Giáo dục - Đào tạo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tặng 208 bộ sách cho học sinh khó khăn xã Nam Dong Ngày 12/8, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức tặng 208 bộ sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Dong (Lâm Đồng). Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại diện Đảng ủy Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo UBND xã Nam Dong tham dự

Theo đó, Đoàn đã trao tặng 208 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con em đồng bào dân tộc thiểu số đang học tại Trường Tiểu học Tô Hiệu.

Trao tặng tượng trưng 208 bộ sách cho Trường tiểu học Tô Hiệu

Việc trao tặng sách không chỉ giúp các em có điều kiện học tập đầy đủ hơn trong năm học mới, mà còn góp phần khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vượt khó, chăm ngoan, học giỏi.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thúy Hằng trao quà cho học sinh

Hoạt động còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, đảng viên Thanh tra tỉnh đối với công tác an sinh xã hội, chung tay cùng địa phương chăm lo cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của quê hương.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Hợp trao quà cho học sinh khó khăn và con em dân tộc thiểu số

Những bộ sách được trao hôm nay không chỉ mở ra những trang học mới, mà còn mở thêm những cánh cửa ước mơ, nuôi dưỡng niềm tin cho các em vững bước đến trường.