Thương mại - Dịch vụ Thị trường bất động sản sẽ không còn đầu cơ theo tin đồn Xu hướng đầu cơ đất nền thuần túy sẽ giảm mạnh, nhường chỗ cho các mô hình nhà vườn sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi du lịch trải nghiệm làng nghề OCOP.

Tầm nhìn đến năm 2050, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sự kiện Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thu hút sự quan tâm của người dân và dư luận xã hội về định hướng phát triển trong tương lai.

Không chỉ vậy, việc công bố chi tiết lộ trình cấu trúc không gian (gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực) còn được các chuyên gia đánh giá là bước đi "giải tỏa cơn khát" thông tin minh bạch cho thị trường bất động sản.

Trong định hướng mới, Hà Nội xác định 9 cực phát triển với các chức năng riêng, nhằm phân bổ lại không gian phát triển theo hướng hợp lý hơn.

Trong đó, khu vực trung tâm hiện nay tiếp tục giữ vai trò hạt nhân văn hóa, lịch sử và chính trị của Thủ đô. Sự kiện này đang tạo ra một luồng sinh khí mới, tái định hình sâu sắc cấu trúc dòng tiền trên thị trường bất động sản dịch vụ và nhà ở tại phía Bắc.

Trước đây, dòng tiền đầu cơ thường chạy theo các làn sóng tin đồn hạ tầng ảo khiến giá đất nền vùng ven từng có những giai đoạn bị đẩy giá lên cao vô tội vạ.

Nhưng với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thì diện mạo trực quan đã trực tiếp "khóa van" các cơn sốt đất ảo. Nhà đầu tư giờ đây chỉ tập trung vào những tọa độ có văn bản phân khu pháp lý cụ thể. Cùng đó, nguồn cung dự án lớn dự báo sẽ được kích hoạt.

Đi kèm với quy hoạch, Hà Nội đã công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư và ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác. Thời gian phê duyệt các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 1/500 dự kiến sẽ được rút ngắn từ 3-6 tháng xuống chỉ còn khoảng 3 tháng.

Điều này giúp các doanh nghiệp địa ốc lớn nhanh chóng khơi thông các dự án đang bị tắc nghẽn pháp lý, bổ sung nguồn cung căn hộ, đô thị vốn đang khan hiếm tại nội đô.

Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, việc tối ưu hóa và cắt giảm thủ tục trong quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ giúp các chủ đầu tư tiết kiệm hàng tháng trời chuẩn bị dự án.

Đây là đòn bẩy pháp lý mạnh mẽ nhất giúp thị trường bất động sản chuyển dịch từ trạng thái chờ đợi sang chủ động giải ngân dứt điểm.

Trước sự kiện này, các chuyên gia dự báo, thị trường sẽ có 3 xu hướng dịch chuyển lớn sau quy hoạch. Dựa trên cấu trúc đô thị mới được phê duyệt, bản đồ bất động sản Hà Nội trong giai đoạn nửa cuối năm 2026 và các năm tới được dự báo sẽ vận hành theo 3 kịch bản lớn.

Một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý là trục phía Sông Hồng được kỳ vọng trở thành dải bất động sản cao cấp hàng đầu. Lấy Sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo đồng nghĩa với việc định vị lại giá trị của các quỹ đất ven sông.

Khu vực Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm và một phần sát sông thuộc Tây Hồ, Ba Đình sẽ chuyển hóa từ thế "quay lưng" sang "hướng mặt" ra sông.

Dự báo, các dự án bất động sản thấp tầng, biệt thự sinh thái và căn hộ hạng sang có tầm nhìn panorama hướng sông tại khu vực này sẽ thiết lập mặt bằng giá mới và duy trì sức hút ổn định nhờ lợi thế cảnh quan độc bản.

Xu hướng thứ 2 được đón chờ là sự bùng nổ của mô hình "làng trong phố, phố trong làng" tại khu vực vùng ven. Đối với khu vực nông thôn và các huyện chuẩn bị lên quận, quy hoạch tích hợp đa chức năng cấp xã sẽ tạo điều kiện cho loại hình bất động sản ven đô phát triển bền vững.

Theo đó, xu hướng đầu cơ đất nền thuần túy sẽ giảm mạnh, nhường chỗ cho các mô hình nhà vườn sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi du lịch trải nghiệm làng nghề OCOP.

Cùng đó, các chuyên gia cũng dự báo, xu hướng nữa là dòng tiền dài hạn được "neo giữ" tại các đô thị vệ tinh công nghiệp như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên (các tỉnh thuộc Vùng Thủ đô liên kết mở rộng trong quy hoạch) tiếp tục hưởng lợi lớn khi hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được đẩy mạnh triển khai.

Phân khúc bất động sản nhà ở phục vụ chuyên gia, khu công nghiệp và kho bãi logistic tại các cực phát triển này được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định tối thiểu từ 15% đến 20% về thanh khoản trong các quý tới.

Dưới góc nhìn chuyên gia, bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội đánh giá, bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm này đóng vai trò như một “bộ lọc định hướng”. Nó giúp loại bỏ các phân khúc đầu cơ ngắn hạn ăn theo hạ tầng tự phát.

“Bản thân dòng tiền của các nhà đầu tư lớn trong nửa cuối năm 2026 sẽ có sự phân bổ rất rõ ràng. Khoảng 70% dành cho các dự án nhà ở thực tại các cực đô thị trung tâm mới có tiến độ xây dựng rõ ràng và 30% phân bổ vào các quỹ đất đón đầu hạ tầng dịch vụ trục dọc Sông Hồng" - bà Hằng dẫn chứng.

Do đó, quy hoạch lớn của Hà Nội không tạo ra những cơn "sốt đất" trong một sớm một chiều theo kiểu chu kỳ cũ, nhưng nó tạo ra nền tảng vững chắc nhất để thị trường bất động sản Hà Nội phát triển lành mạnh, minh bạch và có chiều sâu dựa trên các giá trị quy hoạch bền vững.