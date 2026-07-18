Thị trường bất động sản 2026-2030: Nhà ở vừa túi tiền và logistics dẫn dắt chu kỳ mới Chuyên gia dự báo thị trường bất động sản sẽ phân hóa mạnh mẽ, trong đó phân khúc nhà ở phù hợp khả năng chi trả và hạ tầng logistics trở thành động lực chính nhờ sự hoàn thiện pháp lý và kết nối giao thông.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi với sự phân hóa ngày càng rõ nét. Theo phân tích từ các chuyên gia kinh tế, đây không chỉ là quá trình lấy lại đà tăng trưởng mà còn là một chu kỳ sàng lọc khắt khe, nơi lợi thế thuộc về những doanh nghiệp có năng lực tài chính vững mạnh và khả năng thích ứng tốt với các quy định pháp lý mới.

Sáu yếu tố cốt lõi quyết định triển vọng tăng trưởng

Lĩnh vực bất động sản và xây dựng hiện đóng góp trực tiếp khoảng 10% GDP, và nếu tính cả hiệu ứng lan tỏa, con số này có thể lên tới 15-20% GDP. Dư địa phát triển của ngành vẫn rất lớn, tuy nhiên triển vọng trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc vào 6 nhóm yếu tố chiến lược.

Đầu tiên là nền tảng kinh tế vĩ mô bao gồm tăng trưởng GDP, kiểm soát lạm phát và ổn định lãi suất. Thứ hai là khung pháp lý, vốn được coi là nút thắt lớn nhất khi chiếm tới 70% các khó khăn hiện tại của thị trường. Việc tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế và chính sách thực thi đang là ưu tiên hàng đầu để khơi thông nguồn lực.

Tăng trưởng GDP lĩnh vực xây dựng và bất động sản giai đoạn 2016-2025 và 6T/2026

Thứ ba, quy hoạch và đầu tư hạ tầng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt các không gian phát triển mới. Khi hệ thống cao tốc, sân bay và cảng biển được kết nối đồng bộ, những khu vực lân cận sẽ có cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Thứ tư là nguồn vốn, đòi hỏi sự cân bằng giữa tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp và các quỹ đầu tư để giảm sự phụ thuộc quá mức vào một kênh duy nhất.

Cuối cùng, quan hệ cung - cầu và sự phát triển của công nghệ dữ liệu (AI, chuyển đổi số) sẽ nâng cao tính minh bạch cho thị trường. Hiện nay, Chính phủ đang tập trung xử lý vướng mắc cho khoảng 3.300 dự án với tổng vốn gần 3,2 triệu tỷ đồng. Nếu giải quyết được 20% số lượng này mỗi năm, nền kinh tế sẽ có thêm khoảng 600.000-700.000 tỷ đồng nguồn lực được giải phóng.

Nhà ở vừa túi tiền và bất động sản công nghiệp chiếm ưu thế

Dù triển vọng trung hạn tích cực, thị trường vẫn đối mặt với tình trạng lệch pha cung - cầu. Nguồn cung hiện tập trung quá nhiều vào phân khúc cao cấp, trong khi nhu cầu thực tế lại nằm ở nhóm nhà ở trung cấp và nhà ở vừa túi tiền.

Trong 3-5 năm tới, nhà ở phù hợp khả năng chi trả được dự báo là phân khúc dẫn dắt thị trường. Một sản phẩm được định nghĩa là phù hợp khi người mua chỉ cần dành khoảng 30% thu nhập hàng tháng để chi trả cả gốc và lãi vay. Đây là ngưỡng an toàn tài chính giúp đảm bảo tính bền vững cho người mua nhà.

Song song đó, bất động sản khu công nghiệp và logistics sẽ tiếp tục tăng trưởng nóng nhờ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và sự bùng nổ của thương mại điện tử. Các khu thương mại tự do và hạ tầng kho vận hiện đại sẽ là điểm đến của dòng vốn FDI trong chu kỳ mới.

Tín dụng và nợ xấy bất động sản đến hết tháng 5/2026

Cấu trúc tài chính và khuyến nghị cho doanh nghiệp

Về mặt bằng lãi suất, dự báo sẽ duy trì ổn định để kiểm soát lạm phát và đảm bảo lãi suất thực dương. Tăng trưởng tín dụng bất động sản được định hướng ở mức 15%, tập trung vào chất lượng và các dự án hiệu quả thay vì siết chặt dòng vốn một cách cực đoan.

Các doanh nghiệp bất động sản được khuyến nghị cần chủ động tái cấu trúc nguồn vốn, giảm đòn bẩy tài chính và tập trung vào các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực. Trong chu kỳ mới, những đơn vị có chiến lược phát triển bền vững, minh bạch về pháp lý và năng lực quản trị rủi ro tốt sẽ nắm bắt được cơ hội bứt phá.

Lưu ý: Thông tin thị trường và các chỉ số kinh tế có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch và chính sách tiền tệ tại từng thời điểm. Nhà đầu tư cần xác minh kỹ pháp lý dự án trước khi thực hiện giao dịch.