Thời sự Lâm Đồng Thí sinh Lâm Đồng hoàn thành 3 môn thi không chuyên vào lớp 10 THPT chuyên Sáng 3/7, sau khi hoàn thành môn thi Toán, gần 4.900 thí sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã kết thúc 3 môn thi không chuyên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2026 - 2027.

Thí sinh rời điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, phường Xuân Hương - Đà Lạt với tâm trạng khá thoải mái

Theo ghi nhận tại các điểm thi, đa số thí sinh đánh giá đề thi Ngữ văn và Toán vừa sức, trong khi đề Tiếng Anh có độ khó và tính phân hóa cao hơn so với những năm trước.

Dù thời tiết có mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Trong 3 buổi thi, thời tiết tại nhiều địa phương trong tỉnh, đặc biệt khu vực trung tâm Lâm Đồng, có mưa nhẹ, tạo không khí mát mẻ và không ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh.

Công tác tổ chức thi tại các điểm thi được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh yên tâm làm bài.

Thí sinh trao đổi về đề thi

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, phường Xuân Hương - Đà Lạt, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ có mặt từ sớm để hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, kiểm tra giấy tờ và phổ biến quy chế trước mỗi buổi thi.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy

Tại các điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, phường Nam Gia Nghĩa và điểm thi Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, các đội hình Tiếp sức mùa thi đã tích cực hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như: hướng dẫn phòng thi, phát nước uống, che ô cho thí sinh khi trời mưa và động viên tinh thần trước giờ làm bài. Lực lượng công an cũng được bố trí tại các điểm thi để điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Gần 4.900 thí sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã kết thúc 3 môn thi không chuyên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên

Rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, em Võ Hoàng Khả Hân, học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Sinh cho biết, em làm bài tương đối tốt ở cả 3 môn. Theo em Hân, đề Ngữ văn và Toán vừa sức, riêng môn Toán là môn em tự tin nhất.

"Môn Tiếng Anh khó hơn em nghĩ, có nhiều từ vựng mới nên em chỉ làm được khoảng 60 - 70% bài. So với những năm trước, em thấy đề Tiếng Anh năm nay khó hơn", em Hân chia sẻ.

Thí sinh điểm thi Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy hoàn thành môn 3 môn thi không chuyên

Cùng chung nhận định, em Nguyễn Phước Sang, học sinh Trường THCS - THPT Tây Sơn, đăng ký dự thi vào lớp chuyên Toán chia sẻ, em hoàn thành khoảng 70% bài thi Ngữ văn và Tiếng Anh.

Theo em Sang, đề Tiếng Anh có nhiều câu hỏi khó, đòi hỏi vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu tốt hơn so với các năm trước. Đề Ngữ văn có cấu trúc quen thuộc nhưng phần đọc hiểu và câu nghị luận mang tính mở, yêu cầu khả năng phân tích, liên hệ thực tế. Riêng môn Toán, em khá tự tin khi hoàn thành khoảng 95% bài làm.

Đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, phường Nam Gia Nghĩa

Theo kế hoạch, chiều nay (3/7) và sáng mai (4/7), các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên theo nguyện vọng. Sau khi hoàn thành 3 môn thi không chuyên, nhiều em bày tỏ sự tự tin và kỳ vọng sẽ phát huy tốt năng lực ở môn chuyên để giành suất vào ngôi trường mơ ước.

Các thí sinh tham gia dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, phường Nam Gia Nghĩa

Với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục cùng sự đồng hành của các lực lượng chức năng và các đội hình tình nguyện, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.