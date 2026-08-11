Thất bại 2-3 trước Monaco phơi bày bài toán nhân sự nan giải của Liverpool tại Anfield Thất bại ngược 2-3 trước Monaco tại Anfield khiến HLV Andoni Iraola đối mặt áp lực lớn, buộc Liverpool phải bạo chi bổ sung lực lượng trước mùa giải 2026/27.

Trận thua ngược 2-3 trước Monaco ngay trên thánh địa Anfield không đơn thuần là một kết quả giao hữu vô thưởng vô phạt. Trận đấu đã phơi bày toàn bộ những lỗ hổng nguy hiểm trong cấu trúc đội hình của HLV Andoni Iraola, buộc ban lãnh đạo Liverpool phải tái khởi động các phương án nâng cấp lực lượng khi mùa giải mới đã cận kề.

Liverpool của Iraola vẫn cần thêm tân binh. (Ảnh: The Athletic)

Hàng phòng ngự chắp vá và cuộc khủng hoảng lực lượng

Sự hiện diện của tân binh Ronald Araujo theo dạng cho mượn một mùa giải từ Barcelona đã mang lại cú hích lớn cho hệ thống phòng ngự. Cầu thủ người Uruguay sở hữu sự đa năng khi có thể thi đấu tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh phải. Điểm tựa kinh nghiệm của Araujo được kỳ vọng sẽ giúp Liverpool tránh khỏi kịch bản phải sử dụng bộ đôi chắp vá gồm tiền vệ Wataru Endo và cầu thủ trẻ Luke Chambers như ở giai đoạn cuối trận gặp Monaco.

Tuy nhiên, những xáo trộn ở hệ thống phòng ngự trong hiệp hai đã khiến Liverpool trả giá đắt. Trung vệ trẻ Ifeanyi Ndukwe, người chuyển đến từ Austria Vienna với giá 2,5 triệu bảng hồi tháng Giêng và có chuỗi phong độ ấn tượng mùa hè này, đã gặp phải rào cản lớn. Hậu vệ 18 tuổi không thể xin được giấy phép lao động để thi đấu tại Anh trong mùa giải 2026/27, đồng nghĩa việc Liverpool phải gửi anh đi tu nghiệp một năm tại châu Âu.

Ở chiều hướng tích cực, Jeremy Jacquet – bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng từ Rennes – đã bình phục chấn thương đầu gối nhẹ. Trong bối cảnh Joe Gomez và Giovanni Leoni chưa thể tái xuất, Araujo hoặc Jacquet sẽ là người sát cánh cùng Virgil van Dijk trong trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Newcastle lúc 22h30 ngày 23/8.

Sự hụt hơi nơi tuyến giữa và dấu hỏi hệ thống

Trong 30 phút đầu trận đấu với Monaco, Liverpool đã phô diễn thứ bóng đá pressing tầm cao đầy mê hoặc theo đúng triết lý của Andoni Iraola. Florian Wirtz nhô cao phía trên Ryan Gravenberch và Dominik Szoboszlai, giúp đội bóng vùng Merseyside làm chủ hoàn toàn không gian. Alexander Isak mở tỷ số bằng pha dứt điểm tinh tế, trước khi Wirtz nhân đôi cách biệt từ đường kiến tạo của Cody Gakpo.

Thế nhưng, bức tranh tươi sáng đó nhanh chóng sụp đổ khi Iraola thực hiện hàng loạt sự thay đổi người ở hiệp hai. Sự xuất hiện của các nhân tố trẻ như Trey Nyoni, James McConnell hay Harvey Elliott không thể duy trì được cường độ di chuyển và tính liên kết. Đội hình Liverpool trở nên mong manh và liên tục bị đối thủ khai thác khoảng trống.

Chia sẻ sau trận đấu trên LFCTV, HLV Andoni Iraola thẳng thắn thừa nhận:

"Chúng tôi đã chơi một hiệp một tốt, đặc biệt là trong 30 phút đầu tiên. Hiện tại, toàn đội có lẽ chưa có đủ trình độ cần thiết để duy trì lối chơi như thế này suốt cả trận. Ngay khi chúng tôi thay đổi nhân sự, các cầu thủ bắt đầu mệt mỏi. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm."

Vấn đề nhức nhối nhất của The Kop nằm ở việc thiếu vắng một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để bọc lót cho Gravenberch. Bên cạnh đó, tương lai của Curtis Jones đang bị đe dọa trước sự chèo kéo gắt gao từ Inter Milan. Việc mất Jones mà không có phương án thay thế tương xứng sẽ là thảm họa cho chiều sâu tuyến giữa.

Bài toán tìm người thay thế Mohamed Salah và đàm phán thương vụ Barcola

Trên hàng công, cơn đau đầu của ban huấn luyện Liverpool tập trung vào hành lang cánh phải – nơi vị trí của Mohamed Salah vẫn chưa tìm được người kế vị xứng đáng. Liverpool đang nỗ lực đàm phán chiêu mộ Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain. Dù vậy, mức giá 145 triệu bảng mà đội bóng nước Pháp yêu cầu đang tạo ra rào cản tài chính quá lớn. Nguồn tin nội bộ câu lạc bộ đã phủ nhận thông tin Liverpool gửi lời đề nghị 99 triệu bảng (115 triệu euro), khẳng định PSG sẽ không chấp nhận mức giá này.

Liverpool đang đàm phán chiêu mộ Barcola. (Ảnh: Mirror)

Sự mất cân bằng giữa hai cánh của Liverpool đang hiển hiện rõ rệt. Hành lang trái hội tụ đầy đủ sự cạnh tranh với Gakpo, Ngumoha và tân binh Victor Munoz. Ngược lại, cánh phải hiện chỉ phụ thuộc vào Federico Chiesa cùng tài năng trẻ Lewis Koumas – người dù chơi nổi bật ở đợt du đấu nhưng vẫn chưa đủ kinh nghiệm để gánh vác suất đá chính tại Ngoại hạng Anh. Thời gian không còn nhiều, và Liverpool buộc phải gia tăng tốc độ trên thị trường chuyển nhượng để sẵn sàng cho mùa giải mới.