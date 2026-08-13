Thắng tối thiểu Lincoln Red Imps, Omonia Nicosia hưởng niềm vui trọn vẹn trên sân Neo GSP Bàn thắng duy nhất của Diony ở phút 22 giúp Omonia Nicosia đánh bại Lincoln Red Imps 1-0 trên sân nhà Neo GSP, khiến nỗ lực rượt đuổi của đội khách hoàn toàn bất thành.

Omonia Nicosia 1 - 0 Lincoln Red Imps Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Omonia Nicosia tiếp đón Lincoln Red Imps.

12' Omonia Nicosia nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Bước sang phút 12, Omonia Nicosia nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng với tỷ lệ 56 - 44 nhưng trận đấu vẫn diễn ra ở nhịp độ cân bằng. Đội chủ nhà tạo ra 2 - 1 lần dứt điểm, trong khi Lincoln Red Imps nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc 1 - 2. Sự thận trọng khiến hai đội có cùng 1 - 1 lần phạm lỗi và tỷ số tạm thời là 0 - 0.

22' Loïs Diony mở tỷ số cho Omonia Nicosia Phút 22, từ đường kiến tạo của Muamer Tankovic, Loïs Diony dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Omonia Nicosia. Pha lập công giúp đội bóng cụ thể hóa ưu thế dứt điểm trước Lincoln Red Imps sau hơn 20 phút thi đấu.

24' Omonia Nicosia tận dụng cơ hội hiệu quả Trải qua 24 phút thi đấu, Omonia Nicosia đang nắm lợi thế dẫn 1 - 0 nhờ khả năng chắt chiu cơ hội vượt trội. Dù tỷ lệ cầm bóng giữa hai đội đang cân bằng 50 - 50 , đội chủ nhà tỏ ra sắc bén hơn hẳn ở khâu tấn công với chỉ số dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0 ) trước Lincoln Red Imps.

34' Thẻ vàng cho Yussef Flalhi Idrissi ở phút 34 Phút 34, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Yussef Flalhi Idrissi sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh Omonia Nicosia đang dẫn 1-0 và kiểm soát tốt thế trận, những va chạm trên sân bắt đầu gia tăng.

36' Omonia Nicosia áp đảo về số cơ hội Tính đến phút 36, Omonia Nicosia vẫn đang làm chủ thế trận sau khi vươn lên dẫn 1 - 0. Đội chủ nhà tạo ra sức ép dồn dập với chỉ số dứt điểm 6 - 1, trong đó vượt trội 4 - 0 về số lần sút trúng đích trước Lincoln Red Imps.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Omonia Nicosia gia tăng sức ép ngay đầu hiệp hai Bước sang phút 49, Omonia Nicosia tiếp tục làm chủ thế trận khi duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 trước Lincoln Red Imps. Đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo về chỉ số dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 0), khiến đối thủ vất vả chống đỡ và đã phải chịu 5 - 9 lần phạm lỗi.

61' Omonia Nicosia tung Anastasios Chatzigiovanis vào sân Phút 61, Omonia Nicosia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Anastasios Chatzigiovanis vào sân thế chỗ Jaden Montnor. Đội bóng đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0 và sự tươi mới trên hàng công được kỳ vọng sẽ giúp họ gia tăng sức ép trong thời gian còn lại.

62' Omonia Nicosia duy trì thế chủ động Sau hơn một giờ thi đấu, Omonia Nicosia vẫn làm chủ cuộc chơi và bảo toàn lợi thế dẫn 1-0. Đội chủ nhà tỏ ra hiệu quả hơn ở khâu hãm thành khi áp đảo về chỉ số dứt điểm 7-1 (trúng đích 3-0) cùng 5-2 quả phạt góc, buộc Lincoln Red Imps phải liên tục lùi sâu chống đỡ.

64' Phút 64: Álex Mula được tung vào sân thay Manu Toledano Ở phút 64, Álex Mula được đưa vào sân để thay thế cho Manu Toledano . Trong bối cảnh Omonia Nicosia đang dẫn 1-0 và làm chủ thế trận với 7-1 lần dứt điểm, sự thay đổi nhân sự này hứa hẹn sẽ mang lại làn gió mới cho những phút thi đấu tiếp theo.

64' Nico Clara Pinto rời sân ở phút 64 Phút 64, Nico Clara Pinto rời sân để nhường chỗ cho nhân tố mới. Trong bối cảnh Omonia Nicosia đang dẫn 1-0 và áp đảo về tỷ lệ cầm bóng 58-42, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại khác biệt cho thế trận.

