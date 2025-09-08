Chính sách Tháo gỡ nút thắt cho xóa nhà tạm, dột nát ở Lâm Đồng Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn một số khó khăn, nút thắt cần tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ.

Căn nhà mơ ước của gia đình bà Thị Yrút dự kiến sẽ hoàn thành trong vài tuần tới

Niềm vui trong những căn nhà mới

Trong những ngày cuối tháng bảy mưa rả rích, chúng tôi về các bon làng của xã biên giới Quảng Trực (Lâm Đồng) mới thấy hết ý nghĩa của những căn nhà tình nghĩa vừa hoàn thành. Đứng dưới mái hiên vững chãi của căn nhà mới, chị Thị Ngao ở bon Bu Prăng 2A không giấu được niềm phấn khởi. Chị Thị Ngao kể: Trước đây, cả gia đình hơn 10 người sống chen chúc trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Mưa thì nước tràn khắp nhà, nắng thì oi bức, không gian chật chội khiến cuộc sống càng thêm vất vả. Ngày nhận được tin mình nằm trong danh sách được hỗ trợ làm nhà mới, gia đình chị như vỡ òa trong niềm vui, xúc động và biết ơn. “Gia đình tôi mang ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương rất nhiều. Có được căn nhà khang trang như thế này là giấc mơ mà có lẽ cả đời chúng tôi không dám nghĩ tới. Giờ ổn định rồi, chúng tôi làm ăn chăm chỉ, sớm vươn lên thoát nghèo”, chị Thị Ngao chia sẻ trong niềm hạnh phúc.

Không giấu được xúc động, bà Thị Yrút (sinh năm 1960) ở bon Bu Prăng 1A cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi gia đình được hỗ trợ xây căn nhà mới. Trước đó, cả nhà bà phải ở chật chội trong căn nhà cũ nát. Mỗi lần mưa, nhà dột khắp nơi nên cứ mùa mưa đến, lòng bà lại lo lắng khôn nguôi. Khi được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà, bà con anh em thấy vậy cũng người góp công, người cho mượn thêm để vợ chồng bà cất căn nhà mới. Chỉ không đến vài tuần nữa, cả gia đình bà sẽ được ở nhà mới kiên cố hơn. “Căn nhà mới này là tất cả đối với chúng tôi. Giờ yên tâm rồi, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, nuôi con cái học hành, sống tiết kiệm để không phụ lòng chính quyền và các đoàn thể đã giúp đỡ người dân vùng biên như chúng tôi”, bà Thị Yrút nói.

Quảng Trực là xã biên giới đặc biệt khó khăn, có đường biên giới dài hơn 40 km giáp Campuchia, diện tích gần 560 km², với khoảng 12.000 nhân khẩu, trong đó, phần lớn là đồng bào dân tộc M’nông. Ông Đoàn Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, toàn xã được giao chỉ tiêu xóa 138 căn nhà tạm, dột nát, trong đó có 50 căn sửa chữa, 88 căn xây mới, với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/7, xã đã hoàn thành 100% kế hoạch.

Chị Thị Ngao (ngồi giữa, áo thun vàng) vui mừng trong căn nhà mới được xây

Kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 18/7/2025, toàn tỉnh Lâm Đồng (mới) đã hoàn thành 5.128/6.004 căn nhà được phê duyệt hỗ trợ, hoàn thành được 5.112 căn, đạt tỷ lệ 85,41%, trong đó, xây mới 3.823 căn, sửa chữa 1.289 căn.

Hiện, toàn tỉnh còn 876 căn chưa hoàn thành, trong đó, 748 căn đang triển khai gồm cả xây mới và sửa chữa, 128 căn chưa khởi công. Trong các chương trình cụ thể, chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đã hoàn thành 329/438 căn, đạt 75%. Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững hoàn thành 302/532 căn, đạt 56,7%; còn lại 230 căn chưa khởi công. Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hoàn thành 685/890 căn; chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành 3.791/3.862 căn, đạt 98,16%. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, quá trình triển khai chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn gặp không ít vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Trong đó, nổi bật là tình trạng thiếu đồng bộ trong xác định và phê duyệt đối tượng hỗ trợ, đặc biệt tại các xã mới thành lập sau sáp nhập hành chính.

Một số hộ dân chưa có giấy tờ hợp lệ về đất đai, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến việc chưa đủ điều kiện thụ hưởng chính sách. Ở một số chương trình như hỗ trợ người có công, việc chưa có báo cáo bằng văn bản xác nhận danh sách chính thức từ ngành chuyên môn đã khiến UBND tỉnh chưa thể ban hành quyết định điều chỉnh, làm chậm cả quá trình phân bổ kinh phí và triển khai thực tế tại cơ sở. Ngoài ra, mùa mưa kéo dài, giá vật liệu tăng cao, khan hiếm nguồn cung cũng là những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa; tâm lý trông chờ, ỷ lại vẫn còn tồn tại ở một bộ phận hộ nghèo, dẫn đến việc chưa chủ động phối hợp, kéo dài thời gian chuẩn bị mặt bằng, đối ứng vật liệu hoặc hoàn thiện hồ sơ... Đây là những “nút thắt” cần được các cấp, các ngành nhận diện rõ và có giải pháp tháo gỡ kịp thời, nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tính đến ngày 18/7/2025, toàn tỉnh Lâm Đồng (mới) đã hoàn thành 5.128/6.004 căn nhà được phê duyệt hỗ trợ, hoàn thành được 5.112 căn, đạt tỷ lệ 85,41%, trong đó, xây mới 3.823 căn, sửa chữa 1.289 căn.

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Qua thực tế kiểm tra tại các xã của đoàn công tác do đồng chí Hà Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng đoàn cho thấy việc triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (mới) đã đạt được nhiều tín hiệu tích cực, song vẫn còn không ít tồn tại cần kịp thời tháo gỡ. Đồng chí Hà Thị Hạnh nhấn mạnh: “Chính sách hỗ trợ nhà ở không chỉ đơn thuần là xây một mái nhà, mà còn là xây niềm tin, ổn định cuộc sống, tạo nền tảng để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Cán bộ cơ sở phải xem đây là trách nhiệm chính trị và cũng là tình cảm dành cho Nhân dân”.

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 9/7/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 16 tỉnh, trong đó có Lâm Đồng, hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8/2025. Thực hiện chỉ đạo này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị các xã, phường, đặc khu tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về ý nghĩa, mục tiêu của chương trình; đồng thời, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò then chốt của cấp xã. Các địa phương cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và hiệu quả thực chất, đúng người, đúng chính sách, đúng thời hạn.

Với quyết tâm cao và sự đồng lòng từ tỉnh đến cơ sở, cùng với việc kịp thời tháo gỡ các nút thắt còn tồn tại, tin rằng, các chương trình hỗ trợ nhà ở sẽ sớm hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, góp phần cải thiện điều kiện sống cho Nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, người có công, hộ nghèo, đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình phát triển bền vững sau sáp nhập.