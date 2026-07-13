Thị trường chuyển nhượng hè 2026: Man City và Tottenham khuynh đảo với loạt bom tấn trăm triệu Euro Kỳ chuyển nhượng hè 2026 chứng kiến sự bùng nổ của Ngoại hạng Anh khi Elliot Anderson lập kỷ lục 135 triệu Euro, cùng màn đầu tư rầm rộ hơn 260 triệu Euro từ Tottenham.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang thực sự tại châu Âu. Theo dữ liệu mới nhất từ Transfermarkt, Ngoại hạng Anh tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm tài chính của bóng đá thế giới với những bản hợp đồng phá vỡ mọi giới hạn về giá trị cầu thủ.

Các CLB Anh tiếp tục bạo chi cho thị trường chuyển nhượng. Ảnh: Getty.

Man City và canh bạc 135 triệu Euro mang tên Elliot Anderson

Vị trí số một trong danh sách những bản hợp đồng đắt giá nhất tính đến thời điểm hiện tại thuộc về Elliot Anderson. Manchester City đã gây sốc khi chấp nhận chi ra 135 triệu Euro để đưa tiền vệ 23 tuổi này rời Newcastle United.

Dù giá trị thị trường thực tế chỉ được định giá khoảng 75 triệu Euro, nhưng Pep Guardiola và các cộng sự tin rằng Anderson là mảnh ghép hoàn hảo để kế thừa di sản tuyến giữa tại Etihad. Khả năng cầm nhịp thông minh cùng việc mang "dòng máu Anh" trong đội hình giúp Anderson trở thành ưu tiên hàng đầu của nhà đương kim vô địch Premier League.

Anderson và Haaland giờ là đồng đội. Ảnh: Getty.

Tottenham: Cuộc cải tổ triệt để của Roberto De Zerbi

Nếu Man City sở hữu cá nhân đắt giá nhất, thì Tottenham Hotspur lại là đội bóng chi tiêu ấn tượng nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, Spurs đã thực hiện một cuộc thay máu lực lượng quy mô lớn ở khu trung tuyến:

Sandro Tonali (108 triệu Euro): Trở lại sau những biến cố, tiền vệ người Ý được kỳ vọng sẽ trở thành "ông chủ" mới tại khu vực trung lộ của Bắc London.

Trở lại sau những biến cố, tiền vệ người Ý được kỳ vọng sẽ trở thành "ông chủ" mới tại khu vực trung lộ của Bắc London. Mateus Fernandes (99 triệu Euro): Ngôi sao 22 tuổi từ Southampton là một sự bổ sung đầy hứa hẹn, nâng tổng mức chi tiêu cho bộ đôi tiền vệ này lên gần 210 triệu Euro.

Ngôi sao 22 tuổi từ Southampton là một sự bổ sung đầy hứa hẹn, nâng tổng mức chi tiêu cho bộ đôi tiền vệ này lên gần 210 triệu Euro. Jan Paul van Hecke (60 triệu Euro): Trung vệ từ Brighton hoàn tất bộ khung phòng ngự mới, đưa tổng mức đầu tư của Tottenham cho ba ngôi sao trong top 10 vượt ngưỡng 260 triệu Euro.

Sự chuyển dịch của các ông lớn châu Âu

Bên ngoài nước Anh, các đại gia La Liga và Serie A cũng bắt đầu nhập cuộc mạnh mẽ để thu hẹp khoảng cách. Anthony Gordon rời Newcastle để gia nhập Barcelona với mức phí 80 triệu Euro, hứa hẹn mang lại tốc độ và sự đột biến cho hàng công tại Camp Nou.

Tại Ý, AC Milan đã chi 74 triệu Euro để sở hữu Goncalo Ramos từ PSG, một bước đi chiến lược nhằm tìm kiếm người kế vị xứng đáng cho vị trí trung phong. Trong khi đó, Napoli được cho là đã thực hiện một thương vụ "hời" khi chiêu mộ Rasmus Hojlund từ Man Utd với giá 44 triệu Euro, thấp hơn đáng kể so với giá trị thực 60 triệu Euro của tiền đạo này.

Chi tiết 10 bản hợp đồng đắt giá nhất hè 2026

Hạng Cầu thủ Từ - Đến Giá trị (Triệu Euro) 1 Elliot Anderson Newcastle - Man City 135 2 Sandro Tonali Newcastle - Tottenham 108 3 Mateus Fernandes Southampton - Tottenham 99 4 Anthony Gordon Newcastle - Barcelona 80 5 Goncalo Ramos PSG - AC Milan 74 6 Jeremy Jacquet Rennes - Liverpool 63,6 7 Jan Paul van Hecke Brighton - Tottenham 60 8 Marco Palestra Atalanta - Chelsea 57 9 Marc Cucurella Chelsea - Real Madrid 55 10 Rasmus Hojlund Man Utd - Napoli 44

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Tuy nhiên, sự thống trị về tài chính của Ngoại hạng Anh cùng sự trỗi dậy của các thế lực cũ như AC Milan hay Real Madrid (với bản hợp đồng 55 triệu Euro mang tên Marc Cucurella) đang vẽ nên một bản đồ bóng đá châu Âu đầy kịch tính cho mùa giải mới.