Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh: 5 bom tấn chực chờ kích nổ trước ngày khai mạc Các CLB Premier League đang gấp rút chạy đua với thời gian để hoàn tất 5 thương vụ đình đám như Bradley Barcola và Savinho trước ngày khởi tranh mùa giải mới.

Chỉ còn tính bằng ngày trước khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2026-27 chính thức khởi tranh. Dù thị trường chuyển nhượng mùa hè vẫn mở cửa thêm một thời gian, cuộc đua giành chữ ký của các ngôi sao hàng đầu đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Các đội bóng hiểu rằng việc ổn định bộ khung nhân sự trước tiếng còi khai cuộc sẽ mang lại lợi thế chiến thuật cực kỳ to lớn.

Từ những cuộc đàm phán dai dẳng cho đến những thương vụ kích nổ bất ngờ, 5 thương vụ dưới đây đang nằm ở giai đoạn quyết định và nhiều khả năng sẽ hoàn tất ngay trước ngày khởi tranh.

Bradley Barcola – Lời giải cho bài toán hàng công của Liverpool

Cuộc săn đón kéo dài của Liverpool dành cho tiền đạo cánh Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain đang đi đến những nấc thăng trầm quyết định. Sau khi Mohamed Salah chia tay đội bóng, Hugo Ekitike dính chấn thương dài hạn và Cody Gakpo rục rịch ra đi, "The Kop" rơi vào tình thế bắt buộc phải bổ sung một mũi nhọn tấn công đẳng cấp thế giới.

Barcola vẫn đang được Liverpool theo sát. Ảnh: Iconsport.

Đội chủ sân Anfield đã mở các cuộc đàm phán sơ bộ với nhà đương kim vô địch Champions League. Nút thắt lớn nhất lúc này nằm ở mức định giá lên tới 145 triệu bảng mà PSG đưa ra. Dù ban lãnh đạo Liverpool chưa sẵn sàng chi ra con số này ngay lập tức, lợi thế của họ là việc Barcola bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm thử thách mới. Sự chủ động từ phía chân sút người Pháp có thể buộc đội bóng thủ đô Paris phải nới lỏng quan điểm trên bàn đàm phán.

Savinho – Mảnh ghép linh hoạt cho chiến thuật của Tottenham

Tottenham Hotspur đang ở rất gần chữ ký của chạy cánh Savinho với bản hợp đồng trị giá khoảng 85 triệu bảng. HLV Roberto De Zerbi vốn ngưỡng mộ tài năng của ngôi sao người Brazil từ mùa hè 2025 và quyết tâm đưa anh về sân Tottenham Hotspur Stadium để gia tăng tính đột biến ở hành lang cánh.

Dù Manchester City từng trì hoãn giao dịch để tìm phương án thay thế, những tín hiệu gần đây cho thấy thương vụ chuẩn bị đi đến hồi kết. Đáng chú ý, Savinho đã vắng mặt trong các buổi tập gần nhất của HLV Pep Guardiola với lý do sức khỏe — mẫu kịch bản quen thuộc của những ngôi sao chuẩn bị bước qua cửa chuyển nhượng.

Ayyoub Bouaddi – Đòn phản công chiến thuật của Manchester City

Ở chiều ngược lại, Manchester City phải đối mặt với bài toán tái thiết tuyến giữa. Trong bối cảnh Rodri nhận được sự quan tâm gắt gao từ Real Madrid lẫn Barcelona, còn Tijjani Reijnders tiến gần đến việc gia nhập Al-Qadsiah, tuyến giữa của "The Citizens" đứng trước nguy cơ khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

Bouaddi được cho sắp gia nhập Man City. Ảnh: Getty.

Mục tiêu số một của nhà đương kim vô địch là tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi của Lille. Sau màn trình diễn bùng nổ trong màu áo tuyển Morocco tại World Cup 2026, tiền vệ này được định giá trên 85 triệu bảng. Sở hữu chiều cao lý tưởng, tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng điều tiết trận đấu điềm tĩnh, Bouaddi được đánh giá là bản sao hoàn hảo để kế thừa vai trò của Rodri.

Joao Palhinha – "Mỏ neo" cứu cánh tuyến giữa Newcastle United

Newcastle United rơi vào khủng hoảng hàng tiền vệ sau khi lần lượt mất hai trụ cột Sandro Tonali (sang Tottenham) và Bruno Guimaraes (sang Arsenal). Việc bổ sung một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp trở thành ưu tiên sống còn với HLV trưởng đội bóng.

Joao Palhinha của Bayern Munich chính là cái tên được chọn. Với lối chơi lăn xả, khả năng thu hồi bóng hàng đầu châu Âu và kinh nghiệm dày dạn, tuyển thủ Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ trở thành chốt chặn an toàn cho hệ thống phòng ngự của "Chích chòe" mùa này.

Jack Hinshelwood – Nước đi đầy bất ngờ của Arsenal

Bên cạnh việc chiêu mộ Guimaraes, Arsenal tiếp tục gây bất ngờ khi nhắm đến Jack Hinshelwood của Brighton & Hove Albion. "Pháo thủ" đang hoàn thiện lời đề nghị chính thức trị giá 50 triệu bảng cho ngôi sao 21 tuổi này.

Sự đa năng vượt trội – có thể thi đấu tốt ở cả vị trí tiền vệ lẫn hậu vệ biên – giúp Hinshelwood lọt vào mắt xanh của HLV Mikel Arteta. Dù đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ cả Manchester United lẫn Manchester City, đội chủ sân Emirates vẫn tin tưởng sẽ hoàn tất thương vụ ngay trước vòng đấu mở màn.