Thành lập Khu Thương mại tự do thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4560/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Thương mại tự do TP Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh ký ban hành Quyết định số 4560/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Thương mại tự do TP Hồ Chí Minh. Quyết định nêu rõ:

Vị trí địa lý Khu Thương mại tự do TP Hồ Chí Minh

Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ (sau gọi tắt là Khu Thương mại tự do) có vị trí địa lý tại phường Tân Phước và phường Tân Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, là một khối liền kề, được bao quanh bởi ranh giới tự nhiên là sông rạch, đường 991B và vịnh Gành Rái; cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km về phía Tây Bắc, cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 25 km về phía Bắc.

Có vị trí cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp: Rạch Ngã Tư, sông Mỏ Nhát, đường 991B.

- Phía Đông giáp: Rạch Tre.

- Phía Nam giáp: sông Rạng, Vàm Ông Bền, Vịnh Gành Rái.

- Phía Tây giáp: Sông Thị Vải.

Chi tiết 8 phân khu thuộc Khu Thương mại tự do

Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ có quy mô khoảng 4.174,35 ha được phân làm 03 khu chức năng với 08 phân khu có vị trí liền kề. Cụ thể:

a) Phân khu số 1: Khu bến cảng container hiện hữu, diện tích quy hoạch khoảng 305,03 ha.

b) Phân khu số 2: Bến cảng container Cái Mép Hạ, diện tích quy hoạch khoảng 351,2 ha.

c) Phân khu số 3: Bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu, diện tích quy hoạch khoảng 780,66 ha.

d) Phân khu số 4: Ga Cái Mép Hạ thuộc tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, diện tích quy hoạch khoảng 30,63 ha.

đ) Phân khu số 5: Cảng bến thủy nội địa, diện tích quy hoạch khoảng 311,89 ha.

e) Phân khu số 6: Khu nam Khu công nghiệp Cái Mép, diện tích quy hoạch khoảng 272,45 ha.

g) Phân khu số 7: Trung tâm logistics Cái Mép Hạ, diện tích quy hoạch khoảng 906.07 ha.

h) Phân khu số 8: Công nghiệp, đô thị và dịch vụ, diện tích quy hoạch khoảng 850,67 ha.

3 giai đoạn phát triển Khu Thương mại tự do TP Hồ Chí Minh

1. Giai đoạn 2026-2030:

Tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các phân Khu hiện hữu bao gồm các cảng biển, kho bãi và nhà máy trong Khu công nghiệp Cái Mép.

Kiện toàn bộ máy quản lý, vận hành, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống nền tảng phần mềm quản lý, vận hành, giám sát toàn diện Khu Thương mại tự do; ban hành Quy chế hoạt động của Khu Thương mại tự do; đề xuất ban hành cơ chế ưu đãi đầu tư của các dự án đầu tư trong các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do; phát triển hạ tầng giao thông kết nối và triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai nhanh chóng các phân khu; tổ chức triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và phân khu chức năng trong Khu Thương mại tự do; lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước để thực hiện dự án theo danh mục ưu tiên thu hút đầu tư.

Tổ chức xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu Thương mại tự do.

2. Giai đoạn 2031-2035:

Đẩy mạnh phát triển Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ dựa trên nền tảng hạ tầng đã được thiết lập, các cơ chế ưu đãi nhằm thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư và tối ưu hóa việc sử dụng quỹ đất.

Hình thành hệ sinh thái kinh tế hàng hải có tính cạnh tranh cao trong khu vực, hình thành Khu Thương mại tự do xanh.

Tiếp tục triển khai các hạng mục đầu tư còn lại, hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động toàn bộ các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do.

3. Giai đoạn sau năm 2035:

Đạt mục tiêu đưa Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ là hạt nhân của Trung tâm kinh tế biển vùng Đông Nam Bộ, trở thành cảng trung chuyển lớn nhất cả nước, tầm cỡ khu vực Châu Á và quốc tế./.

Toàn văn: Quyết định số 4560/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Thương mại tự do TP Hồ Chí Minh