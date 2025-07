Di sản - Truyền thống Thắp lửa truyền thống từ những “địa chỉ đỏ” Giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, những “địa chỉ đỏ” ghi dấu chiến tích, ký ức hào hùng của ông cha trong kháng chiến là điểm đến quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Đắk Sắk tổ chức dâng hương, ôn lại truyền thống cách mạng cho học sinh ở Di tích Đồi 722 - Đắk Sắk lịch sử

Cuối tháng 4/2025, chúng tôi có dịp cùng cô và trò Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng, đến tham quan, ôn lại truyền thống cách mạng tại Di tích Đồi 722 - Đắk Sắk, một “địa chỉ đỏ” ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ. Tại đây, giáo viên, học sinh đã được tìm hiểu về những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, qua đó, hiểu rõ hơn về sự hi sinh to lớn, về tinh thần kiên cường, bất khuất trong đấu tranh giành độc lập của ông, cha đi trước.

Những câu chuyện kháng chiến càng trở nên sống động hơn, thấm sâu vào trái tim học trò qua những dấu tích lịch sử, những tấm bia tưởng niệm, bảng Tổ quốc ghi công… Sau phút nghiêm trang, hát vang Quốc ca dưới lá cờ Tổ quốc tung bay, các em học sinh thay phiên dâng nén hương thơm tri ân những hi sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại đây. Cô trò còn tham gia dọn dẹp vệ sinh tại di tích.

Cô giáo Huỳnh Thị Ngọc - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Hồng Phong cho biết, Liên đội thường xuyên tổ chức hành trình đến các “địa chỉ đỏ”, dâng hương, hoa, dọn dẹp vệ sinh tại các di tích lịch sử trên địa bàn. Liên đội thường xuyên mời các bác cựu chiến binh giao lưu kể chuyện kháng chiến; tổ chức các hội thi, hội diễn về lịch sử... nhằm giáo dục truyền thống cách mạng học sinh. Qua đó, các em được tiếp cận, học lịch sử một cách sinh động, hình thành ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn và quyết tâm học tập, rèn luyện để tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Đoàn Trường THPT DTNT N’Trang Lơng, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tổ chức các chương trình ngoại khóa “Hành trình về nguồn” cho đoàn viên, học sinh trong trường. Hành trình đã đưa đoàn viên, học sinh đến tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, tổ chức nghi thức chào cờ, lễ kết nạp đoàn viên mới tại các “địa chỉ đỏ”, cột mốc chủ quyền biên giới.

Được kết nạp Đoàn tại ngay tại cột mốc biên giới, đánh dấu chủ quyền Tổ quốc giữa hai nước Việt Nam - Campuchia ở xã Tuy Đức với em Giàng A Nù, học sinh Trường THPT DTNT N’Trang Lơng là niềm tự hào, một kỷ niệm đẹp của thời học sinh. Học sinh Giàng A Nù chia sẻ: “Em rất vui mừng và xúc động khi được kết nạp Đoàn ngay tại cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia. Qua hành trình về nguồn, em thấy mình may mắn vì được sinh ra trong thời bình và thấy rõ trách nhiệm của bản thân, phải cố gắng học tập, rèn luyện hơn nữa để thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hi sinh to lớn của các thế hệ ông cha”.

Anh Huỳnh Diên Thư - Bí thư Đoàn Trường THPT DTNT N’Trang Lơng cho biết, chương trình ngoại khóa “Hành trình về nguồn” tìm hiểu các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, chủ quyền biên giới và kết nạp đoàn viên mới là cơ hội để các em tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, rèn luyện tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc. Sau chương trình, các em viết bài thu hoạch, giới thiệu về di tích, “địa chỉ đỏ”, những mong muốn, trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị của các di tích. Đây sẽ là những bài học, trải nghiệm đáng nhớ, hành trang quý giá cho thế hệ trẻ hôm nay thêm yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống địa phương.