70' Phút 70: Andronikos Kakoullis vào sân thay Loïc Nego Ở phút 70, Andronikos Kakoullis được tung vào sân để thay thế cho Loïc Nego . Đây là sự điều chỉnh nhân sự nhằm mang lại làn gió mới cho hàng công, qua đó bảo vệ và gia tăng lợi thế dẫn trước 1-0.

71' Phút 71: Andreas Christou vào sân thay Loïs Diony Phút 71, Andreas Christou được tung vào sân để thế chỗ Loïs Diony . Đây là sự thay đổi nhân sự nhằm bổ sung năng lượng cho lối chơi của Omonia Nicosia trong nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn 1-0.

71' Omonia Nicosia thực hiện thay đổi người ở phút 71 Phút 71, Mihlali Mayambela chính thức vào sân để thay thế cho Muamer Tankovic . Trong bối cảnh đang dẫn trước 1-0 và áp đảo về chỉ số dứt điểm 8 - 1, sự xuất hiện của Mayambela kỳ vọng sẽ giúp đội nhà duy trì sức ép tấn công trong thời gian còn lại.

72' Kike Gómez vào sân, Lincoln Red Imps nỗ lực tìm bàn gỡ Phút 72, Lincoln Red Imps thực hiện sự thay đổi người khi Kike Gómez vào sân thay cho Yussef Flalhi Idrissi. Trong bối cảnh đang bị Omonia Nicosia dẫn 1-0 và hoàn toàn lép vế với chỉ số dứt điểm 9-2, đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ mang lại sức sống cho hàng công ở những phút còn lại.

75' Omonia Nicosia làm chủ cuộc chơi, duy trì lợi thế Bước sang phút 75, Omonia Nicosia vẫn nắm giữ hoàn toàn thế trận khi đang duy trì lợi thế dẫn 1-0. Với tỷ lệ cầm bóng 59-41, đội chủ nhà tạo ra sức ép vượt trội qua 9-2 lần dứt điểm (trúng đích 3-0) và 6-2 quả phạt góc. Chiều ngược lại, Lincoln Red Imps tỏ ra hoàn toàn bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

84' Ethan Britto vào sân ở phút 84 Phút 84, Omonia Nicosia có sự thay đổi nhân sự khi Ethan Britto được tung vào sân thay cho Facundo Álvarez . Đội chủ nhà hướng tới việc duy trì sự tập trung và bảo vệ lợi thế 1-0 trong thời gian còn lại của trận đấu.

84' Leon Mason và Facundo Alvarez vào sân ở phút 84 Phút 84, sự thay đổi nhân sự diễn ra khi Leon Mason được tung vào sân thay cho Joe , đồng thời Facundo Alvarez cũng thế chỗ Ethan Britto . Lựa chọn tăng cường thể lực này nhằm giúp Omonia Nicosia duy trì sự chủ động khi đang nắm lợi thế dẫn 1-0 ở những phút cuối.

84' Omonia Nicosia tung Angelos Neofytou vào sân ở phút 84 Phút 84, Omonia Nicosia có sự thay đổi nhân sự khi Angelos Neofytou được tung vào sân thay thế cho Ewandro Costa . Đội bóng đang nỗ lực củng cố đội hình nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trong những phút thi đấu cuối cùng.

85' Thẻ vàng cho Ethan Britto ở phút 85 Phút 85, Ethan Britto bên phía Lincoln Red Imps phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đang bị Omonia Nicosia dẫn 1-0 và chịu áp lực lớn, tấm thẻ phạt này càng khiến những phút còn lại của đội khách thêm phần khó khăn.

87' Omonia Nicosia duy trì sức ép cuối trận Tiến về phút 87, Omonia Nicosia vẫn hoàn toàn chủ động trên sân khi duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 58-42 và giữ thế dẫn 1-0 . Đội chủ nhà dồn ép liên tục với sự vượt trội 13-2 về số cú dứt điểm (trúng đích 5-0 ) cùng 8-3 quả phạt góc, buộc đối thủ phải gồng mình phòng ngự.

88' Thẻ vàng cho Bernardo Lopes ở phút 88 Phút 88, Bernardo Lopes bên phía Lincoln Red Imps phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Omonia Nicosia dẫn 1-0, đội khách gặp rất nhiều khó khăn và liên tiếp chịu các án phạt từ trọng tài ở cuối trận.

90+2' Ayman El Ghobashy nhận thẻ vàng ở phút 90+2 Phút 90+2', Ayman El Ghobashy phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi ở khoảng thời gian bù giờ. Trận đấu đang trôi về những giây cuối và Omonia Nicosia vẫn duy trì lợi thế dẫn trước 1-0.

