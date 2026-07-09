Thị trường căn hộ Hà Nội năm 2026: Giá thứ cấp giảm lần đầu sau nhiều quý tăng nóng Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận tỷ lệ hấp thụ giảm xuống dưới 70% và giá bán thứ cấp điều chỉnh lần đầu kể từ năm 2022. Xu hướng đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các sản phẩm có giá trị thực và mô hình thuê để mua.

Thị trường căn hộ chung cư tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt sau chu kỳ tăng trưởng nóng kéo dài. Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường quý 2/2026, dù giá sơ cấp vẫn neo ở mức cao, thanh khoản và giá bán trên thị trường thứ cấp đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt dưới áp lực của lãi suất và nguồn cung dồi dào.

Thanh khoản sụt giảm mạnh trên thị trường sơ cấp

Trong quý 2/2026, Hà Nội tiếp tục ghi nhận nguồn cung mới dồi dào với khoảng 12.000 đến 16.000 căn hộ được mở bán. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất không nằm ở nguồn cung mà ở sự thay đổi về tỷ lệ hấp thụ. Nếu như giai đoạn 2024 - 2025, tỷ lệ căn hộ bán được thường xuyên đạt mức 85% đến 90%, thì đến giữa năm 2026, con số này đã sụt giảm xuống dưới mức 70%.

Về mặt giá bán, giá sơ cấp vẫn duy trì xu hướng tăng do các dự án mới tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm và phía Tây thành phố. Tính đến cuối quý 2/2026, mức giá trung bình trên thị trường sơ cấp đạt khoảng 95 triệu đồng/m², cao hơn đáng kể so với mặt bằng cuối năm 2025.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Việt Nam chi nhánh Hà Nội.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm thanh khoản được xác định là do tác động của lãi suất. Khi chi phí vốn gia tăng từ đầu năm 2026, người mua nhà và các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, kéo dài thời gian tìm hiểu và so sánh dự án trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Thị trường thứ cấp điều chỉnh giá sau hơn 2 năm

Điểm đảo chiều quan trọng nhất của thị trường nằm ở phân khúc mua đi bán lại (thứ cấp). Sau 8 quý tăng liên tiếp kể từ cuối năm 2022, giá trung bình trên thị trường thứ cấp trong quý 2/2026 đã ghi nhận mức giảm 2% so với quý trước đó.

Mặc dù mức giảm này chưa phản ánh sự đổ vỡ của thị trường – khi giá vẫn cao hơn khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2025 – nhưng nó cho thấy tâm lý người bán đã bắt đầu thay đổi. Để thoát hàng trong bối cảnh thanh khoản chậm, nhiều chủ sở hữu đã phải chủ động giảm bớt kỳ vọng về giá bán.

Sự dịch chuyển của dòng tiền đầu tư

Trong bối cảnh hiện tại, các nhóm nhà đầu tư lướt sóng hoặc đầu cơ ngắn hạn đang có xu hướng rút khỏi thị trường chung cư do dư địa tăng giá không còn nhiều và chi phí lãi suất cao. Thay vào đó, dòng tiền đang tập trung vào các dự án có giá trị thực, có khả năng khai thác sử dụng ngay hoặc có tiến độ thi công rõ ràng trong 2-3 năm tới.

Dòng tiền hiện tại đang tập trung vào những dự án có giá trị thực.

Mô hình thuê để mua: Lối mở cho nhu cầu ở thực

Để giải quyết bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp khi giá bán thương mại tăng quá nhanh, mô hình "thuê để mua" (rent-to-own) đang được xem là giải pháp khả thi. Mô hình này cho phép người dân thuê nhà trong thời gian dài (từ 15 đến 20 năm) và tích lũy tài chính dần qua tiền thuê hàng tháng để có quyền sở hữu căn nhà vào cuối thời hạn.

Việc Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung cơ chế cho nhà ở cho thuê trong Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý cần thiết để doanh nghiệp tham gia phân khúc này. Tuy nhiên, sự thành công của mô hình này phụ thuộc lớn vào các chính sách ưu đãi về vốn và tiền sử dụng đất từ phía Nhà nước.

Dự báo thị trường giai đoạn 2026 - 2030

Các chuyên gia dự báo, từ nửa cuối năm 2026 trở đi, đồ thị tăng trưởng giá nhà tại Hà Nội sẽ không còn dốc đứng như giai đoạn 2023 - 2025. Thay vào đó, mặt bằng giá dự kiến sẽ quay về quỹ đạo tăng trưởng ổn định, dao động từ 3% đến 5% mỗi năm.

Thị trường trong tương lai sẽ thực hiện sự sàng lọc khắt khe hơn đối với các chủ đầu tư. Những doanh nghiệp có năng lực phát triển sản phẩm tốt, bàn giao đúng tiến độ và kiến tạo được hệ sinh thái tiện ích đầy đủ cho cư dân sẽ chiếm ưu thế vượt trội.

*Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch. Người mua cần xác minh pháp lý trước khi quyết định giao dịch. Giá và chính sách bán hàng tùy thuộc vào từng thời điểm cụ thể.