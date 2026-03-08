Thay đổi hệ thống camera Galaxy S27 Ultra: Tinh giản ống kính tele 3x để tối ưu chi phí Samsung dự kiến thu gọn cụm camera sau của Galaxy S27 Ultra xuống còn 3 ống kính, loại bỏ cảm biến tele 3x nhằm cắt giảm chi phí sản xuất và tối ưu phần cứng.

Samsung đang chuẩn bị thực hiện bước điều chỉnh lớn đối với hệ thống máy ảnh trên dòng sản phẩm cao cấp thế hệ tiếp theo. Theo các báo cáo mới nhất từ chuỗi cung ứng, mẫu smartphone đầu bảng Galaxy S27 Ultra có thể sẽ không còn duy trì cụm 4 camera sau như các thế hệ tiền nhiệm, mà thay vào đó là cấu hình 3 ống kính tinh gọn hơn.

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Tối ưu hóa chi phí sản xuất và tinh gọn cấu hình phần cứng

Kể từ năm 2020, thiết kế 4 camera sau đã trở thành nét đặc trưng trên dải sản phẩm Ultra của Samsung. Tuy nhiên, việc loại bỏ ống kính tele 3x độ phân giải 10MP quen thuộc trên Galaxy S27 Ultra phản ánh chiến lược tối ưu hóa hóa đơn nguyên vật liệu (BOM) trong bối cảnh giá thành sản xuất linh kiện phần cứng ngày càng gia tăng.

Bên cạnh mục tiêu cắt giảm chi phí sản xuất, động thái này cũng giúp Samsung đồng bộ hóa thiết kế và số lượng ống kính trên toàn bộ dải sản phẩm flagship, bao gồm cả biến thể Galaxy S27 Pro. Đánh giá từ các chuyên gia phân tích linh kiện cho thấy chất lượng ảnh chụp trên smartphone hiện nay đã đạt tới ngưỡng bão hòa công nghệ. Do đó, việc thu gọn phần cứng thừa và tập trung nâng cấp các cảm biến chính là hướng đi hợp lý về mặt kỹ thuật lẫn kinh tế.

Galaxy S27 Ultra sẽ có hệ thống 3 camera sau

Phân tích thông số kỹ thuật camera Galaxy S27 Ultra và S27 Pro

Mặc dù cắt giảm số lượng ống kính, Samsung vẫn duy trì các thông số kỹ thuật mạnh mẽ trên những cảm biến còn lại. Mẫu Galaxy S27 Ultra sẽ tập trung khả năng thu phóng vào duy nhất một ống kính tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x, kết hợp cùng cảm biến chính và góc siêu rộng độ phân giải cao.

Trong khi đó, phiên bản Galaxy S27 Pro xuất hiện với thông số camera ấn tượng, sở hữu cảm biến chính 200MP tương tự bản Ultra nhưng sử dụng ống kính tele 12MP hỗ trợ zoom quang 3x hoàn toàn mới.

Thông số camera Galaxy S27 Ultra Galaxy S27 Pro Camera chính 200 MP 200 MP Camera góc siêu rộng 50 MP 50 MP Camera tele 1 50 MP (Zoom quang 5x) 12 MP (Zoom quang 3x) Camera tele 2 Không có (Đã loại bỏ) Không có Camera selfie 16 MP 16 MP

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Chuỗi cung ứng module camera cho thế hệ flagship mới

Để chuẩn bị cho việc sản xuất dòng máy mới, danh sách các đối tác cung ứng module camera cho Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro đã được xác định. Các đơn vị đảm nhận sản xuất bao gồm Samsung Electronics, Samsung Electro-Mechanics, Namuga, Partron, Power Logics và Sunny Optical của Trung Quốc.

Sự tham gia của các nhà cung cấp lớn đảm bảo năng lực sản xuất các module cảm biến 200MP và 50MP thế hệ mới, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe cho dòng thiết bị di động cao cấp của Samsung trong thời gian tới.