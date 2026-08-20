Thắng nhờ phản lưới nhà, Red Bull Salzburg đi tiếp, Mjallby AIF bị loại Nhờ bàn phản lưới nhà ở phút 90 của Pettersson, Red Bull Salzburg giành chiến thắng 1-0 trước Mjallby AIF trên sân Strandvallen để chính thức đi tiếp tại vòng play-off UEFA Europa League, đồng thời khiến đội chủ nhà bị loại.

Mjallby AIF 0 - 1 Red Bull Salzburg Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mjallby AIF tiếp đón Red Bull Salzburg.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

58' A. Samuelsen nhận thẻ vàng vì lỗi hành vi Phút 58, trọng tài rút thẻ vàng phạt A. Samuelsen bên phía Mjallby AIF sau tình huống phạm lỗi hành vi phi thể thao. Trong bối cảnh trận đấu play-off UEFA Europa League tại Strandvallen đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0, áp lực tâm lý đang dần gia tăng lên các cầu thủ đội nhà.

60' Red Bull Salzburg làm mới hàng công ở phút 60 Phút 60, Red Bull Salzburg thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi K. Konate được tung vào sân thay cho Y. Vertessen . Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, sự góp mặt của Konate được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo ra đột biến trong những phút tiếp theo.

60' Red Bull Salzburg tung M. Kjaergaard vào sân ở phút 60 Phút 60, Red Bull Salzburg thực hiện sự thay đổi người khi M. Kjaergaard vào sân thay cho B. Mazurek . Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Kjaergaard sẽ giúp họ tạo ra khác biệt trên sân Strandvallen.

70' Mjallby AIF rút A. Samuelsen ra nghỉ, tung I. Hoffmann vào sân Phút 70, ban huấn luyện Mjallby AIF quyết định đưa I. Hoffmann vào sân thay thế cho A. Samuelsen . Việc rút Samuelsen – người đã nhận thẻ vàng ở phút 58 – ra nghỉ được xem là phương án an toàn nhằm tránh rủi ro lực lượng cho đội nhà trong thời gian còn lại.

71' Mjallby AIF làm mới hàng công ở phút 71 Phút 71, Mjallby AIF quyết định đưa V. Granath vào sân thay thế cho O. Lindberg . Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội chủ nhà ở cuộc đối đầu tại play-off UEFA Europa League.

74' S. Kitano vào sân làm mới hàng công Red Bull Salzburg Phút 74, Red Bull Salzburg thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi S. Kitano được tung vào sân thay cho H. Tabakovic . Trong thế trận bế tắc với tỷ số 0-0, BHL đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ tạo nên khác biệt tại lượt trận Play-offs UEFA Europa League.

74' Red Bull Salzburg thay người tìm sự khác biệt ở phút 74 Phút 74, Red Bull Salzburg thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung A. Camara vào sân để thế chỗ D. Redzic . Trong bối cảnh trận đấu với Mjallby AIF vẫn đang giằng co ở tỷ số 0-0, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Áo tạo nên bước ngoặt.

81' Red Bull Salzburg tung U. Tohumcu vào sân Phút 81, Red Bull Salzburg quyết định rút E. Baidoo rời sân để nhường chỗ cho U. Tohumcu . Khi tỷ số vẫn đang dừng ở mức 0-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại sự tươi mới cho đội khách trong những phút thi đấu cuối cùng.

84' Mjallby AIF tung M. Enggaard vào sân ở phút 84 Phút 84, Mjallby AIF thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Enggaard vào sân thế chỗ V. Gustafson . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 trước Red Bull Salzburg , sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra làn gió mới ở những phút cuối trận.

90' Mjallby AIF thay người ở phút 90: Tidstrand thế chỗ Kjaer Phút 90, Mjallby AIF thực hiện sự thay đổi người khi L. Tidstrand được tung vào sân để thay thế cho J. Kjaer . Đây là bước điều chỉnh nhân sự ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng trong trận đấu thuộc vòng play-off UEFA Europa League trên sân Strandvallen.

90+1' Bàn phản lưới nhà nghiệt ngã ở phút 90+1 Phút 90+1', bi kịch đã ập đến với Mjallby AIF khi T. Pettersson vô tình đá phản lưới nhà. Bàn thua đầy nghiệt ngã này giúp Red Bull Salzburg mở tỷ số 0-1 ngay tại sân Strandvallen trong những phút bù giờ.

KT Kết thúc: Mjallby AIF 0-1 Red Bull Salzburg Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 00:49 21/08/2026

Mjallby AIF sẽ tiếp Red Bull Salzburg trên sân Strandvallen lúc 23:00 ngày 20/08/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp: đội thắng đi tiếp, còn đội thua bị loại.

Tính chất một mất một còn khiến cuộc so tài không có chỗ cho những toan tính liên quan đến thứ hạng vòng bảng. Mỗi quyết định trong cách nhập cuộc, kiểm soát nhịp độ và xử lý tình huống có thể tác động trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Red Bull Salzburg có tín hiệu tích cực trước chuyến làm khách

Red Bull Salzburg bước vào trận này với phong độ gồm 1 trận thắng và 1 trận hòa ở hai lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả đó cho thấy đội khách đang duy trì sự ổn định nhất định, dù mẫu dữ liệu hiện có chưa đủ để khẳng định sâu hơn về hiệu quả ở từng khía cạnh lối chơi.

Với một trận loại trực tiếp diễn ra trên sân Strandvallen, Red Bull Salzburg sẽ cần chuyển trạng thái ổn định gần đây thành khả năng làm chủ những thời điểm quan trọng. Sự kiên nhẫn khi triển khai bóng và mức độ chính xác trong các pha xử lý ở phần sân đối phương có thể là yếu tố đáng chú ý.

Mjallby AIF đứng trước thử thách trên sân Strandvallen

Mjallby AIF có lợi thế được thi đấu tại Strandvallen, nhưng dữ liệu được cung cấp không nêu phong độ gần đây hay thông tin lực lượng của đội chủ nhà. Vì vậy, trọng tâm của họ là thích nghi với áp lực đặc biệt của một cuộc đấu mà kết quả quyết định ngay quyền đi tiếp.

Đội chủ nhà cần giữ được sự chặt chẽ trong tổ chức, đồng thời tận dụng tốt những thời điểm có thể đưa bóng lên phía trước. Trong một trận không có dư địa cho sai lầm, việc duy trì cự ly đội hình và tránh để trận đấu bị kéo theo nhịp độ bất lợi sẽ mang ý nghĩa lớn.

Thế trận có thể được định đoạt bởi khả năng kiểm soát áp lực

Trận đấu nhiều khả năng là cuộc thử thách về bản lĩnh hơn là cuộc đua thuần túy về nhịp độ. Red Bull Salzburg mang đến tín hiệu phong độ tích cực từ hai trận gần nhất, còn Mjallby AIF có điểm tựa sân Strandvallen trong cuộc chạm trán loại trực tiếp.

Nhìn chung, đội kiểm soát tốt áp lực, hạn chế sai sót và tận dụng hiệu quả các thời điểm quyết định sẽ nắm lợi thế. Không có cơ sở dữ liệu về đội hình dự kiến hoặc lực lượng vắng mặt, nên diễn biến nhân sự trước giờ bóng lăn sẽ là yếu tố cần được theo dõi thêm.

Mjallby AIF 5 trận gần nhất T B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Red Bull Salzburg 5 trận gần nhất T H H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới