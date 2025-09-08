Thông tin Thanh Thiên Phú: Đại lý chính hãng bộ Nguồn Siemens tại Việt Nam Thanh Thiên Phú là đại lý chính hãng, cung cấp bộ nguồn Siemens, thiết bị điện Siemens tại Việt Nam. Cam kết chất lượng sản phẩm với nhiều ưu đãi tốt nhất

Bộ nguồn Siemens đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sự ổn định và hiệu quả cho hệ thống điện công nghiệp. Thanh Thiên Phú tự hào là đại lý ủy quyền chính thức của Siemens tại Việt Nam, mang đến cho quý khách hàng giải pháp bộ nguồn Siemens chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu về điện năng và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động.

Tại sao bộ nguồn Siemens lại được ưa chuộng?

Bộ nguồn Siemens không chỉ là một thiết bị cung cấp điện thông thường, mà còn là một giải pháp toàn diện giúp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, bảo vệ hệ thống điện và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Hiệu suất cao: Giảm thiểu tổn thất điện năng, tiết kiệm chi phí vận hành.

Tính năng bảo vệ toàn diện: Chống quá tải, ngắn mạch, quá áp, đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Dải công suất đa dạng: Đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng, từ nhỏ đến lớn.

Dễ dàng lắp đặt và vận hành: Thiết kế thân thiện với người dùng, giao diện trực quan.

Công nghệ tiên tiến: tích hợp các công nghệ hiện đại như giao tiếp Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP, cho phép giám sát và điều khiển từ xa.

Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế: đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và EMC, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng.

Thanh Thiên Phú - Đối tác tin cậy trong cung cấp bộ nguồn Siemens

Thanh Thiên Phú không chỉ là nhà cung cấp, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trên con đường phát triển của doanh nghiệp bạn. Chúng tôi hiểu rằng sự ổn định và hiệu quả của hệ thống điện là yếu tố quyết định đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Các dòng bộ nguồn mà Thanh Thiên Phú cung cấp bao gồm: Bộ nguồn Logo!, bộ nguồn SITOP, bộ nguồn SIMATIC PC,…

Thanh Thiên Phú cam kết mang đến những giá trị vượt trội, xứng đáng với sự tin tưởng của quý khách hàng.

Cam kết về chất lượng của sản phẩm

Sản phẩm chính hãng 100%

Đây là lời cam kết vàng mà Thanh Thiên Phú luôn đặt lên hàng đầu. Chúng tôi hiểu rằng chỉ có sản phẩm chính hãng mới đảm bảo hiệu suất tối ưu, độ bền bỉ và an toàn tuyệt đối cho hệ thống điện của bạn. Do đó, mọi bộ nguồn Siemens do Thanh Thiên Phú cung cấp đều được nhập khẩu trực tiếp từ Siemens có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ).

Kiểm tra sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng

Thanh Thiên Phú thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi xuất kho. Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ kiểm tra từng chi tiết, từ ngoại quan đến các thông số kỹ thuật, đảm bảo bộ nguồn hoạt động ổn định và đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật.

Chính sách bảo hành chính hãng

Thanh Thiên Phú áp dụng chính sách bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của Siemens. Mọi vấn đề phát sinh trong thời gian bảo hành đều sẽ được xử lý nhanh chóng và chuyên nghiệp, đảm bảo hoạt động liên tục cho hệ thống điện của bạn.

Dịch vụ chuyên nghiệp – hỗ trợ chu đáo

Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm: Thanh Thiên Phú tự hào sở hữu đội ngũ kỹ sư điện giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về các sản phẩm Siemens. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn tận tình, giúp khách hàng lựa chọn giải pháp bộ nguồn phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách.

Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu: Không chỉ cung cấp sản phẩm, Thanh Thiên Phú còn là đối tác tư vấn kỹ thuật đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết yêu cầu của khách hàng, đưa ra các giải pháp tối ưu và hỗ trợ thiết kế hệ thống điện hiệu quả.

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7: Thanh Thiên Phú luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và xử lý sự cố một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline, email hoặc trực tiếp tại văn phòng để được hỗ trợ.

Giá cả cạnh tranh, nhiều chương trình khuyến mãi

Đại lý ủy quyền chính thức: Với vai trò là đại lý ủy quyền chính thức của Siemens tại Việt Nam, Thanh Thiên Phú có lợi thế về giá cả cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng mức giá tốt nhất trên thị trường, đi kèm với chất lượng sản phẩm và dịch vụ vượt trội.

Chính sách chiết khấu hấp dẫn: Thanh Thiên Phú thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi và chiết khấu hấp dẫn dành cho khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để cập nhật những ưu đãi mới nhất và tận hưởng mức giá tốt nhất.

Giải pháp tài chính linh hoạt: Chúng tôi hiểu rằng đầu tư vào hệ thống điện là một khoản chi phí lớn. Do đó, Thanh Thiên Phú cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

Tối ưu hóa chi phí vận hành: Bên cạnh giá thành cạnh tranh, bộ nguồn Siemens còn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vận hành nhờ hiệu suất cao và độ bền bỉ. Việc sử dụng bộ nguồn Siemens giúp giảm thiểu tổn thất điện năng, kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm chi phí bảo trì.

CEO Dương Minh Kiệt – Nhà sáng lập Công ty Thanh Thiên Phú

Dương Minh Kiệt là CEO và người sáng lập Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Thanh Thiên Phú, đại lý chính thức của Siemens Việt Nam. Công ty chuyên cung cấp các thiết bị tự động hóa như PLC, biến tần, HMI, bộ nguồn, thiết bị đóng cắt,… Với nền tảng kỹ thuật từ ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và hơn 6 năm kinh nghiệm, anh từng là kỹ thuật viên Siemens Việt Nam trước khi khởi nghiệp vào năm 2022.

CEO Dương Minh Kiệt đặt mục tiêu đưa Thanh Thiên Phú trở thành nhà phân phối hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa, cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý. Dưới sự lãnh đạo của anh, công ty không ngừng mở rộng, nâng cao dịch vụ và khẳng định vị thế trên thị trường.

Thanh Thiên Phú – Niềm tin cho mọi công trình

Văn phòng đại diện: 20 đường 29 , Khu phố 2 , Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://thanhthienphu.vn/

Email: info@thanhthienphu.vn