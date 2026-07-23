Pháp luật - Đời sống Thanh tra góp phần khơi thông nguồn lực phát triển Không chỉ phát hiện, xử lý sai phạm, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng còn chủ động kiến nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, góp phần khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2026

Gỡ điểm nghẽn cho phát triển

Trong bối cảnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, hoạt động thanh tra không chỉ bảo đảm kỷ cương, pháp luật mà còn góp phần tháo gỡ các rào cản, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

6 tháng đầu năm 2026, cùng với việc triển khai 60 cuộc thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra chuyên đề đối với các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh; thành lập 10 đoàn thanh tra đối với 27 dự án. Trong quá trình triển khai, một dự án không ban hành quyết định thanh tra do không còn khó khăn, vướng mắc; một dự án khác được đình chỉ theo quy định. Đến ngày 10/6/2026, Thanh tra tỉnh đã ban hành 26 kết luận thanh tra đối với 26 dự án.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua thanh tra, ngoài việc xác định trách nhiệm và xử lý sai phạm, Thanh tra tỉnh còn kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án. Theo kết quả rà soát của UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 365 dự án thuộc diện cần tháo gỡ; đến nay đã xử lý 97 dự án, đưa 23 dự án ra khỏi danh mục và đang tiếp tục triển khai lộ trình tháo gỡ đối với các dự án còn lại. Kết quả này có sự đóng góp của các kết luận, kiến nghị thanh tra trong việc làm rõ cơ sở pháp lý, tạo điều kiện để các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý các dự án còn vướng mắc.

Trên các lĩnh vực khác, hoạt động thanh tra cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Thanh tra tỉnh đã ban hành 66 kết luận đối với 44 cuộc thanh tra đã kết thúc; qua thanh tra phát hiện sai phạm gần 33,9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 33,7 tỷ đồng, chấn chỉnh 113 tổ chức, 164 cá nhân và chuyển một vụ việc sang cơ quan điều tra. Công tác xử lý sau thanh tra đạt tỷ lệ thu hồi 69% số tiền phải thu hồi theo kết luận, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên, và Chánh Thanh tra tỉnh Ngô Kiểm trao Bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Thanh tra để phát triển

Bên cạnh chức năng phát hiện và xử lý sai phạm, hoạt động thanh tra ngày càng thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng chính quyền trong tháo gỡ những điểm nghẽn của quá trình phát triển.

Tại Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2026, Chánh Thanh tra tỉnh Ngô Kiểm nhấn mạnh: “Hoạt động thanh tra phải tiếp tục đổi mới theo hướng nghiêm minh trong thực thi pháp luật nhưng đồng hành cùng phát triển”.

Thanh tra cần chủ động phát hiện bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị hoàn thiện, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn và tạo môi trường đầu tư minh bạch. Đồng thời, hiệu quả hoạt động thanh tra không chỉ được đánh giá qua số lượng cuộc thanh tra hay số tiền thu hồi; quan trọng hơn là giá trị mang lại cho công tác quản lý nhà nước thông qua việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, phòng ngừa vi phạm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2026, , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên khẳng định, hoạt động thanh tra tuy không trực tiếp tạo ra tăng trưởng nhưng giữ vai trò quan trọng trong tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời yêu cầu Thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng kết luận, tăng cường giám sát việc thực hiện sau thanh tra và phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án còn tồn đọng để mỗi kết luận thanh tra thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh, thanh tra không trực tiếp tạo ra tăng trưởng nhưng góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho tăng trưởng. Khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông và các kết luận thanh tra được thực thi hiệu quả, hoạt động thanh tra không chỉ giữ vững kỷ cương, pháp luật mà còn góp phần hoàn thiện cơ chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.