Thị trường bất động sản: Nguồn cung và ưu đãi tăng mạnh nhưng thanh khoản vẫn thấp Dù nguồn cung mới dần cải thiện và các chủ đầu tư tung nhiều chính sách hỗ trợ lãi suất, tỷ lệ hấp thụ bất động sản vẫn giảm đáng kể. Người mua hiện có xu hướng thận trọng, ưu tiên tính an toàn pháp lý.

Thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ mới với những diễn biến trái chiều. Mặc dù tình trạng khan hiếm nguồn cung đã dần được tháo gỡ tại nhiều địa phương và các chủ đầu tư liên tục đưa ra chính sách kích cầu, nhưng tốc độ hấp thụ của thị trường vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Điều này phản ánh sự thay đổi lớn trong tâm lý và hành vi của nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Nguồn cung tăng nhưng tỷ lệ hấp thụ sụt giảm

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, lượng sản phẩm mở bán mới tại các thị trường lớn như Hà Nội, Quảng Ninh và TP.HCM đã có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, theo báo cáo từ MBS Research, sự gia tăng về số lượng hàng hóa chưa thể kéo theo sự bùng nổ về giao dịch. Thị trường đang đối mặt với thách thức lớn khi mặt bằng lãi suất cho vay vẫn duy trì ở mức cao, tạo rào cản tâm lý cho người mua nhà.

Nhận định thị trường của MBS Research.

Dữ liệu từ OneHousing cho thấy tỷ lệ hấp thụ trung bình của các dự án sơ cấp trong nửa đầu năm chỉ đạt khoảng 50-60%. Con số này thấp hơn nhiều so với mức trên 80% cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này cho thấy dòng tiền trên thị trường đang trở nên khắt khe hơn và không còn hiện tượng xuống tiền ồ ạt do tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) như các giai đoạn trước.

Áp lực lãi suất và bài toán tài chính của chủ đầu tư

Lãi suất là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng. Trong quý II, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã tăng từ 1-1,5 điểm %, khiến lãi suất cho vay bất động sản phổ biến chạm mức 13-14%/năm. Đây là mức chi phí vốn tương đối cao đối với đa số người dân có nhu cầu vay mua nhà.

Để đối phó với tình hình này, nhiều chủ đầu tư đã chủ động tung ra các gói ưu đãi tài chính hấp dẫn. Cụ thể, một số dự án mới tại Hà Nội và TP.HCM đã áp dụng chính sách cố định lãi suất vay từ 7-8%/năm trong 2 năm đầu tiên. Mục tiêu là giảm bớt gánh nặng tài chính ban đầu cho khách hàng, giúp họ dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn.

Thị trường đang bước vào chu kỳ mới khi người mua có sự thận trọng hơn khi xuống tiền.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định các chương trình này chỉ mang tính hỗ trợ ngắn hạn. Người mua vẫn lo ngại về kịch bản lãi suất thả nổi sau thời gian ưu đãi sẽ tăng cao, dẫn đến rủi ro mất cân đối tài chính trong dài hạn.

Sự sàng lọc mạnh mẽ về chất lượng và pháp lý

Thị trường đang chuyển dịch từ giai đoạn cạnh tranh bằng số lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng thực tế. Người mua hiện nay dành nhiều thời gian hơn để thẩm định năng lực của chủ đầu tư, tính minh bạch về pháp lý và tiến độ thi công thực tế của dự án. Những yếu tố như tiện ích nội khu, quản lý vận hành và tiềm năng tăng giá trị bền vững được đặt lên bàn cân kỹ lưỡng.

Tại Hà Nội, MBS Research ghi nhận giá giao dịch tại một số dự án chung cư đã có sự điều chỉnh giảm nhẹ khoảng 5% so với quý I. Tuy nhiên, đây chỉ là sự điều chỉnh cục bộ ở một số phân khúc nhất định, chưa phải là xu hướng giảm giá diện rộng. Điều này cho thấy thị trường đang tự thanh lọc, những sản phẩm không đáp ứng được tiêu chuẩn về giá trị thực sẽ khó duy trì thanh khoản.

Nhìn chung, quá trình phục hồi của thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phân hóa rõ nét. Những doanh nghiệp có quỹ đất sạch, pháp lý hoàn thiện và sản phẩm hướng tới nhu cầu ở thực sẽ chiếm ưu thế. Ngược lại, các dự án mang tính đầu cơ cao hoặc pháp lý chưa rõ ràng sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra.

*Thông tin thị trường có thể thay đổi tùy theo diễn biến kinh tế và điều chỉnh chính sách của cơ quan quản lý. Người mua cần xác minh kỹ pháp lý dự án trước khi thực hiện giao dịch.