Thông tin Thép SATA Phân Phối Tôn Phương Nam Chất Lượng Cao – Bền Đẹp Cùng Thời Gian Tôn Phương Nam là thương hiệu uy tín lâu đời trong lĩnh vực sản xuất thép mạ và tôn mạ màu tại Việt Nam. Với công nghệ hiện đại, chất lượng vượt trội và giá thành hợp lý, tôn Phương Nam đã trở thành lựa chọn tin cậy cho nhiều công trình dân dụng, công nghiệp và thương mại trên cả nước.

Vì Sao Nên Sử Dụng Tôn Phương Nam?

1. Chất Lượng Cao, Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Tôn Phương Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Nhật Bản và châu Âu, đạt các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt:

Khả năng chống ăn mòn, chống oxy hóa vượt trội nhờ lớp mạ hợp kim nhôm kẽm AZ100 – AZ150.

Lớp sơn phủ màu bền đẹp, chịu được tia UV, giữ màu sắc lâu dài.

Tấm tôn cứng cáp, độ bền cơ học cao, phù hợp mọi điều kiện thời tiết.

2. Tối Ưu Khả Năng Cách Nhiệt, Cách Âm

Tôn Phương Nam có các dòng sản phẩm tôn lạnh, tôn cách nhiệt PU, EPS, giúp:

Giảm hấp thụ nhiệt, giữ không gian bên trong mát mẻ.

Tiết kiệm chi phí điện năng cho làm mát.

Hạn chế tiếng ồn, tạo môi trường làm việc và sinh hoạt yên tĩnh.

Tôn Phương Nam - Ảnh Thép SATA

3. Đa Dạng Sản Phẩm, Phù Hợp Mọi Nhu Cầu

Danh mục sản phẩm phong phú, đáp ứng nhiều loại công trình:

Tôn lạnh mạ màu Phương Nam – Bền màu, thẩm mỹ cho ngoại thất.

Tôn mạ kẽm Phương Nam – Giải pháp tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo độ bền.

Tôn cách nhiệt PU, EPS – Giải pháp cho nhà xưởng, kho bãi cần cách nhiệt tốt.

Tôn sóng vuông, sóng ngói, sóng tròn – Đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ và kỹ thuật.

4. Giá Thành Hợp Lý, Cạnh Tranh

Với lợi thế sản xuất quy mô lớn, Tôn Phương Nam luôn giữ mức giá cạnh tranh, phù hợp với nhiều phân khúc công trình từ dân dụng đến công nghiệp lớn, đảm bảo tối ưu chi phí đầu tư cho khách hàng.

5. Dịch Vụ Bảo Hành & Hỗ Trợ Uy Tín

Bảo hành chính hãng từ nhà máy Phương Nam.

Cung cấp hóa đơn, chứng từ đầy đủ.

Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và vận chuyển tận nơi, nhanh chóng trên toàn quốc.

Ứng Dụng Của Tôn Phương Nam

Lợp mái nhà dân dụng, biệt thự, nhà phố.

Thi công nhà xưởng, nhà thép tiền chế, trang trại.

Dùng cho vách ngăn, cửa cuốn, mái che, công trình phụ.

Ứng dụng trong các công trình công nghiệp, thương mại, logistics.

Sắt Thép SATA – Nhà Cung Cấp Tôn Phương Nam Uy Tín

Sắt Thép SATA là đơn vị phân phối tôn Phương Nam chính hãng, cam kết giá tốt nhất thị trường, dịch vụ tận tâm, sản phẩm chất lượng.

Văn Phòng: Số 47 Đường Số 12, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

MST: 0314964975

Hệ Thống Nhà Máy:

Nhà Máy 1: Lô D, Đường số 2, KCN Đồng An 1, TX Thuận An, Bình Dương.

Nhà Máy 2: 80A Quốc lộ 1A, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Nhà Máy 3: 617 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Q. 9, TP. Hồ Chí Minh.

Nhà Máy 4: Số 447 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP. HCM.

Hotline Hỗ Trợ: 0286.270.2808 – 0286.270.2809

Email: satasteel789@gmail.com

Website: thepsata.com.vn