Thắng thuyết phục Palermo 2-0, Juventus chạy đà thuận lợi tại Perth Các bàn thắng của Yildiz và Milik giúp Juventus đánh bại Palermo 2-0 trong trận giao hữu trên sân Optus Stadium, tạo khởi đầu thuận lợi cho 'Bà đầm già' trong khi đại diện Serie B đành chịu thất bại trước đối thủ vượt trội.

Juventus 2 - 0 Palermo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Juventus tiếp đón Palermo.

5' Douglas Luiz nhận thẻ vàng sớm Ngay ở phút 5, Douglas Luiz bên phía Juventus đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Việc dính thẻ phạt từ quá sớm đòi hỏi tiền vệ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận giao hữu trên sân Optus Stadium.

44' K. Yildiz tỏa sáng, Juventus vươn lên dẫn 1-0 Phút 44, K. Yildiz lập công giúp Juventus mở tỷ số trận đấu trước Palermo. Bàn thắng khai thông thế bế tắc ngay trước khi hiệp một kết thúc mang về lợi thế 1-0 cho Juventus trong trận giao hữu trên sân Optus Stadium.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Juventus điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', Juventus quyết định có sự thay đổi nhân sự khi E. Zhegrova được tung vào sân thay cho F. Conceicao . Nắm lợi thế dẫn trước 1-0, đội bóng tiếp tục đưa ra những điều chỉnh chiến thuật cho hiệp đấu còn lại.

46' Juventus điều chỉnh tuyến giữa ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Juventus thực hiện sự thay đổi người khi M. Locatelli được tung vào sân thay cho Douglas Luiz , cầu thủ đã dính thẻ vàng ở phút 5. Việc làm mới tuyến giữa giúp Juventus duy trì sự chủ động sau khi đã có bàn mở tỷ số 1-0 trước Palermo ở cuối hiệp một.

46' Juventus thay người ngay đầu hiệp hai: Rugani vào sân Ngay đầu hiệp hai (phút 46'), Juventus thực hiện sự thay đổi nhân sự ở hàng thủ khi D. Rugani được tung vào sân thay thế F. Gatti . Nắm lợi thế dẫn 1-0 trước Palermo, đội bóng áo sọc trắng - đen chủ động làm mới lực lượng để duy trì sự an toàn cho khung thành.

61' Palermo tung F. Barba vào sân củng cố đội hình Phút 61, Palermo có sự thay đổi nhân sự khi F. Barba vào sân thay cho P. Ceccaroni . Ban huấn luyện Palermo quyết định làm mới lực lượng nhằm tìm kiếm làn gió mới trong bối cảnh họ đang bị Juventus dẫn 1-0.

61' Palermo điều chỉnh nhân sự: A. Palumbo thế chỗ Hernani Phút 61, Palermo quyết định có sự thay đổi người khi A. Palumbo được tung vào sân để thế chỗ Hernani . Đội bóng đang cố gắng tìm kiếm những tín hiệu tích cực hơn trong lối chơi nhằm quân bình tỷ số khi bị Juventus dẫn trước 1-0.

61' Palermo làm mới hàng công với J. Le Douaron Phút 61, Palermo có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi J. Le Douaron được tung vào sân thay thế cho J. Pohjanpalo . Đội bóng này đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp gia tăng sức ép trong thế bị Juventus dẫn trước 1-0.

61' Palermo điều chỉnh nhân sự: D. Vavassori thế chỗ D. Johnsen Phút 61, Palermo quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung D. Vavassori vào sân thay thế cho D. Johnsen . Đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trên hàng công nhằm hy vọng xoay chuyển tình thế khi đang bị Juventus dẫn 1-0.

61' Palermo tung P. Peda vào sân thay G. Magnani Phút 61, Palermo thực hiện sự thay đổi người khi P. Peda vào sân thế chỗ cho G. Magnani . Ban huấn luyện kỳ vọng điều chỉnh này sẽ mang lại sự khởi sắc trong lối chơi khi họ đang bị Juventus dẫn 1-0.

61' Juventus tung A. Milik vào sân thay R. Kolo Muani Phút 61, Juventus đưa A. Milik vào sân thay cho R. Kolo Muani trên hàng công. Nắm lợi thế dẫn trước 1-0, đội bóng tiếp tục điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sức ép trước Palermo.

61' Juventus làm mới hàng công, Boga thay Yildiz Phút 61, Juventus quyết định thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi J. Boga được tung vào sân thay thế cho K. Yildiz . Đang nắm lợi thế dẫn 1-0 từ cuối hiệp một, đại diện Italy muốn bổ sung nhân tố mới nhằm duy trì sức ép tấn công trong thời gian còn lại của trận đấu.

61' Juventus làm mới tuyến giữa ở phút 61 Ở phút 61, Juventus đưa ra sự thay đổi người khi F. Miretti được tung vào sân để thay cho K. Alajbegovic . Với lợi thế dẫn 1-0 có được từ hiệp một, đại diện nước Ý muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì thế trận kiểm soát trên sân Optus Stadium.

62' Juventus tung A. Cambiaso vào sân thay W. McKennie Phút 62, Juventus có sự thay đổi nhân sự khi A. Cambiaso được tung vào sân để thế chỗ W. McKennie . Trong thế trận đang dẫn trước 1-0, đây là phương án điều chỉnh nhằm gia tăng sự tươi mới và duy trì sự chủ động cho đại diện Italy.

