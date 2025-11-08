Công nghệ - Chuyển đổi số Thi thiết kế website “BrandID - Công dân số với tên miền ID.VN”: Bùng nổ sáng tạo của sinh viên

Sau hơn 3 tháng triển khai sôi nổi, cuộc thi Thiết kế website “BrandID - Công dân số với tên miền ID.VN” bước vào giai đoạn cuối cùng với danh sách 12 thí sinh xuất sắc nhất chính thức được công bố. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 13/8/2025 tại Lâm Đồng, hứa hẹn là sân khấu bùng nổ sáng tạo của thế hệ công dân số trẻ Việt Nam.

BTC và các đại biểu tại Lễ phát động ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số

Với mục tiêu lan tỏa giá trị thương hiệu số cá nhân và khuyến khích giới trẻ ứng dụng công nghệ số vào phát triển bản thân, cuộc thi do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Nhà đăng ký tên miền P.A Việt Nam và Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức.

Ngay từ vòng sơ loại, cuộc thi đã tạo nên một sân chơi độc đáo cho giới trẻ đam mê công nghệ, sáng tạo và khởi nghiệp. Điểm đặc biệt của cuộc thi là mỗi thí sinh thiết kế một website cá nhân sử dụng tên miền “id.vn” - tên miền định danh quốc gia dành riêng cho công dân Việt Nam. Qua đó, các bạn trẻ thể hiện câu chuyện thương hiệu cá nhân, định hướng nghề nghiệp hoặc ý tưởng khởi nghiệp dưới góc nhìn sáng tạo, có ứng dụng thực tiễn và hàm chứa thông điệp riêng biệt.

Cuộc thi là nơi thể hiện kỹ năng công nghệ, tư duy sáng tạo, phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp và là dịp để thúc đẩy việc phổ cập sử dụng tên miền quốc gia “id.vn” trong cộng đồng công dân trẻ. Theo thể lệ, các công dân Việt Nam từ 18 - 23 tuổi khi tham gia đều được miễn phí hoàn toàn phí và lệ phí tên miền “id.vn” cùng các dịch vụ số đi kèm.

Để có được sản phẩm dự thi chất lượng, nhiều thí sinh đã dành thời gian và tâm huyết để nghiên cứu và hoàn thiện. Sinh viên Đào Trần Ấu Lăng - Khoa Y dược, Trường Đại học Yersin Đà Lạt cho biết: “Với trang web “Việc làm cho sinh viên”, tôi mong muốn các bạn sinh viên có thể chọn được công việc phù hợp với năng lực và ngành học của mình. Tôi dành khoảng hơn nửa tháng cho sản phảm của mình và trong quá trình đó, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía ban tổ chức (BTC)”.

Sinh viên Phạm Trung Tín - Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Yersin Đà Lạt chia sẻ : “Tôi luôn mong muốn đóng góp một chút gì đó cho xã hội. Khi tham gia cuộc thi, tôi thiết kế trang web có tên gọi “Tạo ra một xã hội không có khói thuốc”, với mong muốn các bạn trẻ hãy ngưng hút thuốc, chung tay tạo ra một xã hội không khói thuốc. Tôi phải mất khoảng một tháng để hoàn thiện sản phẩm với sự hướng dẫn của ban tổ chức, từ cách vận hành, thiết lập đến tạo ra các hạng mục...”.

Theo BTC cuộc thi, tại vòng chung kết, 12 thí sinh sẽ trình bày trực tiếp website cá nhân trước hội đồng giám khảo, thể hiện rõ mục tiêu phát triển, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tế. Điểm số sẽ được chấm dựa trên tổng thể sản phẩm, tính sáng tạo và cá nhân hóa, khả năng ứng dụng thực tiễn, kỹ năng thuyết trình, bảo vệ ý tưởng, định hướng phát triển dài hạn và giá trị tích cực cho cộng đồng.