Thời sự Lâm Đồng Thành lập Chi hội Luật gia phường Xuân Hương - Đà Lạt Chiều 18/8, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng phối hợp với địa phương tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội Luật gia phường Xuân Hương - Đà Lạt và chỉ định Ban Chấp hành Chi hội lâm thời.

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội Luật gia phường Xuân Hương - Đà Lạt

Tại chương trình, Hội Luật gia tỉnh trao Quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành Chi hội Luật gia phường Xuân Hương - Đà Lạt. Theo đó, Chi hội Luật gia phường Xuân Hương - Đà Lạt được thành lập với 58 hội viên, trực thuộc Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng Trần Hữu Thọ phát biểu tại lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội Luật gia phường Xuân Hương - Đà Lạt

Ban Chấp hành Chi hội lâm thời gồm 4 thành viên, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, giữ chức Chi hội trưởng.

Ban Chấp hành và lãnh đạo chi hội lâm thời có trách nhiệm củng cố, phát triển hội viên; làm thủ tục đề nghị cấp thẻ hội viên mới; tổ chức các hoạt động của chi hội và tiến hành đại hội theo quy định, hướng dẫn của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

Hội Luật gia tỉnh trao Quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành Chi hội Luật gia phường Xuân Hương - Đà Lạt

Việc thành lập Chi hội Luật gia phường Xuân Hương - Đà Lạt góp phần kiện toàn tổ chức Hội Luật gia trên địa bàn, tạo điều kiện tập hợp đội ngũ luật gia, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý tại cơ sở.