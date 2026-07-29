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    Thể thức văn bản ở cấp xã sau sáp nhập

    29/07/2026 14:08

    Xã nơi ông Nguyễn Quốc Huy công tác đang soạn thảo văn bản và sử dụng các mẫu được hướng dẫn tại Công văn số 4168/BNV-CQĐP ngày 23/6/2026 của Bộ Nội vụ đối với Báo cáo, Tờ trình không có phần nơi nhận (kính gửi) tại ô 9a quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

    Ông Huy hỏi, việc áp dụng văn bản dưới Nghị định như vậy có đúng không? Ông Huy đề nghị được hướng dẫn để bảo đảm tính thống nhất, đúng quy định về công tác văn thư đối với địa phương.

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Theo điểm d mục 9 Phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, thành phần "Nơi nhận" của văn bản gồm 2 phần:

    - Phần tại ô số 9a áp dụng đối với Tờ trình, Báo cáo của cơ quan, tổ chức cấp dưới gửi có quan, tổ chức cấp trên và Công văn, trong đó trình bày từ "Kính gửi" và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản;

    - Phần tại ô số 9b áp dụng chung đối với các loại văn bản để xác định các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận văn bản và lưu văn bản.

    Công văn số 4168/BNV-CQĐP là văn bản hướng dẫn một số nội dung phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Các mẫu văn bản kèm theo được xây dựng nhằm minh họa, phục vụ thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, không nhằm quy định hoặc hướng dẫn lại toàn bộ các thành phần thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính đã được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.


    Theo baochinhphu.vn
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