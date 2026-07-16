Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Bộ Công an đã chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển (thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia).

Thí sinh đến làm thủ tục tại điểm thi. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo kế hoạch tuyển sinh, từ ngày 15/7, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển đại học 2026 theo hình thức trực tuyến. Thời gian nộp đến 17 giờ ngày 21/7, phân chia theo tỉnh, thành.

Thí sinh đăng nhập Hệ thống tuyển sinh chung. Ở phần thông tin đăng ký nguyện vọng, thí sinh sẽ thấy ô "Thanh toán". Bấm vào đó, các em kiểm tra thông tin số lượng nguyện vọng, số tiền cần nộp rồi xác nhận thanh toán.

Để đảm bảo an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải trong quá trình thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia lịch thanh toán trực tuyến theo các tỉnh, thành phố (nơi thí sinh đã nộp hồ sơ).

Cụ thể từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 16/7: Thành phố Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Từ ngày 16/7 đến 17 giờ ngày 17/7: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng.

Từ ngày 17/7 đến 17 giờ ngày 18/7: Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Từ ngày 18/9 đến 17 giờ ngày 19/7: Thành phố Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Từ ngày 19/7 đến 17 giờ ngày 20/7: Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Tây Ninh.

Từ ngày 20/7 đến 17 giờ ngày 21/7: Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Cần Thơ, Cà Mau.