72' Juventus rút T. Koopmeiners, Arthur Melo vào sân Phút 72, Juventus thực hiện sự thay đổi người ở tuyến giữa. Arthur Melo được tung vào sân để thế chỗ cho T. Koopmeiners trong nỗ lực duy trì thế trận và bảo toàn dẫn trước 1-0 trước Palermo.

77' Palermo điều chỉnh nhân sự, M. Fortin vào sân Phút 77, Palermo thực hiện sự thay đổi người khi M. Fortin được tung vào sân để thế chỗ cho J. Joronen . Palermo đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi nhằm hy vọng gỡ hòa khi vẫn đang bị Juventus dẫn trước 1-0.

79' Palermo điều chỉnh nhân sự ở phút 79 Phút 79, Palermo có sự thay đổi người khi N. Pierozzi được tung vào sân để thay thế cho T. Cassandro . Đang bị Juventus dẫn trước 1-0, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại sự tươi mới cho Palermo trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ ở những phút còn lại.

79' Palermo điều chỉnh nhân sự ở phút 79 Phút 79, Palermo thực hiện sự thay đổi người khi A. Bozzolan vào sân thay thế cho T. Augello . Đội bóng hy vọng sự bổ sung này sẽ mang lại làn gió mới ở những phút cuối trận trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, khi vẫn đang bị Juventus dẫn 1-0.

79' Palermo tung N. Estevez vào sân ở phút 79 Phút 79, Palermo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi N. Estevez được tung vào sân thế chỗ cho J. Segre . Đang bị Juventus dẫn 1-0, Palermo kỳ vọng sự xuất hiện của cầu thủ mới sẽ mang lại sự tươi mới trong lối chơi nhằm tìm kiếm bàn gỡ tại Optus Stadium.

79' Palermo tung G. Strefezza vào sân tìm bàn gỡ Phút 79, Palermo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi G. Strefezza được tung vào sân thế chỗ cho E. Gyasi . Trong thế bị Juventus dẫn trước 1-0, Palermo kỳ vọng nhân tố mới này sẽ mang lại làn gió tươi trẻ để gia tăng sức ép ở những phút cuối trận.

79' Palermo tung C. Gomes vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 79, Palermo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi C. Gomes được tung vào sân thế chỗ F. Ranocchia . Đội bóng áo hồng đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới nhằm hy vọng gỡ hòa khi Juventus vẫn đang dẫn 1-0.

80' Juventus điều chỉnh nhân sự trong 10 phút cuối Phút 80, Juventus thực hiện sự thay đổi người khi L. Kelly được tung vào sân thay thế cho Z. Celik . Đây là bước điều chỉnh nhằm củng cố sự chắc chắn cho đội hình, giúp Juventus bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trước Palermo trong khoảng thời gian còn lại của trận giao hữu trên sân Optus Stadium.

87' A. Milik nhân đôi cách biệt cho Juventus Phút 87, A. Milik ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Juventus trước Palermo. Pha lập công ở những phút cuối trận giúp Juventus nhân đôi cách biệt và tiến gần tới chiến thắng trong trận giao hữu trên sân Optus Stadium.

KT Kết thúc: Juventus 2-0 Palermo Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 19:01 11/08/2026

Trận giao hữu CLB giữa Juventus và Palermo diễn ra lúc 17:00 ngày 11/08/2026 trên sân vận động Optus Stadium hứa hẹn mang đến màn so tài đáng chú ý. Trận đấu này là cơ hội quan trọng để cả hai đội bóng rà soát lực lượng, kiểm chứng các phương án thử nghiệm chiến thuật nhằm chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Nhìn vào thành tích đối đầu trong quá khứ, Juventus đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối trước đối thủ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Juventus giành chiến thắng trong cả 5 trận. Thành tích đối đầu áp đảo này đem lại sự tự tin rất lớn cho Juventus trước khi bước vào cuộc so tài sắp tới.

Phong độ thi đấu gần đây của hai đội

Xét về phong độ, Juventus duy trì kết quả tương đối ổn định. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng đã ghi nhận 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Ở trận đấu mới nhất, Juventus đã khép lại cuộc so tài bằng một kết quả hòa.

Trong khi đó, Palermo tỏ ra chưa thật sự ổn định về mặt phong độ. Trong 5 trận gần nhất, họ đạt thành tích 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Đáng chú ý, trận đấu gần đây nhất của Palermo đã kết thúc với một thất bại, tạo ra áp lực không nhỏ cho đội bóng này trước một đối thủ mạnh.

Dự đoán cục diện trận đấu

Bên cạnh yếu tố phong độ, tính chất cởi mở của một trận giao hữu sẽ tạo điều kiện để hai đội triển khai lối chơi thanh thoát. Juventus với đẳng cấp và lịch sử đối đầu vượt trội nhiều khả năng sẽ kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, Palermo cũng có lý do để quyết tâm thi đấu hết mình nhằm tìm kiếm một kết quả khả quan, qua đó ngắt chuỗi trận toàn thua mỗi khi đối đầu với Juventus.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Juventus · 5 thắng 0 hòa Palermo · 0 thắng Juventus 4 - 1 Palermo JUV Palermo 0 - 1 Juventus JUV Juventus 4 - 0 Palermo JUV Palermo 0 - 3 Juventus JUV Palermo 0 - 1 Juventus JUV

Juventus 5 trận gần nhất B T T T H 5 Trận 3-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Palermo 5 trận gần nhất T H H T B 5 Trận 2-2-1 T-H-B 12 Ghi (TB 2.4) 4 Thủng lưới