Thất bại 2-4 trước AC Milan tại Wroclaw phơi bày 4 điểm sáng cùng 3 nỗi lo hàng thủ Man Utd Dù thất bại 2-4 trước AC Milan tại Wroclaw, Manchester United vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực từ Tielemans và Dorgu bên cạnh nỗi lo về hàng phòng ngự.

Trận giao hữu tại Wroclaw khép lại với thất bại 2-4 của Manchester United trước AC Milan – đội bóng đang được dẫn dắt bởi cựu HLV Quỷ đỏ Ruben Amorim. Kết quả của một trận đấu tiền mùa giải không phản ánh toàn bộ cục diện, nhưng màn trình diễn này phơi bày hai mặt tương phản rõ rệt trong hệ thống vận hành mà HLV Michael Carrick đang xây dựng.

MU nhập cuộc tốt me trước Milan. Ảnh: Getty Images.

Bốn điểm sáng: Sự trỗi dậy của các nhân tố hàng công

Bên cạnh những trục trặc ở hệ thống phòng ngự, mặt trận tấn công của Quỷ đỏ mang lại không ít tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ.

Patrick Dorgu ghi dấu ấn mạnh mẽ

Patrick Dorgu là một trong những nhân tố khao khát thể hiện bản thân nhất trong cuộc đối đầu này. Tận dụng sai lầm chuyền hỏng từ hàng thủ đối phương, cầu thủ trẻ xử lý điềm tĩnh trước khi tung cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Manchester United. Bàn thắng này mang ý nghĩa giải tỏa áp lực rất lớn cho Dorgu, nhất là sau những nhận xét khắt khe mà HLV cũ Ruben Amorim từng dành cho anh ở mùa giải trước.

Marcus Rashford tái xuất đầy hứa hẹn

Sau thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Barcelona, Marcus Rashford đã có màn trở lại đầy tích cực. Được tung vào sân trong hiệp hai, chân sút người Anh di chuyển thanh thoát bên hành lang cánh trái, tích cực tham gia pressing tầm cao và tạo ra một số tình huống hãm thành nguy hiểm. Dù kết quả chung cuộc không như ý, màn thể hiện của Rashford vẫn là điểm cộng lớn trên mặt trận tấn công.

Youri Tielemans thể hiện đẳng cấp tuyến giữa

Trong một ngày thi đấu trầm lắng của toàn đội, phẩm chất kỹ thuật và tầm nhìn chiến thuật của tân binh Youri Tielemans vẫn tỏa sáng. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng cùng những đường chọc khe mở ra khoảng trống của tiền vệ này liên tục đặt khung thành AC Milan vào thế báo động. Tielemans đang cho thấy anh là mảnh ghép quan trọng giúp tuyến giữa Quỷ đỏ duy trì sự kiểm soát.

Ayden Heaven khẳng định tầm ảnh hưởng

Dù chưa phải màn trình diễn hoàn hảo nhất của Ayden Heaven, vai trò của tài năng trẻ sinh năm 2006 lại thể hiện rõ nhất khi anh không có mặt trên sân. Cấu trúc bẫy việt vị và khả năng bọc lót dâng cao của Manchester United lập tức sụp đổ sau khi Heaven rời sân. Tốc độ và khả năng đọc tình huống vượt trội giúp anh trở thành phương án sáng giá cho vị trí trung vệ trong trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Hull.

Maguire chơi không tốt khi gặp lại thầy cũ. Ảnh: Getty Images.

Ba nỗi lo: Hệ thống dâng cao bộc lộ sai sót cá nhân

Trái ngược với sự khởi sắc ở tuyến trên, hàng thủ lại trở thành huyệt huyệt khiến Manchester United phải nhận 4 bàn thua.

Harry Maguire lệch pha với chiến thuật dâng cao

Xuyên suốt giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, Harry Maguire cho thấy sự thiếu tương thích với triết lý phòng ngự dâng cao của HLV Michael Carrick. Trung vệ người Anh xử lý lúng túng dẫn đến bàn thua đầu tiên và liên tục để đối phương khai thác khoảng trống phía sau lưng. Tốc độ hạn chế của Maguire đang khiến vị trí của anh bị đe dọa bởi tân binh Leny Yoro.

Luke Shaw gặp khó bên hành lang cánh

Tình hình của Luke Shaw thậm chí còn đáng lo ngại hơn. Hậu vệ kỳ cựu mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua thứ ba và thứ tư khi liên tục bỏ quên vị trí. Khả năng leo biên chồng cánh bị suy giảm rõ rệt do thiếu tốc độ và thể lực, biến hành lang trái thành điểm yếu bị đối thủ liên tục khai thác.

Lisandro Martinez thiếu hụt nhịp độ thi đấu

Trở lại sau 4 tuần nghỉ dưỡng thương, Lisandro Martinez chưa thể tìm lại cảm giác bóng và thể lực tốt nhất. Nhược điểm về tốc độ lộ rõ trong tình huống truy cản ở bàn thua thứ tư, khi trung vệ người Argentina hoàn toàn thất thế trước pha bứt tốc của tiền đạo đối phương. Đây là bài toán nhân sự mà HLV Carrick cần sớm tìm lời giải trước khi mùa giải chính thức khởi tranh.