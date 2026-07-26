Thành phần hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Gia đình ông Đoàn Văn Chung (Bắc Ninh) mua thửa đất từ những năm 2000, có biên lai đóng tiền mua đất, tiền thuế và đã xây nhà ở trước năm 2005. Nhiều lần gia đình đến UBND xã hỏi nhưng đều được trả lời là chưa có sổ.

Khoảng năm 2020, gia đình ông Chung được thông báo, do đất không có đường đi nên không có sổ. Hiện tại chủ thửa đất bên cạnh đồng ý hiến đất làm đường đi chung kết nối với đường công cộng, nhưng khi đến Văn phòng đất đai thì cán bộ trả lời không đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Ông Chung hỏi, thủ tục để cấp Giấy chứng nhận cần những gì và giấy tờ như thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin nêu một số nguyên tắc như sau:

Pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai, Điều 25, 26 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP thì Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quyết định về thẩm quyền và quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có quy định về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông nghiên cứu các quy định nêu trên và gửi kiến nghị đến UBND cấp xã hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn về thành phần hồ sơ nộp và trình tự thực hiện thủ tục theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, trường hợp ông không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thì có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 237 Luật Đất đai và Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011.