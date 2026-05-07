Thời sự Lâm Đồng Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng kỷ niệm 80 năm truyền thống Chiều 5/7, Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2026).

Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng Đặng Đình Quyền trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp); đại diện các sở, ban, ngành cùng các thế hệ cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh (áo trắng), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh dự lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Thi hành án dân sự Việt Nam. Ngày 19/7/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh số 130/SL quy định thể thức thi hành bản án của tòa án, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của hệ thống Thi hành án dân sự.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự phát biểu tại buổi lễ

Ngày 19/7 hàng năm được chọn là Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. 80 năm qua, ngành Thi hành án dân sự không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là khâu quan trọng bảo đảm các bản án, quyết định của tòa án được thực thi trên thực tế, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Thi hành án dân sự 3 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa ký kết quy chế phối hợp

Đối với tỉnh Lâm Đồng, cùng với sự phát triển của toàn ngành, công tác Thi hành án dân sự đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả thi hành án hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao; nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động ngành Thi hành án dân sự tỉnh trong suốt 80 năm qua. Đồng thời khẳng định, Thi hành án dân sự là khâu quyết định để các bản án, quyết định của tòa án được thực thi nghiêm minh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với pháp luật, giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tặng quà tri ân các đồng chí lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh qua các thời kỳ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu đối với công tác thi hành án ngày càng cao, ngành Thi hành án dân sự tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tổ chức thực hiện nghiêm Luật Thi hành án dân sự.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thi hành án; ưu tiên giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc phức tạp, kéo dài, có giá trị lớn; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, bản lĩnh, liêm chính, tinh thông nghiệp vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Tiết mục văn nghệ mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý và tổ chức thi hành án; nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, sở, ngành và chính quyền địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần xây dựng nền tư pháp ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.