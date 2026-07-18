Thể thao 360 Thể hình Lâm Đồng giành HCV Giải vô địch Thể hình trẻ quốc gia 2026

Vận động viên (VĐV) trẻ Trần Nhất Duy, đoàn Thể hình Lâm Đồng xuất sắc giành 2 huy chương (HC) gồm 1 HCV và 1 HCB tại giải Giải vô địch Thể hình trẻ quốc gia năm 2026 vừa kết thúc ngày 17/7.

VĐV trẻ Trần Nhất Duy trên bục nhận HCV

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh An Giang phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Cử tạ và Thể hình Việt Nam tổ chức.

Giải thu hút 10 đoàn với khoảng 200 VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia tranh tài ở 28 nội dung thuộc các hạng mục thể hình, Fitness và Athletic Physique (thể hình cổ điển) dành cho nam, nữ ở 2 nhóm tuổi U.18 và U.21.

Tham dự giải với duy nhất 1 VĐV là Trần Nhất Duy, đoàn Lâm Đồng đã thi đấu ấn tượng, xuất sắc giành 2 HC, gồm 1 HCV nội dung Athletic Physique nam U.18 hạng chiều cao đến 1,70 m và 1 HCB nội dung Athletic Physique nam U.20 hạng chiều cao đến 1,70 m.

VĐV Trần Nhất Duy cùng HLV Phù Tường Linh (bên trái) tại giải

Trong năm 2025, Trần Nhất Duy từng giành HCV ở nội dung Athletic physique lứa tuổi U18 với chiều cao đến 1,70m tại giải đấu này.

HLV Phù Tường Linh và VĐV K'Tuyên của Lâm Đồng vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Ba

Dịp này, Ban Tổ chức công bố và trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước cho các huấn luyện viên, vận động viên Đội tuyển Thể hình Việt Nam nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc, đóng góp vào vinh quang của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế năm 2025. Trong đó, Lâm Đồng có HLV Phù Tường Linh và VĐV K’Tuyên (Đội tuyển Thể hình tỉnh) vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Ba.