Tin mới

    Giáo dục - Đào tạo

    Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tặng 208 bộ sách cho học sinh khó khăn xã Nam Dong

    Nguyễn Hiền 12/08/2025 14:34

    Ngày 12/8, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức tặng 208 bộ sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Dong (Lâm Đồng). Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    1.jpg
    Đại diện Đảng ủy Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo UBND xã Nam Dong tham dự

    Theo đó, Đoàn đã trao tặng 208 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con em đồng bào dân tộc thiểu số đang học tại Trường Tiểu học Tô Hiệu.

    4(2).jpg
    Trao tặng tượng trưng 208 bộ sách cho Trường tiểu học Tô Hiệu

    Việc trao tặng sách không chỉ giúp các em có điều kiện học tập đầy đủ hơn trong năm học mới, mà còn góp phần khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vượt khó, chăm ngoan, học giỏi.

    2.jpg
    Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thúy Hằng trao quà cho học sinh

    Hoạt động còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, đảng viên Thanh tra tỉnh đối với công tác an sinh xã hội, chung tay cùng địa phương chăm lo cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của quê hương.

    3.jpg
    Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Hợp trao quà cho học sinh khó khăn và con em dân tộc thiểu số

    Những bộ sách được trao hôm nay không chỉ mở ra những trang học mới, mà còn mở thêm những cánh cửa ước mơ, nuôi dưỡng niềm tin cho các em vững bước đến trường.

    6.jpg
    Mỗi phần quà là động lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Giáo dục - Đào tạo
          Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tặng 208 bộ sách cho học sinh khó khăn xã Nam Dong
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO