Thị trường BĐS 24h Cần Thơ chốt 4 vị trí cho siêu thị GO Đồng Nai giao 58,6ha đất KCN Cần Thơ ưu tiên 4 khu đất công cho tập đoàn bán lẻ, Đồng Nai giao hơn 58,6ha đất KCN công nghệ cao Long Thành và Hà Nội siết tiến độ hai dự án giao thông 9.000 tỷ.

Thị trường bất động sản và hạ tầng ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng tại các đô thị lớn. Cần Thơ đang đẩy nhanh thủ tục pháp lý để bàn giao các mặt bằng sạch cho nhà đầu tư bán lẻ, trong khi Đồng Nai chính thức giao phần diện tích lớn để triển khai dự án khu công nghiệp gần sân bay Long Thành. Tại Hà Nội, lãnh đạo thành phố trực tiếp kiểm tra và yêu cầu lập lại tiến độ các dự án giao thông trọng điểm phía Tây.

Cần Thơ xác định 4 vị trí đất công ưu tiên xây dựng siêu thị GO!

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Tập đoàn Central Retail Việt Nam nhằm tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư và đất đai. Nhà đầu tư đang khảo sát 11 vị trí trên địa bàn để phát triển hệ thống trung tâm thương mại và siêu thị GO!, bao gồm cả đất công và đất sở hữu tư nhân.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp khẳng định sẵn sàng nguồn lực tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ngay khi địa phương hoàn tất pháp lý. Trước mắt, chính quyền thành phố Cần Thơ xác định 4 khu đất công có đủ điều kiện triển khai dự án sớm:

Khu đất Trường Tiểu học Thới Lai cũ có diện tích 3.875m² tại xã Thới Lai.

Khu đất trụ sở UBND phường Thới Thuận cũ có diện tích khoảng 1,83ha tại phường Thốt Nốt.

Khu đất mặt tiền đường Hùng Vương có diện tích 4.400m² tại phường Ngã Bảy.

Khu đất Ban Chỉ huy Quân sự cũ có diện tích 10.468,8m² tại số 37 đường Hùng Vương, phường Sóc Trăng.

Đồng Nai giao hơn 58,6ha đất phát triển KCN công nghệ cao Long Thành

Chính quyền địa phương Đồng Nai vừa ban hành quyết định cho Công ty Cổ phần Đô thị Amata Long Thành thuê 586.043,8m² (khoảng 58,6ha) đất để tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành tại xã An Phước và phường Long Thành. Trong đó, diện tích đất chuyên trồng lúa chiếm 384.343,1m² đã hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Cơ cấu sử dụng đất của dự án được phân bổ chi tiết như sau:

Hạng mục sử dụng đất Diện tích (m²) Đất công nghiệp, kho tàng, nghiên cứu & phát triển 357.967,9 Đất giao thông nội bộ, bãi đậu xe (gồm Đường 319 và nút giao cao tốc) 126.783,6 Đất cây xanh công viên, mặt nước, cách ly 78.784,3 Đất trung tâm điều hành và dịch vụ 15.502,6 Đất hạ tầng kỹ thuật 7.005,4

Thời hạn sử dụng đất đến ngày 24/6/2065, đồng bộ với thời gian hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh mới nhất.

Hà Nội siết tiến độ hai dự án giao thông hơn 9.000 tỷ đồng phía Tây

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa qua đã kiểm tra thực địa dự án mở rộng tuyến đường tránh Quốc lộ 32 (đoạn từ Bệnh viện Quân y 105 đến nút giao Quốc lộ 32 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện) và dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình).

Qua kiểm tra, lãnh đạo thành phố yêu cầu các nhà thầu và Ban Quản lý dự án phải rà soát, xây dựng lại toàn bộ đường găng tiến độ. Việc chia nhỏ phạm vi thi công làm giảm hiệu quả phối hợp và tính đồng bộ. Chính quyền Hà Nội khẳng định không chấp nhận lý do thời tiết hay mặt bằng để kéo dài thời gian hoàn thành khi phần lớn diện tích đã được bàn giao.

Bộ Xây dựng xử lý vướng mắc thoát nước cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Liên quan đến phản ánh của cử tri tỉnh Tây Ninh về việc thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng khoảng 100ha đất sản xuất tại xã Bình Đức, Bộ Xây dựng đã có văn bản phản hồi chính thức. Dự án do Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận làm chủ đầu tư theo phương thức PPP.

Theo thiết kế được duyệt, đoạn tuyến qua xã Bình Đức từ Km23 đến Km26 đã bố trí hệ thống thoát nước ngang gồm 1 cống hộp, 4 cống tròn cùng hệ thống rãnh dọc. Bộ Xây dựng cho biết hiện dự án đang trong quá trình thi công nên hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện triệt để. Bộ đã chỉ đạo nhà đầu tư đôn đốc thi công, bảo đảm dòng chảy tự nhiên và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và tiến độ dự án có thể thay đổi tùy thuộc vào quyết định điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh kỹ thông tin pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.