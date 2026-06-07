Thay đổi vị trí việc làm công chức theo quy định nào?

Sau ngày 01/7/2025 thì việc bố trí vào vị trí việc làm, thay đổi vị trí việc làm công chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo Công văn số 11/CV-BCĐ, điều động viên chức cấp tỉnh, cấp huyện bố trí làm công chức tại cấp xã mới theo Đề án sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải thực hiện thủ tục tiếp nhận vào làm công chức. Đối với viên chức cấp tỉnh, cấp huyện nằm trong đề án sắp xếp được UBND tỉnh cũ phê duyệt và được UBND cấp xã tiếp nhận công chức từ 01/7/2025.

Tuy nhiên, một số trường hợp khi chuyển sang khối Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có văn bản chuyển ngạch công chức.

Ông Nguyễn Văn An hỏi, trường hợp này có phải làm chuyển ngạch nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Thực hiện Kết luận số 157-KL/TW ngày 25/5/2025 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, ngày 4/6/2025 Ban chỉ đạo của Chính phủ ban hành Công văn số 11/CV-BCĐ hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh công chức ở cấp xã (mới).

Theo đó, Công văn số 11/CV-BCĐ chỉ áp dụng đối với bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã (cũ) và viên chức vào làm cán bộ, công chức ở cấp xã (mới) theo Đề án sắp xếp nhân sự ở cấp xã (mới) khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau ngày 01/7/2025 thì việc bố trí vào vị trí việc làm, thay đổi vị trí việc làm công chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Đề nghị ông Nguyễn Văn An nghiên cứu quy định nêu trên, trường hợp có thắc mắc đề nghị liên hệ với cơ quan quản lý nơi công tác để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn