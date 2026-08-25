Khởi nghiệp Thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp bằng những mô hình mới Với sự mạnh dạn, chịu khó học hỏi và biết tận dụng lợi thế sẵn có, nhiều đoàn viên, thanh niên ở phía Đông tỉnh đang từng bước xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, tạo thu nhập cho gia đình và góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Anh Lê Thanh Anh Ý (bên phải) hiện có khoảng 2 sào sâm nam cho thu nhập ổn định

Khởi nghiệp từ nguồn vốn vay ưu đãi

Nằm ở vùng cao tỉnh Lâm Đồng, xã La Dạ là địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, với hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu đang trở thành một trong những giải pháp giúp người trẻ mạnh dạn khởi nghiệp ngay tại quê nhà. Chị Lê Thị Thanh (SN 1997), đoàn viên ở thôn Nam Sơn, là một trong những trường hợp như vậy.

Để có vốn bắt đầu, chị vay 90 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hàm Thuận Bắc, thông qua tổ chức Đoàn Thanh niên quản lý. “Với số vốn này, tôi đầu tư trồng 620 cây cà phê 1 năm tuổi. Những ngày đầu chăm sóc vườn cây, tôi vừa làm vừa tìm hiểu thêm kỹ thuật để cây phát triển tốt. Nhờ chăm sóc đúng cách, vườn cà phê sinh trưởng ổn định, cây xanh tốt”, chị Thanh chia sẻ.

Nhận thấy cây phù hợp với điều kiện đất đai của gia đình, chị tiếp tục đầu tư trồng thêm 500 cây. Đến nay, vườn cà phê của gia đình chị đã có hơn 1.000 cây. Vườn cây đang phát triển thuận lợi và được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình trong thời gian tới. Với chị Thanh, nguồn vốn vay ưu đãi là điều kiện quan trọng giúp chị có thêm vốn để bắt đầu mô hình. Từ chỗ có ý tưởng, có đất nhưng còn khó khăn về vốn, chị đã từng bước biến ý tưởng của mình thành một vườn cà phê cụ thể.

Chị Lê Thị Thanh (ngoài cùng bên trái) bên vườn cà phê hơn 1.000 cây

Anh Lê Văn Nhân - Bí thư Đoàn xã La Dạ cho biết, mô hình của chị Thanh là cách làm thiết thực, giúp đoàn viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, chị Thanh mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện gia đình. Nguồn vốn ưu đãi đã tiếp thêm động lực để người trẻ La Dạ chủ động làm kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên ngay trên quê hương.

Từ cây rừng đến mô hình sâm nam

Cũng với tinh thần mạnh dạn tìm hướng đi mới, tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, tại xã Đồng Kho, anh Nguyễn Thanh Anh Ý (SN 1996) đang phát triển mô hình trồng sâm nam, một hướng làm kinh tế mới của thanh niên địa phương. Năm 2021, anh đưa cây sâm nam vốn là cây rừng về trồng thử. Thời gian đầu không thuận lợi, anh phải mất khoảng 2 năm thử nghiệm, có lúc thất bại, mới dần tìm ra cách chăm sóc phù hợp về giống, phân bón và nguồn nước.

Từ đó, cây phát triển ổn định, anh tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích, hiện gia đình có khoảng 2 sào sâm nam. Theo anh Ý, cây sâm Nam Long có thể khai thác hơn 5 năm. Bình quân khoảng 2 tháng thu một đợt lá, sản lượng hơn 1 tấn/sào, mỗi năm có thể thu khoảng 6 đợt. Giá bán tại vườn dao động từ 60.000 - 90.000 đồng/kg tùy thời điểm, giúp người trồng có thêm nguồn thu.

Thấy cây có triển vọng, anh Ý không chỉ làm cho gia đình mà còn hướng đến việc cùng người dân phát triển sản xuất. Anh đứng ra liên kết, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho hơn 20 hộ trong và ngoài địa phương, mỗi hộ từ nửa sào đến 1 sào. Anh cũng đang tìm cách mở rộng liên kết tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, từng bước đưa cây sâm nam trở thành hướng sản xuất có quy mô hơn ở địa phương.

Đoàn viên thanh niên xã Đồng Kho tham quan mô hình phát triển cây sâm nam của anh Ý.