Thị trường chuyển nhượng 25/8: MU tự tin mua Myles Lewis-Skelly, Chelsea hụt Alex Scott Manchester United tự tin đàm phán mua Myles Lewis-Skelly từ Arsenal, trong khi Newcastle đạt thỏa thuận với Nico Gonzalez còn Man City muốn có Cody Gakpo.

Thị trường chuyển nhượng giai đoạn cuối đang chứng kiến những diễn biến kịch tính khi các câu lạc bộ hàng đầu Premier League đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện đội hình. Tâm điểm chú ý dồn về Manchester United với mục tiêu trẻ triển vọng Myles Lewis-Skelly từ Arsenal, cùng hàng loạt động thái đáng chú ý từ Manchester City, Newcastle và Chelsea.

Manchester United quyết tâm chiêu mộ Myles Lewis-Skelly

Manchester United đang tỏ ra rất tự tin trong việc thuyết phục Arsenal nhượng lại tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly. Cầu thủ 19 tuổi người Anh được đánh giá cao nhờ sự đa năng khi có thể chơi xuất sắc ở cả vai trò hậu vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm.

Myles Lewis-Skelly đang nằm trong tầm ngắm của MU. Ảnh: Getty.

Mặc dù tiềm năng phát triển của Lewis-Skelly là không thể bàn cãi, mức định giá hơn 50 triệu bảng mà ban lãnh đạo Arsenal đưa ra hiện là rào cản tài chính lớn nhất đối với Quỷ đỏ. Các cuộc thương thảo dự kiến sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong những ngày tới.

Man City tranh Cody Gakpo, Newcastle bạo chi củng cố lực lượng

Manchester City đã bất ngờ tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Cody Gakpo từ Liverpool. Cầu thủ người Hà Lan vốn đang nằm trong tầm ngắm đàm phán của Tottenham, biến thương vụ này thành màn cạnh tranh gay cấn giữa các đại diện nhóm đầu.

Ở một diễn biến khác, Newcastle đã đạt thỏa thuận miệng với Manchester City để chiêu mộ tiền vệ Nico Gonzalez. Đại diện vùng Đông Bắc nước Anh sẽ chi 47 triệu bảng kèm 3 triệu bảng phụ phí để sở hữu chữ ký của cầu thủ người Tây Ban Nha. Thương vụ hiện đang ở những bước thủ tục cuối cùng trước khi công bố chính thức.

Chưa dừng lại ở đó, Chích chòe tiếp tục gửi lời đề nghị trị giá 34,2 triệu bảng (tương đương 40 triệu euro, chưa tính thưởng) tới Lille nhằm hỏi mua chân sút 21 tuổi Matias Fernandez-Pardo để gia tăng chiều sâu cho hàng công.

Chelsea lần thứ ba nhận thất bại vụ Alex Scott

Tại Stamford Bridge, Chelsea vừa phải nhận lời từ chối thứ ba từ Bournemouth trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Alex Scott. Tiền vệ 23 tuổi này giữ vai trò trụ cột không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của Bournemouth ở mùa giải vừa qua.

Bournemouth vẫn quyết tâm giữ chân Scott. Ảnh: Getty.

Dù gặp bế tắc, phía The Blues được cho là vẫn đang cân nhắc việc nâng mức giá đề nghị để phá vỡ thế phòng thủ kiên quyết từ đối tác.

Các thương vụ đáng chú ý khác tại châu Âu

Bên cạnh các đại gia xứ sương mù, thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng: