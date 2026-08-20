Đối với trường hợp thành viên tham gia quỹ tín dụng nhân dân trước ngày 01/6/2015 (thời điểm Thông tư số 04/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành), thành viên không bắt buộc phải góp bổ sung vốn xác lập tư cách thành viên để đạt mức 300.000 đồng.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư số 29/2024/TT-NHNN, mức vốn góp tối thiểu để xác lập tư cách thành viên quỹ tín dụng nhân dân là 300.000 đồng.

Trước đây, theo Công văn số 9783/NHNN-TTGSNH ngày 22/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đối với những thành viên đã góp vốn xác lập tư cách thành viên tối thiểu 50.000 đồng trước thời điểm quy định mới có hiệu lực thì được giữ nguyên mức vốn góp này và không bắt buộc phải thu bổ sung.

Ông Phạm Ngọc Thuận hỏi, khi Thông tư số 29/2024/TT-NHNN có hiệu lực, các trường hợp thành viên nêu trên có phải nộp bổ sung vốn góp để bảo đảm đạt mức vốn tối thiểu 300.000 đồng hay không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 1 Điều 28 Thông tư số 04/2015/TT-NHNN (đã được thay thế bởi Thông tư số 29/2024/TT-NHNN) quy định mức vốn xác lập tư cách thành viên của quỹ tín dụng nhân dân là 300.000 đồng. Thông tư số 04/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2015.

Theo điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư số 29/2024/TT-NHNN quy định mức vốn xác lập tư cách thành viên của quỹ tín dụng nhân dân là 300.000 đồng. Thông tư số 29/2024/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp thành viên tham gia quỹ tín dụng nhân dân trước ngày 01/6/2015 (thời điểm Thông tư số 04/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành), thành viên không bắt buộc phải góp bổ sung vốn xác lập tư cách thành viên để đạt mức 300.000 đồng.

Đối với các trường hợp thành viên tham gia sau thời điểm này, thành viên phải tuân thủ các quy định về mức vốn góp xác lập tư cách thành viên.