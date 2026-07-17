Xây dựng Đảng Thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030.

Các dự án năng lượng được kỳ vọng đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp địa phương

Phong trào thi đua nhằm tạo động lực phát triển, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 10 - 10,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.000 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 6,5 - 7,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35 - 40% GRDP.

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10 - 10,5%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, thời gian qua tỉnh Lâm Đồng đang thể hiện quyết tâm chính trị cao, tư duy phát triển đổi mới và hành động quyết liệt. Đây không chỉ là chỉ tiêu kinh tế, mà còn là yêu cầu tất yếu nhằm tạo bước chuyển căn bản, toàn diện, đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Việc xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt của tỉnh, phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ vững ổn định xã hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh xác định 3 đột phá chiến lược mang tính nền tảng đó là: Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ rào cản, đơn giản hóa thủ tục theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào quản lý và sản xuất, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng chủ lực như nông nghiệp công nghệ cao phát triển theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh chế biến sâu và mở rộng thị trường. Công nghiệp - xây dựng định hướng phát triển có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp chế biến, năng lượng và các ngành có giá trị gia tăng cao. Du lịch và dịch vụ phát triển mạnh mẽ theo hướng chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh điểm đến và trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Đầu tư công và phát triển hạ tầng đóng vai trò dẫn dắt, tạo hiệu ứng lan tỏa, kích hoạt các nguồn lực xã hội…

Để đạt được mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2026 - 2030, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt 8 nội dung thi đua: Thi đua xây dựng đồng bộ thể chế kiến tạo và phát triển bền vững, tạo đột phá tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thi đua khơi thông, phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thi đua củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết, phát triển vùng, phát triển kinh tế biển, phát triển đô thị; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kỹ thuật và xã hội, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng tới xây dựng nông thôn hiện đại, bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân. Thi đua thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia về: phát triển văn hóa; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thi đua đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả.

Một loạt các giải pháp trọng tâm đang được triển khai đồng bộ, tinh thần xuyên suốt là hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, lấy kết quả thực tế làm thước đo cùng với phong trào thi đua này sẽ là nền tảng để chuyển hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số thành kết quả cụ thể.