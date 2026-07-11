Thị trường PC toàn cầu sụt giảm sau 2 năm: Apple lội ngược dòng giữa khủng hoảng linh kiện Lượng xuất xưởng PC toàn cầu trong quý II/2026 giảm gần 5% do tình trạng thiếu hụt chip nhớ kéo dài. Trong bối cảnh đó, Apple vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 10,1% nhờ sức mạnh chuỗi cung ứng.

Sau chín quý liên tiếp tăng trưởng ổn định, thị trường máy tính cá nhân (PC) toàn cầu đã chính thức ghi nhận đợt sụt giảm đầu tiên. Theo dữ liệu mới nhất từ Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC), lượng xuất xưởng PC trong quý II/2026 chỉ đạt 68,2 triệu đơn vị, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xuất xưởng PC toàn cầu sụt giảm lần đầu tiên sau hơn hai năm.

"Cơn khát" chip nhớ và hệ lụy tới giá thành PC

Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái này được xác định là do tình trạng thiếu hụt chip nhớ trầm trọng và việc tăng giá linh kiện liên tục. Các chuyên gia dự báo cuộc khủng hoảng này có thể kéo dài đến đầu năm 2028, gây áp lực lớn lên toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, dù doanh số bán ra giảm, doanh thu của các nhà sản xuất PC vẫn có xu hướng tăng. IDC chỉ ra rằng các đơn vị bán hàng đang đẩy nhanh tốc độ tăng giá sản phẩm nhanh hơn mức giảm của nhu cầu thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng cuối cùng đang phải gánh chịu chi phí phát sinh từ sự khan hiếm linh kiện.

Apple bứt phá giữa xu hướng hợp nhất thị trường

Một xu hướng nổi bật khác trong quý này là sự hợp nhất mạnh mẽ của các nhà cung cấp lớn. Những thương hiệu hàng đầu như Apple, Dell và Lenovo đang tận dụng vị thế thống trị của mình trong các danh mục thiết bị khác (như điện thoại thông minh và máy chủ) để đảm bảo nguồn cung chip nhớ, từ đó gây sức ép lên các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn.

Trong số các tên tuổi lớn, Apple là đơn vị có vị thế tốt nhất nhờ năng lực thu mua mạnh mẽ và mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp linh kiện. Dưới đây là bảng số liệu chi tiết về thị phần và tốc độ tăng trưởng của các hãng lớn trong quý II/2026:

Công ty Lượng xuất xưởng Q2/2026 (triệu đơn vị) Thị phần Q2/2026 Lượng xuất xưởng Q2/2025 (triệu đơn vị) Thị phần Q2/2025 Tăng trưởng Q2/2026/Q2/2025 Lenovo 16.6 24.4% 17.0 23.7% -2.1% HP Inc 13.0 19.1% 14.3 19.9% -9.0% Dell Technologies 9.3 13.6% 9.8 13.6% -5.0% Apple 6.7 9.9% 6.1 8.5% 10.1% ASUS 5.0 7.4% 5.0 7.0% 0.2% Khác 17.5 25.7% 19.6 27.3% -10.5% Tổng cộng 68.2 100.0% 71.7 100.0% -4.9%

Số liệu thống kê cho thấy Apple đã đi ngược lại xu hướng sụt giảm chung. Nhờ việc ra mắt dòng MacBook Neo, hãng đã xuất xưởng thêm 800.000 máy tính trong quý này so với cùng kỳ năm 2025, nâng thị phần từ 8.5% lên gần 10%.

Triển vọng thị trường trong thời gian tới

Mặc dù ghi nhận sự tăng trưởng, các sản phẩm của Apple cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với cuộc khủng hoảng chip nhớ. IDC dự báo các đợt tăng giá tiếp theo có thể sớm áp dụng cho các dòng iPhone, iPad và Mac trong thời gian tới.

Thị trường PC dự kiến sẽ còn tiếp tục suy giảm trong những tháng cuối năm khi lượng hàng tồn kho dần cạn kiệt và người tiêu dùng phải đối mặt với mức giá bán lẻ cao hơn. Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất sẽ không còn nằm ở số lượng đơn vị bán ra, mà tập trung vào khả năng tối ưu hóa chuỗi cung ứng và duy trì biên lợi nhuận trước áp lực chi phí linh kiện.