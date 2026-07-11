Thị trường năng lượng tái tạo vượt 10.000 tỷ USD: Trở thành ngành kinh tế lớn thứ ba thế giới Với giá trị vốn hóa vượt mốc 10.000 tỷ USD, năng lượng sạch chính thức trở thành ngành công nghiệp lớn thứ ba toàn cầu, ghi nhận mức lợi nhuận và tăng trưởng vượt xa các lĩnh vực truyền thống.

Thị trường năng lượng tái tạo toàn cầu vừa xác lập một cột mốc lịch sử khi tổng giá trị vốn hóa chính thức vượt ngưỡng 10.000 tỷ USD. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu, hiệu suất thị trường vượt trội và biên lợi nhuận cao cho thấy năng lượng sạch đang trở thành một kênh đầu tư chủ lưu, được thúc đẩy bởi cả mục tiêu khí hậu lẫn an ninh năng lượng quốc gia.

Renwables are on the rise.

Vị thế mới trong cấu trúc kinh tế toàn cầu

Năng lượng tái tạo không còn là một thị trường ngách hay các dự án thử nghiệm đơn lẻ. Theo báo cáo mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG), nếu được phân loại như một lĩnh vực độc lập, năng lượng tái tạo hiện là ngành công nghiệp lớn thứ ba thế giới, chỉ đứng sau lĩnh vực công nghệ và nhóm hàng hóa/dịch vụ công nghiệp.

Báo cáo đã phân tích hơn 21.000 công ty niêm yết công khai trên toàn thế giới, đo lường tỷ trọng doanh thu gắn liền với các hoạt động xanh. Kết quả cho thấy doanh thu xanh đã tăng trưởng 5,3% trong năm 2025 — tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022. Đáng chú ý, các cổ phiếu xanh đã có hiệu suất vượt trội so với thị trường chung là 12,4% trong 12 tháng qua và đã vượt xa các cổ phiếu toàn cầu tới 133% tính từ năm 2008.

Green market capitalisation has increased substantially in the past 6 years.

Phá vỡ định kiến về tính lợi nhuận

Một trong những phát hiện quan trọng nhất của báo cáo là việc phá vỡ giả định lâu nay cho rằng tính bền vững phải đánh đổi bằng lợi nhuận. Các công ty tạo ra hơn một nửa doanh thu từ hoạt động xanh có biên lợi nhuận cao hơn từ 2 đến 4 điểm phần trăm so với các đối thủ trong các lĩnh vực không xanh.

Sự thay đổi này diễn ra khi cơ sở lý luận cho đầu tư xanh không chỉ dừng lại ở mối quan tâm về khí hậu. Những cú sốc về giá dầu và khí đốt gần đây, cùng với nhu cầu điện năng ngày càng tăng và giá nhiên liệu biến động, đã biến an ninh năng lượng thành một động lực mạnh mẽ không kém. Năng lượng tái tạo hiện được xem như một hình thức "bảo hiểm" kinh tế hiệu quả trước sự bấp bênh của thị trường nhiên liệu hóa thạch.

Xu hướng tất yếu của tương lai

Việc vượt qua mốc 10.000 tỷ USD không đồng nghĩa với việc kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch kết thúc ngay lập tức, nhưng nó khẳng định năng lượng tái tạo đã phát triển quá lớn để các nhà đầu tư, chính phủ và doanh nghiệp có thể phớt lờ.

Trong bối cảnh nhu cầu điện toàn cầu tiếp tục tăng cao, các công nghệ sạch đang mở rộng quy mô sản xuất và tối ưu hóa chi phí. Các nhà đầu tư ngày càng tìm thấy lợi nhuận ổn định ở những lĩnh vực từng bị coi là rủi ro hoặc mang tính thực nghiệm. Đây là minh chứng cho thấy quá trình chuyển đổi năng lượng đang bước vào giai đoạn tăng tốc dựa trên các giá trị kinh tế thực tế chứ không chỉ là các cam kết chính trị.