Thắng Malaysia 2-0 vào chung kết ASEAN Cup 2026: Bài toán thể lực và dứt điểm của tuyển Việt Nam Hạ Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam thẳng tiến vào chung kết gặp Thái Lan nhưng HLV Kim Sang Sik còn nhiều nỗi lo về lực lượng.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 sau thắng lợi 2-0 đầy thuyết phục trước Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình, qua đó khép lại hai lượt trận bán kết với tổng tỷ số 4-0. Cú đúp trong hiệp hai của tiền đạo Xuân Son đã cụ thể hóa sự áp đảo toàn diện của đội chủ nhà. Tuy nhiên, đằng sau tấm vé đi tiếp là những bài toán lớn về hiệu suất dứt điểm, kỷ luật thi đấu và thể lực mà huấn luyện viên Kim Sang Sik cần sớm tìm lời giải trước cuộc đụng độ Thái Lan.

Sự linh hoạt trong xoay tua và thế trận áp đảo tại Mỹ Đình

Bước vào trận bán kết lượt về, HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi thực hiện tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng ở Kuala Lumpur. Việc xáo trộn gần một nửa đội hình thường mang đến nguy cơ chệch nhịp trong vận hành, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc đã chứng minh tính toán đúng đắn của mình. Các tuyến của tuyển Việt Nam duy trì sự kết nối chặt chẽ và thi đấu vô cùng chủ động.

Hàng công đội nhà trình diễn các phương án tiếp cận cầu môn rất đa dạng, từ các pha dạt biên tạt cánh, phối hợp nhóm ở trung lộ cho đến những tình huống chuyển trạng thái nhanh ngay khi đoạt lại bóng. Sự cơ động này khiến Malaysia hoàn toàn mất quyền kiểm soát khu vực giữa sân và buộc phải lùi sâu đội hình về phần sân nhà để chống đỡ trong suốt thời lượng trận đấu.

Màn trình diễn đẳng cấp của Xuân Son giúp Việt Nam hạ gục Malaysia tại Mỹ Đình. Ảnh: VFF.

Khâu dứt điểm bế tắc và bài toán vỡ kế hoạch giữ sức

Dù tạo ra thế trận một chiều, hiệp thi đấu thứ nhất lại phơi bày điểm yếu cố hữu của tuyển Việt Nam: khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Hàng loạt cú dứt điểm được tung ra trong 45 phút đầu tiên nhưng bảng tỷ số vẫn giữ nguyên vạch xuất phát. Việc thiếu sự sắc bén ở những khoảnh khắc quyết định khiến đội bóng không thể sớm định đoạt trận đấu.

Sự bế tắc này kéo theo hệ lụy trực tiếp về mặt nhân sự. HLV Kim Sang Sik đã bị vỡ kế hoạch xoay tua nhằm giữ sức cho các nhân tố chủ chốt. Để đảm bảo kết quả an toàn, ông buộc phải giữ những quân bài quan trọng như Xuân Son hay Tài Lộc thi đấu tiếp trong hiệp hai, thay vì rút họ ra nghỉ sớm nhằm chuẩn bị cho trận chung kết.

Dù giành chiến thắng cảm xúc, chúng ta vẫn cần phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Ảnh: VFF.

Đến nửa sau trận đấu, đẳng cấp cá nhân của Xuân Son đã lên tiếng đúng lúc với hai pha lập công đẳng cấp, khẳng định vị thế trung phong số một của đội tuyển. Dù vậy, tình trạng phung phí cơ hội là vấn đề đã lặp lại nhiều lần từ đầu giải. Trước một Thái Lan sở hữu hàng phòng ngự tổ chức kiên cố và lọc lõi hơn Malaysia rất nhiều, số lượng cơ hội dành cho tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ ít hơn đáng kể.

Kỷ luật thi đấu và thách thức thể lực trước đại chiến Thái Lan

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, vấn đề kiểm soát tâm lý thi đấu cũng để lại không ít lo ngại. Điển hình là tình huống tranh chấp 5-5 quyết liệt trên mức cần thiết của Hai Long đối với Sumareh. Trong bối cảnh đội nhà đang nắm lợi thế quá lớn về cả tỷ số lẫn thế trận, những pha phạm lỗi rủi ro cao như vậy có thể dẫn đến án phạt nặng từ trọng tài, đe dọa trực tiếp đến quân số của đội bóng ở trận đấu tiếp theo.

Hướng tới trận chung kết lượt đi tại chảo lửa Rajamangala, tuyển Việt Nam đang phải đối mặt với bất lợi lớn về lịch thi đấu. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có ít hơn đối thủ Thái Lan một ngày nghỉ, đồng thời phải thực hiện chuyến bay di chuyển ngay sau trận bán kết. Khi các trụ cột chưa thể tích lũy thể lực trọn vẹn, sự tập trung và bản lĩnh lạnh lùng trong các tình huống kết liễu đối phương sẽ là yếu tố then chốt quyết định ngôi vương ASEAN Cup 2026.