KT Kết thúc: Omonia Nicosia 1-0 Lincoln Red Imps Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 01:53 14/08/2026

Đội hình chính thức Omonia Nicosia Sơ đồ 3-5-2 Lincoln Red Imps Sơ đồ 4-3-3 40 Fabiano 5 Senou Coulibaly 30 Nikolas Panagiotou 29 Jure Balkovec 77 Loïc Nego 14 Mateo Maric 22 Muamer Tankovic 74 Panagiotis Andreou 7 Jaden Montnor 99 Loïs Diony 11 Ewandro Costa 1 Nauzet García 5 Gabri Cardozo 3 Christian Rutjens 6 Bernardo Lopes 2 Ethan Jolley 23 Joe 66 Julliani Eersteling 4 Nico Clara Pinto 32 Facundo Álvarez 19 Yussef Flalhi Idrissi 44 Manu Toledano Dự bị Omonia Nicosia 6 Carel Eiting 9 Andronikos Kakoullis 10 Anastasios Chatzigiovanis 21 Mihlali Mayambela 23 Francis Uzoho 27 Stefan Simic 31 Ioannis Kousoulos 78 Pantelis Michael 82 Andreas Christou Lincoln Red Imps 7 Lee Casciaro 8 Mandi 9 Kike Gómez 10 Álex Mula 13 Jaylan Hankins 20 Ethan Britto 21 Nano 22 Graeme Torrilla 27 Mark Hamm Cập nhật đội hình lúc 23:21 13/08/2026

Omonia Nicosia Thống kê Lincoln Red Imps 59% Kiểm soát bóng 41% 15 Dứt điểm 3 5 Trúng đích 1 10 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 19 4 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 4

Cuộc đối đầu giữa Omonia Nicosia và Lincoln Red Imps trong khuôn khổ đấu trường UEFA Europa League diễn ra vào lúc 00h00 ngày 14/08/2026 trên sân vận động Neo GSP ở Nicosía (Levkosía). Đây là màn so tài hứa hẹn đem đến nhiều diễn biến kịch tính khi cả hai câu lạc bộ đều quyết tâm chứng tỏ bản lĩnh của mình tại giải đấu châu lục.

Lịch sử đối đầu giằng co

Nhìn lại thành tích chạm trán trong quá khứ, hai đội bóng mới chỉ trải qua 1 lần đụng độ gần nhất. Kết quả của cuộc so tài đó kết thúc với tỷ số hòa, khi Omonia Nicosia chưa từng giành chiến thắng và Lincoln Red Imps cũng chưa một lần thắng lợi trước đối thủ.

Trận hòa duy nhất trong quá khứ cho thấy sự cân bằng nhất định về mặt thế trận khi hai bên tái đấu. Dù không có nhiều dữ liệu đối đầu trong lịch sử, kết quả bất phân thắng bại trước đó chính là điểm tựa để hai đội bước vào trận đấu tới với sự thận trọng cao độ.

Lợi thế sân nhà và dự đoán cục diện

Được thi đấu trên thánh địa Neo GSP tại Nicosía (Levkosía) sẽ là điểm tựa quan trọng dành cho Omonia Nicosia. Việc được thi đấu dưới sự ủng hộ của khán giả nhà thường mang lại nguồn năng lượng lớn để các cầu thủ chủ nhà chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu và gia tăng áp lực lên phía khung thành đối phương.

Ở chiều ngược lại, Lincoln Red Imps cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Sự kiên cường từng giúp đại diện này cầm hòa Omonia Nicosia trong lần đụng độ trước đó sẽ là cơ sở để họ tiếp tục triển khai lối chơi chặt chẽ, chờ đợi thời cơ tạo nên khác biệt.

Nhìn chung, cuộc so tài giữa Omonia Nicosia và Lincoln Red Imps hứa hẹn sẽ diễn ra giằng co. Với lợi thế sân bãi, Omonia Nicosia có thể sẽ chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm lợi thế, trong khi Lincoln Red Imps sẵn sàng thi đấu phòng ngự phản công đầy chủ động.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Omonia Nicosia · 0 thắng 1 hòa Lincoln Red Imps · 0 thắng Lincoln Red Imps 1 - 1 Omonia Nicosia Hòa

Omonia Nicosia 5 trận gần nhất H B T B B Lincoln Red Imps 5 trận gần nhất H H B H T

Tình hình lực lượng Omonia Nicosia ✚ Fotis Kitsos (Cruciate Ligament Tear) ✚ Panagiotis Andreou (Muscle Injury) ✚ Jure Balkovec (Unknown Injury) ✚ Andronikos Kakoullis (Red Card Suspension) ✚ Mateo Maric (Indirect Card Suspension) Lincoln Red Imps Không có thông tin