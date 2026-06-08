Thế hệ phần cứng mới của Apple: iPhone màn hình gập chip 2nm và thay đổi lớn ở chu kỳ ra mắt Sự kiện tháng 9 của Apple dự kiến tập trung vào các dòng phần cứng cao cấp tích hợp AI, nổi bật là mẫu iPhone màn hình gập cùng sự điều chỉnh chiến lược sản phẩm.

Tại sự kiện thường niên diễn ra vào tháng 9 tới, Apple dự kiến khởi đầu chuỗi ra mắt ít nhất 5 thiết bị phần cứng mới. Trọng tâm của đợt nâng cấp này hướng tới việc tích hợp trợ lý ảo Siri sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sâu hơn vào hệ sinh thái thiết bị, đồng thời tập trung hoàn toàn vào phân khúc cao cấp.

Đột phá kỹ thuật trên mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên

Tâm điểm chú ý thuộc về mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng, dự kiến mang tên gọi "iPhone Ultra". Thiết bị sở hữu màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch và màn hình chính 7,8 inch khi mở rộng với tỷ lệ khung hình 4:3, cho không gian trải nghiệm tương tự một chiếc iPad mini. Bản lề được tối ưu thiết kế nhằm hạn chế tối đa nếp gấp trên bề mặt hiển thị.

Về cấu hình, mẫu iPhone gập tích hợp vi xử lý A20 sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến cùng hệ thống pin đôi để tối ưu không gian. Do giới hạn về độ mỏng, máy chỉ được trang bị cụm camera đôi phía sau. Cảm biến TrueDepth bị loại bỏ để chuyển sang sử dụng công nghệ xác thực sinh trắc học Touch ID. Sản phẩm dự kiến có giá từ 2.000 đến 2.500 USD và có thể mở bán muộn hơn vào cuối năm do tiến độ sản xuất.

Dòng iPhone 18 Pro điều chỉnh thiết kế và mức giá

Bên cạnh mẫu màn hình gập, phiên bản iPhone 18 Pro Max vẫn giữ các trang bị kỹ thuật tương đồng bản Pro nhưng sở hữu kích thước màn hình lớn hơn. Nhằm đáp ứng yêu cầu gia tăng thời lượng pin, thiết kế tổng thể của bản Pro Max có thể sẽ tăng nhẹ độ dày so với thế hệ tiền nhiệm.

Mức giá niêm yết của bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max dự kiến tăng khoảng 100 đến 200 USD so với iPhone 17 Pro và Pro Max. Đây được coi là bước điều chỉnh mặt bằng giá mới cho dòng smartphone chủ lực sau khi hãng đã thực hiện thay đổi giá trên các dòng Mac và iPad.

Nâng cấp vi xử lý trên các dòng Apple Watch

Dòng thiết bị đeo thông minh nhận được các bản cập nhật chú trọng vào hiệu năng xử lý và thời lượng pin:

Apple Watch Series 12: Giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế tổng thể, trang bị vi xử lý dòng S thế hệ mới giúp nâng cao năng lực theo dõi sức khỏe, tập luyện và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

Giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế tổng thể, trang bị vi xử lý dòng S thế hệ mới giúp nâng cao năng lực theo dõi sức khỏe, tập luyện và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng. Apple Watch Ultra 4: Sử dụng vi xử lý mới tương tự Series 12, nâng cấp hệ thống cảm biến đo lường và được tinh chỉnh thiết kế mỏng hơn.

Tổng hợp thông số kỹ thuật các sản phẩm mới

Tên thiết bị Màn hình Vi xử lý Đặc điểm kỹ thuật nổi bật iPhone Ultra (Gập) 5,5 inch (ngoài) / 7,8 inch (chính) A20 (2nm) Hệ thống pin đôi, camera đôi, tích hợp Touch ID iPhone 18 Pro Max Màn hình lớn Thế hệ mới Tăng độ dày để tối ưu pin, tăng giá 100-200 USD Apple Watch Series 12 Tiêu chuẩn Chip dòng S mới Cải thiện pin và tính năng theo dõi sức khỏe Apple Watch Ultra 4 Chuyên dụng Chip dòng S mới Thân máy mỏng hơn, nâng cấp hệ thống cảm biến

Sự thay đổi trong chiến lược phân bổ sản phẩm

Đáng chú ý, Apple sẽ không phát hành phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn trong sự kiện tháng 9 này. Các dòng máy thuộc phân khúc phổ thông và tầm trung như iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 sẽ được lùi lịch ra mắt sang mùa xuân năm 2027. Dòng Apple Watch SE cũng không xuất hiện bản cập nhật mới trong năm nay.

Đối với hệ sinh thái nhà thông minh và máy tính, thiết bị trung tâm điều khiển Home Hub màn hình 7 inch tích hợp Siri AI dự kiến ra mắt trong giai đoạn 2026–2027. Các dòng thiết bị như Apple TV 4K, HomePod và các mẫu MacBook Pro, iMac dùng chip M6 dự kiến xuất hiện trong các sự kiện riêng biệt vào cuối năm.

Lịch trình tổ chức sự kiện ra mắt iPhone mới nhiều khả năng rơi vào ngày 8/9 hoặc 9/9. Nếu sự kiện diễn ra đúng ngày 9/9, chương trình đặt hàng trước sẽ bắt đầu từ ngày 11-12/9 và sản phẩm sẽ chính thức giao đến tay người dùng từ ngày 18/9.