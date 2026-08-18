Thắng Malaysia 2-0, tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ lỗ hổng hàng thủ ở bán kết ASEAN Cup 2026 Dù đánh bại Malaysia 2-0 ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ tử huyệt nơi hành lang cánh phải cần HLV Kim Sang-sik sớm khắc phục.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 mang lại lợi thế rất lớn cho đội tuyển Việt Nam nhờ các bàn thắng của Xuân Son và pha phản lưới nhà của Faris Danish. Tuy nhiên, đằng sau tỷ số cách biệt, màn trình diễn của hàng phòng ngự áo trắng lại mang đến nhiều mối lo ngại cho ban huấn luyện lẫn giới chuyên môn.

Hàng thủ Việt Nam vẫn chưa thể mang đến sự an tâm. Ảnh: VFF.

Tử huyệt hành lang trong và bài toán đua tốc độ

Điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam nằm ở hành lang trong bên cánh phải, khu vực chuyển giao nhiệm vụ giữa hậu vệ Trương Tiến Anh và trung vệ lệch phải Bùi Hoàng Việt Anh. Đội chủ nhà Malaysia đã liên tục khai thác vào khoảng trống này bằng việc tận dụng sức trẻ cùng tốc độ của tiền đạo 21 tuổi Pavithran.

Trong các tình huống ở phút thứ 28 và 70, Bùi Hoàng Việt Anh dù có lợi thế xuất phát trước vẫn liên tục thất thế trước những cú bứt tốc của Pavithran. Sự chậm chạp trong khả năng xoay xở và hạn chế tốc độ khiến trung vệ mang áo số 20 gặp rất nhiều khó khăn khi đối phương thực hiện các đường đẩy bóng dài vượt tuyến.

Sự chắp vá hệ thống và màn trình diễn của Patrik Lê Giang

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, sự thiếu ăn ý giữa Trương Tiến Anh và Bùi Hoàng Việt Anh đến từ việc hai cầu thủ này chưa có nhiều thời gian thi đấu cạnh nhau. Việc trung vệ Duy Mạnh vắng mặt do chấn thương buộc HLV Kim Sang-sik phải kéo Việt Anh sang đá trung vệ lệch phải, một vị trí vốn không phải sở trường của anh. Đồng thời, việc đảo Xuân Mạnh sang hành lang cánh trái cũng phần nào phá vỡ tính cân bằng trong hệ thống phòng ngự.

Những pha cản phá xuất thần của Lê Giang đã sửa sai cho các đồng đội. Ảnh: VFF.

Trong một thế trận mà hàng thủ để đối thủ tạo ra tới 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt, thủ thành Patrik Lê Giang đã trở thành chốt chặn xuất sắc. Sự phản xạ nhanh nhạy cùng các tình huống lao ra cản phá mười mươi của Lê Giang đã cứu cho đội tuyển Việt Nam khỏi những bàn thua trông thấy, trực tiếp bù đắp cho những sai lầm nơi tuyến dưới.

Phương án điều chỉnh chiến thuật cho trận lượt về

Để chuẩn bị cho trận lượt về tại sân vận động Mỹ Đình và bảo vệ mục tiêu vô địch, HLV Kim Sang-sik cần nhanh chóng đưa ra những giải pháp căn chỉnh chiến thuật nhằm bịt kín lỗ hổng biên phải. Hiện tại, hai phương án khả dĩ nhất đang được tính đến:

Phương án 1: Đưa Xuân Mạnh trở lại vị trí trung vệ lệch phải sở trường, đồng thời xếp Văn Hậu đảm nhận hành lang cánh trái để khôi phục sự vững chắc cơ bản.

Đưa Xuân Mạnh trở lại vị trí trung vệ lệch phải sở trường, đồng thời xếp Văn Hậu đảm nhận hành lang cánh trái để khôi phục sự vững chắc cơ bản. Phương án 2: Giữ nguyên bộ khung phòng ngự nhưng yêu cầu Trương Tiến Anh chủ động lùi sâu bọc lót, kết hợp với việc tiền vệ Thành Long gia tăng di chuyển để hỗ trợ đánh chặn từ xa.

Đội tuyển Việt Nam không thể tiếp tục phụ thuộc vào sự xuất thần của cá nhân thủ môn khi bước vào giai đoạn quyết định. Việc sớm nhận diện và khắc phục khoảng trống phòng ngự sẽ là yếu tố then chốt giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì sự chủ động trên chặng đường chinh phục danh hiệu.