dài trong thế cân bằng sẽ giúp đội khách gia tăng cơ hội. Khi Lyon bắt đầu nóng vội, Fenerbahçe có thể tìm kiếm những tình huống phản công để tạo khác biệt.
Lợi thế sân nhà chưa đủ đảm bảo chiến thắng
Lyon có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Fenerbahçe vẫn đang ở thế hoàn toàn chủ động về cơ hội đi tiếp.
Với tổng tỷ số cân bằng, một bàn thắng hoặc một sai lầm phòng ngự đều có khả năng thay đổi toàn bộ cục diện. Đây nhiều khả năng là trận đấu khó phân định cho đến giai đoạn cuối.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)