Thắng Malaysia 2-0 ở lượt đi, ĐT Việt Nam vẫn cần cẩn trọng để bảo toàn vé chung kết ASEAN Cup 2026 Dù nắm lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, ĐT Việt Nam cần giữ sự tập trung cao độ trên sân Mỹ Đình để tránh lặp lại vết xe đổ trước Malaysia tại bán kết năm 2014.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách Kuala Lumpur mang lại lợi thế cực lớn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trước trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2026. Chỉ cần không thua với cách biệt từ hai bàn trở lên trên sân nhà Mỹ Đình, ĐT Việt Nam sẽ ghi tên mình vào trận tranh ngai vàng. Dẫu vậy, khoảng cách hiện tại vẫn có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu toàn đội xuất hiện tâm lý chủ quan.

Bóng ma quá khứ tại Mỹ Đình năm 2014

Lịch sử giải đấu từng chứng kiến bài học đắt giá mà bóng đá Việt Nam không được phép lặp lại. Tại bán kết AFF Cup 2014, tuyển Việt Nam cũng giành thắng lợi 2-1 ngay trên sân của Malaysia ở lượt đi. Tuy nhiên, sự mất tập trung cùng đòn hồi mã tấu bất ngờ từ đối thủ khiến đoàn quân áo đỏ gục ngã 2-4 ngay tại Mỹ Đình, chấp nhận dừng bước cay đắng với tổng tỷ số 4-5.

Malaysia không phải là đối thủ dễ bị xem thường.

Thế chân tường và bài toán lực lượng của Malaysia

Ở trận lượt về, Malaysia rơi vào thế không còn gì để mất và buộc phải chơi tấn công mạo hiểm để tìm kiếm cách biệt tối thiểu hai bàn. Nhiệm vụ này càng trở nên gian nan với HLV Tan Cheng Hoe khi họ đối mặt cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng với sự vắng mặt của Wan Kuzain, Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazrul Amir Zaman, Aliff Haiqal cùng chấn thương của trung vệ Rodney Celvin.

Dù tổn thất nhân sự, tinh thần chiến đấu cùng sức trẻ và tốc độ của Những chú hổ Mã Lai vẫn là mối đe dọa thường trực đối với hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam nếu chủ quan.

ĐT Việt Nam có thể trừng phạt Malaysia qua những pha phản công.

Bài toán chiến thuật của HLV Kim Sang Sik

Đối diện với đối thủ sẵn sàng dâng cao đội hình tìm bàn thắng sớm, HLV Kim Sang Sik cần ưu tiên lối chơi thực dụng và kiểm soát nhịp độ. ĐT Việt Nam không nhất thiết phải dồn sức đá đôi công tốc độ cao, mà tập trung phong tỏa khoảng trống và duy trì sự kỷ luật nơi hàng thủ.

Khi Malaysia buộc phải mạo hiểm đẩy cao toàn bộ đội hình, những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của họ sẽ xuất hiện. Đây chính là thời cơ thuận lợi để các chân sút phản công nhanh như Xuân Son, Đình Bắc hay Hoàng Hên trừng phạt sai lầm của đối phương, qua đó chốt hạ tấm vé bước vào trận chung kết.