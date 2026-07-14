Thị trường xe điện Mỹ hồi phục: Giá xăng tăng vọt và đòn bẩy trợ giá tại California Doanh số xe điện tại Mỹ tăng 14,2% trong quý II/2026 do giá xăng tiệm cận 5 USD/gallon. California vừa tung gói hỗ trợ 3.500 USD nhằm thúc đẩy người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Thị trường xe điện (EV) tại Mỹ đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét sau giai đoạn sụt giảm kể từ khi chính sách thuế liên bang bị bãi bỏ vào tháng 09/2025. Theo dữ liệu từ Cox Automotive, các nhà sản xuất ô tô đã tiêu thụ 247.226 xe điện trong quý II/2026, tăng 14,2% so với quý trước đó.

Doanh số xe điện tại Mỹ đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.

Động lực từ giá nhiên liệu và sự thích nghi của thị trường

Mặc dù doanh số hiện tại vẫn thấp hơn 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái – thời điểm các ưu đãi thuế liên bang còn hiệu lực – nhưng con số tăng trưởng theo quý cho thấy thị trường đang dần thích nghi với môi trường thiếu trợ cấp. Nguyên nhân chính dẫn đến sự xoay chuyển này là giá xăng tăng đột biến, hiện đã chạm ngưỡng gần 5 USD/gallon do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Chi phí nhiên liệu đắt đỏ buộc người tiêu dùng phải tính toán lại bài toán kinh tế dài hạn. Ngay cả khi không có sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang, khả năng tiết kiệm chi phí vận hành của xe điện đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Chính sách trợ giá mới của California

Để củng cố đà hồi phục, California đã triển khai chương trình "MyFirstEV Zero Emissions Vehicles" với những ưu đãi tài chính trực tiếp cho người mua xe lần đầu. Cụ thể:

Xe mới: Người dân đủ điều kiện mua xe điện lần đầu có giá dưới 50.000 USD sẽ nhận được khoản hoàn tiền (rebate) trị giá 3.500 USD.

Người dân đủ điều kiện mua xe điện lần đầu có giá dưới 50.000 USD sẽ nhận được khoản hoàn tiền (rebate) trị giá 3.500 USD. Xe đã qua sử dụng: Khoản hỗ trợ 1.750 USD được áp dụng cho các dòng xe điện cũ có mức giá dưới 25.000 USD.

Ưu thế cho các nhà sản xuất nội bang

Đáng chú ý, các quy định về trần giá xe không áp dụng cho những công ty có trụ sở chính đặt tại California. Đây được xem là động thái bảo hộ nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất và công nhân trong bang. Tuy nhiên, Tesla – dù được thành lập tại California – sẽ không được hưởng đặc quyền này do đã chuyển trụ sở sang Texas vào năm 2021. Do đó, chỉ những phiên bản Model 3 và Model Y có giá dưới 50.000 USD mới đủ điều kiện nhận trợ giá.

Sự kết hợp giữa áp lực giá xăng và các chính sách hỗ trợ cục bộ như tại California đang tạo ra một bước ngoặt mới cho thị trường xe điện Mỹ, giúp người tiêu dùng vượt qua rào cản về chi phí đầu tư ban đầu.