Công nghiệp - Xây dựng Thêm động lực tăng trưởng công nghiệp Lâm Đồng Tại Lâm Đồng, công nghiệp hiện được xem là ngành có vai trò động lực quan trọng của nền kinh tế địa phương. Do vậy, với loạt dự án tiếp tục đưa vào hoạt động, tăng công suất sẽ tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp nói riêng và kinh tế tỉnh nhà nói chung…

Hoạt động sản xuất công nghiệp được dự báo tiếp tục chuyển biến tích cực vào nửa cuối năm 2026. Ảnh minh họa



Sắp tới, ngành công nghiệp Lâm Đồng sẽ đón thêm tin vui khi Lễ công bố sản phẩm Nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam dự kiến diễn ra tại địa phương vào cuối tháng 7/2026. Sự kiện này đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất và giao các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông xúc tiến tổ chức. Với việc đưa vào chạy thử sản xuất ra sản phẩm đầu tiên và đạt 60.000 tấn sản phẩm vào cuối năm nay, tiến tới vận hành đạt công suất thiết kế 450.000 tấn sản phẩm/năm trong năm 2027 được kỳ vọng góp sức tăng trưởng cho công nghiệp Lâm Đồng.

Theo ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương, bước vào nửa cuối năm nay, ngành vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có động lực từ các dự án công nghiệp… Bởi qua rà soát cho thấy, ngoài Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hàng loạt dự án thuộc nhóm công nghiệp chế biến - chế tạo, có giá trị gia tăng cao dự kiến đóng góp đáng kể cho tăng trưởng Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP), xuất khẩu và giải quyết việc làm tại địa phương.

Trong đó có thể kể đến dự án Nhà máy công nghiệp Neotek Việt Nam (công suất 12 triệu sản phẩm đĩa phanh ô tô/năm), dự án Sản xuất văn phòng phẩm Shiny Circle Việt Nam (tổng công suất 18.000 tấn sản phẩm/năm) đã đi vào hoạt động từ tháng 5/2026. Trong khi đó, Nhà máy giày Nam Hà Việt Nam cũng vừa lắp đặt thêm 3 dây chuyền sản xuất, nâng lên thành 9 dây chuyền với công suất sản xuất giày dép các loại đạt khoảng 6,8 triệu đôi/năm.

Đối với Nhà máy sản xuất gạch trang trí Novita đi vào hoạt động từ tháng 3/2026, hiện đã nâng công suất đạt hơn 17.300 m2/tháng. Từ nay đến cuối năm còn có một số dự án tiếp tục đi vào hoạt động, bao gồm Nhà máy Bags Conection BT chuyên sản xuất vali (10 triệu sản phẩm/năm) và túi xách (40 triệu sản phẩm/năm). Hay như Nhà máy sản xuất dây khóa kéo Kaoshing (công suất 10.200 tấn/năm), Nhà máy sản xuất cấu kiện cơ khí, kệ thép và kết cấu thép (công suất 10.000 tấn/năm)…

Một dự án thuộc nhóm công nghiệp chế biến - chế tạo được đưa vào hoạt động gần đây

Như vậy với thêm nhiều dự án công nghiệp đi vào hoạt động và tăng công suất, dự báo kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng, tạo điều kiện cho sản lượng điện thương phẩm duy trì tốc độ tăng trưởng. Cùng với đó, các dự án điện năng lượng tái tạo đang được tập trung tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, thủ tục pháp lý để đưa vào vận hành phát điện sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của ngành công thương… Đặc biệt, tình hình sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực trong những tháng tới đây, ngành công nghiệp phấn đấu cả năm 2026 đạt mức tăng từ 12,75 - 13,32%, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Liên quan nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Sở Công thương, mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên đã yêu cầu ngành tập trung điều hành quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng theo kịch bản đề ra. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được cũng như vai trò đầu mối trong phối hợp các sở ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp nhằm khai thác tối đa dư địa tăng trưởng vào thời gian tới…