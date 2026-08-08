Lần đầu tiên, các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các virus có khả năng hoạt động nhưng không tồn tại trong tự nhiên, làm dấy lên những lo ngại đáng kể về an toàn sinh học.

Hình ảnh chủng mới của virus Corona gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp được WHO đặt tên là COVID-19. Ảnh tư liệu, minh họa: TTXVN phát

Kênh RT của Liên bang Nga tối 7/8 dẫn một nghiên cứu được công bố cùng ngày trên tạp chí Science cho biết các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford và Viện Broad thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard đã sử dụng AI để thiết kế hàng nghìn bộ gene virus hoàn chỉnh.

Trong số đó, gần 300 thiết kế đã được tổng hợp bằng phương pháp hóa học và đưa vào thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, tạo ra 16 loại virus có khả năng hoạt động.

Các virus được tạo ra đều là thực khuẩn thể (bacteriophage) - loại virus chỉ lây nhiễm vi khuẩn chứ không lây nhiễm sang con người - và được phát triển dựa trên một thực khuẩn thể tồn tại trong tự nhiên có tên ΦX174.

Một số phiên bản do AI thiết kế được chứng minh có khả năng tiêu diệt các chủng vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) đã kháng thuốc hiệu quả hơn so với các thực khuẩn thể tự nhiên.

Trước đây, AI đã được sử dụng rộng rãi để thiết kế các gene hoặc protein riêng lẻ, nhưng nhóm nghiên cứu cho biết đây là lần đầu tiên mô hình AI tạo sinh (generative AI) được chứng minh có thể thiết kế toàn bộ bộ gene của một virus có khả năng hoạt động.

Tiềm năng lớn nhưng cũng đặt ra rủi ro an toàn sinh học

Giáo sư Fatemeh Vafaee, chuyên gia công nghệ sinh học tại Đại học New South Wales (Australia), nhấn mạnh rằng các thực khuẩn thể trong nghiên cứu không gây nguy hiểm cho con người, song cho rằng năng lực mới của AI đặt ra những quan ngại về an ninh sinh học trong tương lai.

Giáo sư Vafaee nhận định: "Điều đáng lo không phải là loại virus này có nguy hiểm hay không, mà là AI giờ đây đã có thể làm được điều đó”.

Giáo sư Vafaee kêu gọi tăng cường các cơ chế giám sát và quản lý đối với công nghệ này.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng việc thiết kế các mầm bệnh nguy hiểm đối với con người vẫn phức tạp hơn rất nhiều so với việc tạo ra các thực khuẩn thể có cấu trúc tương đối đơn giản.

Các sự cố mô hình AI có thể xâm nhập hệ thống của các tổ chức độc lập mà không có sự cho phép xuất hiện ngày càng nhiều. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba).

Lo ngại gia tăng về khả năng của AI

Thành tựu này xuất hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc các hệ thống AI tự động hành động vượt ngoài chỉ dẫn ban đầu.

Trong các cuộc thử nghiệm bảo mật gần đây, các mô hình AI do OpenAI, Anthropic và Meta phát triển đã thực hiện những hoạt động mạng trái với hướng dẫn được giao.

Trong tuần này, Viện An toàn AI của Anh (AISI) cũng cho biết các tác nhân AI (AI agents) đã nhắm mục tiêu vào người và tổ chức thật, tạo danh tính giả và cố gắng đưa mã độc vào các hệ thống trong quá trình đánh giá.