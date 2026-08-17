Thành viên Hội đồng thành viên và người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là hai tư cách pháp lý khác nhau.

Theo khoản 1 Điều 14 Luật Doanh nghiệp, người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức là cá nhân được chủ sở hữu ủy quyền bằng văn bản, nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 15 Luật Doanh nghiệp quy định người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại Hội đồng thành viên và có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng thành viên.

Đối với công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, điểm b khoản 1 Điều 79 Luật Doanh nghiệp cho phép công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Khoản 1 Điều 80 Luật Doanh nghiệp quy định Hội đồng thành viên có từ 03 đến 07 thành viên, do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm; Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu.

Tuy nhiên, các quy định nêu trên chưa thể hiện rõ liệu từng thành viên Hội đồng thành viên có đương nhiên đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu theo Điều 14 Luật Doanh nghiệp hay không.

Bà Đinh Thị Thúy Hiền hỏi, trong công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu và áp dụng mô hình Hội đồng thành viên, mỗi thành viên Hội đồng thành viên có bắt buộc đồng thời phải là người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu theo Điều 14 Luật Doanh nghiệp hay không?

Chủ sở hữu công ty có thể bổ nhiệm một cá nhân làm thành viên Hội đồng thành viên mà không đồng thời cử cá nhân đó làm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu hay không? Ngược lại, chủ sở hữu công ty có thể cử một cá nhân làm người đại diện theo ủy quyền nhưng cá nhân đó không phải là thành viên Hội đồng thành viên hay không?

Trường hợp thành viên Hội đồng thành viên đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, quyết định của chủ sở hữu về việc bổ nhiệm cá nhân đó làm thành viên Hội đồng thành viên có được xem là văn bản cử người đại diện theo ủy quyền theo khoản 4 Điều 14 Luật Doanh nghiệp hay không; hay chủ sở hữu phải lập một văn bản cử hoặc ủy quyền riêng?

Trường hợp phải lập văn bản cử người đại diện theo ủy quyền, văn bản này có phải xác định những người này đồng thời là thành viên Hội đồng thành viên hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về việc cử người đại diện theo ủy quyền và quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên của công ty TNHH một thành viên:

Khoản 1 Điều 14 Luật Doanh nghiệp quy định: "Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này".

Khoản 1 Điều 80 Luật Doanh nghiệp quy định: "Hội đồng thành viên có từ 03 đến 07 thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty...".

Theo các quy định nêu trên, thành viên Hội đồng thành viên và người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là hai tư cách pháp lý khác nhau.

Về hình thức văn bản bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền:

Khoản 4 Điều 14 Luật Doanh nghiệp quy định: "Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được văn bản".

Đồng thời, văn bản này phải bao gồm các nội dung chủ yếu quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 4 Điều 14, bao gồm: "tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu; số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người; họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của từng người đại diện theo ủy quyền; thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người, trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu và của người đại diện theo ủy quyền".

Trong khi đó, khoản 1 Điều 80 Luật Doanh nghiệp chỉ quy định về việc chủ sở hữu bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, với nhiệm kỳ không quá 05 năm, mà không quy định quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên là văn bản cử người đại diện theo ủy quyền theo Điều 14 Luật Doanh nghiệp.