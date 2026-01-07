Giáo dục - Đào tạo Thí sinh tự tin dự thi lớp 10 các trường THPT chuyên tỉnh Lâm Đồng Ngày mai (2/7), gần 4.900 thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên của tỉnh Lâm Đồng sẽ bước vào môn thi đầu tiên. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại 6 điểm thi trên địa bàn tỉnh hoàn tất, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Thí sinh đến điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, phường Xuân Hương - Đà Lạt làm thủ tục dự thi

Sáng 1/7, không khí tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, phường Xuân Hương - Đà Lạt trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ khi hàng trăm học sinh lớp 9 cùng phụ huynh có mặt từ sớm để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2026 - 2027. Đây là một trong 6 điểm thi tuyển sinh vào các trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Không khí tại điểm thi diễn ra nghiêm túc. Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, phòng thi và nghe phổ biến quy chế trước khi chính thức bước vào kỳ thi.

Tại khu vực trung tâm của tỉnh, Trường THCS Nguyễn Du được bố trí 38 phòng thi với 907 thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Thăng Long. Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc có 696 thí sinh sẽ tranh suất vào Trường THPT Chuyên Bảo Lộc với 29 phòng thi.

Phụ huynh, thí sinh dò danh sách, thông tin được niêm yết trước cửa phòng thi

Đến thời điểm này, toàn bộ cơ sở vật chất, phòng thi, phòng bảo quản đề và bài thi, hệ thống camera giám sát, điện, nước, y tế cùng các phương án bảo đảm an ninh đã được rà soát. Đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát và lực lượng phục vụ cũng hoàn thành tập huấn nghiệp vụ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Ông Phan Văn Pháp, Trưởng điểm thi Trường THCS Nguyễn Du cho biết, điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi theo đúng quy định. Đến thời điểm này, toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi đã được kiểm tra kỹ lưỡng.

“ Đội ngũ cán bộ coi thi đã được tập huấn đầy đủ về quy chế, quy trình tổ chức thi. Chúng tôi sẵn sàng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Ông Phan Văn Pháp, Trưởng điểm thi Trường THCS Nguyễn Du

Thí sinh đối chiếu thông tin tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du

Trong buổi làm thủ tục, các thí sinh được hướng dẫn kiểm tra thông tin cá nhân, số báo danh, phòng thi; đồng thời, được phổ biến quy chế thi, những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi cũng như cách xử lý các tình huống phát sinh.

Em Hồ Diệp Anh, học sinh Trường THCS Trần Phú (xã Đức Trọng) cho biết, đã chuẩn bị cho kỳ thi từ nhiều tháng trước nên khá tự tin. Theo em, cơ sở vật chất tại điểm thi được chuẩn bị chu đáo, các thầy cô hướng dẫn tận tình nên tâm lý cũng thoải mái hơn.

Giám thị rà soát thông tin thí sinh tại buổi làm thủ tục

Còn với em Trương Hồ Minh Nhật, học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh, phường Xuân Hương - Đà Lạt, mục tiêu lớn nhất là giành được tấm vé vào lớp 10 chuyên Toán.

"Em đã dành nhiều thời gian ôn tập cùng thầy cô và tự luyện thêm ở nhà. Đến hôm nay em khá tự tin, chỉ mong giữ được bình tĩnh để làm bài tốt nhất", Minh Nhật chia sẻ.

Sau khi hoàn tất thủ tục, nhiều phụ huynh vẫn nán lại trước cổng trường. Điều họ mong muốn nhất là con giữ tâm lý ổn định, tự tin hoàn thành bài thi.

Theo kế hoạch, từ ngày 2 - 4/7, các thí sinh sẽ dự thi 3 môn chung gồm: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Sau khi hoàn thành các môn bắt buộc, các em đăng ký vào trường chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên theo nguyện vọng.

Toàn tỉnh có 4.880 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên năm học 2026 - 2027. Với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục và các đơn vị liên quan, kỳ thi được kỳ vọng diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; qua đó tuyển chọn những học sinh có năng lực nổi trội vào các lớp chuyên, đáp ứng mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn của tỉnh.