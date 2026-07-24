Kinh tế Thất thu thuế online tại Lâm Đồng: Khoảng trống từ tính tự giác Kinh doanh online đang mang lại nguồn thu cho nhiều cá nhân tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, tình trạng chưa kê khai, nộp thuế đầy đủ đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý.

Còn nhiều "khoảng trống" trong quản lý, thu thuế đối với hoạt động kinh doanh online (Ảnh tư liệu)

Còn “khoảng trống”

Mỗi ngày, chiếc điện thoại của chị N.T.D., phường Lâm Viên - Đà Lạt vẫn không ngớt nhận đơn hàng của nhiều khách hàng từ mọi miền trong cả nước. Từ vài sản phẩm bán thêm ban đầu để nâng cao thu nhập, việc kinh doanh online dần phát triển thành nguồn thu chính của gia đình chị.

Theo chia sẻ của chị N.T.D., ban đầu, chị chỉ nghĩ bán vài món hàng trên mạng để kiếm thêm thu nhập. Khách đặt thì gửi theo phương thức chuyển khoản hoặc nhận hàng rồi thanh toán.

Thuế tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ thủ tục liên quan cho người nộp thuế

“Từ vài đơn mỗi ngày đã tăng lên vài chục đơn lúc nào không hay. Đến khi nhìn lại, tôi mới nhận ra việc mình làm không còn là bán cho vui nữa mà thực sự đã trở thành một công việc mang lại nguồn thu nhập chính”, chị N.T.D. cho biết.

Câu chuyện của chị N.T.D. không phải là hiếm, mà nó phản ánh bức tranh của hoạt động kinh doanh trực tuyến hiện nay. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, kết nối internet, bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng.

Không ít người kiếm được hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi tháng từ những công việc tay trái. Tuy nhiên, thu nhập tăng không đồng nghĩa với việc ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế cũng được nâng cao.

Nhiều trường hợp khác, đầu tư bài bản cho hoạt động bán hàng nhưng vẫn xem mình là hộ kinh doanh nhỏ lẻ để né tránh việc kê khai thuế. Thực tế này dẫn đến thất thu ngân sách ngày càng tăng, cũng như tạo ra sự cạnh tranh không công bằng trong hoạt động kinh doanh.

Theo Thuế tỉnh Lâm Đồng, qua rà soát sơ bộ chưa đầy đủ, toàn tỉnh hiện có gần 2.400 trường hợp kinh doanh thương mại điện tử thuộc diện quản lý. Từ đầu năm đến nay, số thuế phát sinh phải nộp của diện này khoảng 210 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp kinh doanh online có doanh thu khá nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Trong quá trình rà soát, thu thập thông tin, cơ quan thuế khuyến cáo người dân cần kê khai doanh thu trung thực, minh bạch các tài khoản giao dịch và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định của pháp luật.

Đã đến lúc siết chặt chế tài

Theo cơ quan chức năng, các thủ đoạn trốn thuế từ kinh doanh online phổ biến hiện nay gồm: sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền, giao dịch ngoài sàn thương mại điện tử, nhờ người thân đứng tên tài khoản nhằm phân tán doanh thu...

Từ đầu năm đến nay, Thuế tỉnh Lâm Đồng đã rà soát 81 trường hợp. Qua rà soát, số thuế phải nộp tăng thêm đối với các trường hợp trên là gần 9 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan thuế truy thu xử phạt đối với 11 trường hợp vi phạm. Kết quả này vẫn còn khiêm tốn, bởi trong thực tế, việc quản lý đối với lĩnh vực này vẫn còn bất cập.

Theo cơ quan thuế, không chỉ người bán, thói quen tiêu dùng cũng góp phần tạo nên những khoảng trống trong quản lý thuế. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, phường Lâm Viên - Đà Lạt chia sẻ, thông thường, gia đình bà chỉ quan tâm mẫu mã, giá sản phẩm hoặc tiến độ giao hàng để quyết định mua qua online. Chuyện hóa đơn hay người bán đăng ký kinh doanh thì gần như không để ý.

Thói quen từ người tiêu dùng không lấy hóa đơn mua hàng đã và đang tạo ra những khoảng trống trong quản lý thuế. Ảnh minh hoạ

Thực tế, việc bỏ qua hóa đơn, chứng từ không chỉ tiềm ẩn rủi ro cho người mua mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu công bằng. Nếu cùng bán một mặt hàng, cùng có doanh thu nhưng người này thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế còn người kia không, rõ ràng sẽ tạo ra sự thiếu công bằng.

Theo các cơ quan chức năng, môi trường số không còn là nơi dễ dàng che giấu doanh thu. Mỗi giao dịch chuyển khoản, đơn hàng trực tuyến, thanh toán điện tử đều để lại dữ liệu. Tất cả cung cấp cơ sở để cơ quan chức năng rà soát, đối chiếu và phát hiện các hành vi vi phạm.

Để chống thất thu trong lĩnh vực này, cơ quan thuế tỉnh tích cực phối hợp với lực lượng liên quan, đoàn liên ngành rà soát, phát hiện và xử lý các hành vi trốn thuế trên môi trường mạng.

Thuế tỉnh Lâm Đồng tích cực vận động các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định

Ngành thuế sẽ đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và hệ thống dữ liệu liên thông, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh số. Với phương pháp này, các hộ kinh doanh phải ghi chép sổ sách, phản ánh doanh thu đầy đủ, trung thực, chính xác và tự chịu trách nhiệm về số liệu kê khai.

Thực tế, kinh doanh trên môi trường số đang mở ra nhiều cơ hội làm giàu chính đáng. Doanh thu ngày càng minh bạch, dữ liệu được kết nối liên thông, việc kê khai, nộp thuế đầy đủ không chỉ là nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Đó còn là thước đo của một môi trường kinh doanh công bằng, văn minh và phát triển bền vững.