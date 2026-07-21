Dự án khu nhà ở đã được phê duyệt đánh giá tác động môi trường, đang chuẩn bị lập hồ sơ xin giấy phép môi trường. Trong quá trình triển khai xây dựng đã thay đổi công nghệ xử lý của hệ thống xử lý nước thải (công suất trên 50 m3/ngày).

Thay đổi nêu trên không làm tăng quy mô hay công suất của dự án, không thay đổi vị trí xả thải, không tăng công suất của hệ thống xử lý nước thải.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (TPHCM) hỏi, vậy dự án có thuộc đối tượng phải lập lại đánh giá tác động môi trường không, hay thuộc trường hợp được cập nhật, đánh giá các thay đổi trong quá trình lập hồ sơ xin giấy phép môi trường?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp dự án khu nhà ở có các tiêu chí về môi trường như đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại khoản 1 mục VI phần A Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc thay đổi công nghệ xử lý nước thải đối với hệ thống xử lý nước thải có công suất trên 50 m3/ngày so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đây của dự án thuộc trường hợp phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điểm e khoản 6 Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ.

Trường hợp dự án khu nhà ở chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt có tổng lưu lượng từ 50 m3/ngày trở lên thì thuộc đối tượng đăng ký môi trường tại UBND cấp tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 3 mục VII phần A Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Việc thay đổi công nghệ của hệ thống xử lý nước thải được tích hợp trong báo cáo đăng ký môi trường.

Chinhphu.vn