Thế hệ OPPO Reno 18 rò rỉ công nghệ camera selfie vuông 68MP tỷ lệ 1:1 chụp ảnh cực linh hoạt Thương hiệu OPPO rò rỉ việc trang bị cảm biến camera trước 68MP tỷ lệ 1:1 cho Reno 18, giúp tối ưu bố cục chụp ảnh dọc và ngang mà không cần xoay điện thoại.

Thương hiệu điện thoại OPPO được cho là đang chuẩn bị một nâng cấp phần cứng đáng chú ý cho phân khúc cận cao cấp. Theo các nguồn tin rò rỉ công nghệ, dòng smartphone OPPO Reno 18 dự kiến sẽ được trang bị cảm biến camera selfie độ phân giải 68MP với tỷ lệ khung hình vuông 1:1 hoàn toàn mới, mang lại tính linh hoạt cao khi chụp ảnh tự sướng và sáng tạo nội dung.

Camera selfie vuông tỷ lệ 1:1: Đột phá trải nghiệm nhiếp ảnh di động

Thông tin từ leaker Digital Chat Station cho biết OPPO đang âm thầm phát triển loại cảm biến camera trước sở hữu tỷ lệ 1:1 với độ phân giải lên đến 68MP. Ưu điểm kỹ thuật lớn nhất của thiết kế cảm biến hình vuông nằm ở khả năng tối ưu hóa bố cục khung hình. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các định dạng ảnh chụp ngang hoặc chụp dọc mà không cần thao tác xoay hướng điện thoại.

OPPO đang phát triển camera vuông 1:1 cho dòng Reno tầm trung

Giải pháp kỹ thuật này giúp duy trì tối đa độ phân giải và chất lượng hình ảnh ở cả hai chiều. Thiết kế camera linh hoạt này đáp ứng trực tiếp nhu cầu của nhóm người dùng trẻ thường xuyên sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Instagram, tương tự hướng đi tối ưu khung hình từng xuất hiện trên iPhone 17.

Dòng OPPO Reno18 sẽ sử dụng công nghệ camera mới

Lý do OPPO Reno 18 trở thành ứng viên sở hữu cảm biến mới

Nguồn tin rò rỉ cho hay cảm biến 68MP vuông sẽ xuất hiện trên một thiết bị có thiết kế mỏng nhẹ, chú trọng tính năng chụp ảnh và dự kiến ra mắt vào tháng 5 năm 2027. Giới phân tích nhận định OPPO Reno 18 chính là mẫu máy phù hợp nhất với các tiêu chí này.

Các điện thoại Reno trong tương lai sẽ mang đến trải nghiệm chụp ảnh selfie tuyệt vời

Song song đó, mẫu flagship Find X10 Ultra ra mắt đầu năm 2027 được dự đoán sẽ sử dụng cảm biến camera vuông độ phân giải 100MP. Do đó, việc dòng Reno 18 tiếp nhận phiên bản tinh chỉnh 68MP là bước đi hợp lý theo lộ trình truyền thấu công nghệ từ dòng cao cấp xuống phân khúc cận cao cấp của hãng.

Lộ trình ra mắt các dòng sản phẩm tiếp theo của OPPO

Bên cạnh kế hoạch cho thế hệ Reno 18, OPPO đang chuẩn bị công bố chuỗi sản phẩm mới tại thị trường Trung Quốc. Hãng dự kiến ra mắt dòng Find X10 vào tháng 9 tới với ba biến thể gồm Find X10, Find X10 Pro và Find X10 Pro Max. Kế tiếp đó, dòng Reno 17 sẽ chính thức trình làng vào tháng 11 để duy trì nhịp độ sản phẩm trước khi bước sang các thế hệ công nghệ của năm 2027.