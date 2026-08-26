64' VAR từ chối bàn thắng của L. Openda

Phút 64, mành lưới của Fenerbahçe đã rung lên sau pha dứt điểm của L. Openda, nhưng VAR nhanh chóng can thiệp và xác định tiền đạo bên phía Lyon đã rơi vào thế việt vị. Bàn thắng không được công nhận khiến đội chủ nhà vẫn chưa thể san bằng cách biệt và tạm bị dẫn 1-2.