Thị trường xe máy điện 2026: Cuộc đua công nghệ và đợt giảm giá kỷ lục từ Honda, VinFast Thị trường xe máy điện Việt Nam nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự sôi động chưa từng có với hàng loạt model mới và chiến lược giảm giá niêm yết mạnh tay từ các ông lớn như Honda, Yamaha và VinFast để giành thị phần.

Nửa đầu năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của thị trường xe máy điện Việt Nam. Không còn dừng lại ở những chương trình khuyến mãi nhỏ lẻ, các nhà sản xuất lớn đã bước vào một cuộc chiến tổng lực về cả công nghệ lẫn giá bán. Sự xuất hiện của hàng loạt dòng xe mới từ phân khúc phổ thông đến cao cấp đang dần hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi xanh trong giao thông đô thị.

Honda và Yamaha: Cú hích từ những thương hiệu truyền thống

Sau thời gian dài quan sát, Honda Việt Nam đã chính thức gia nhập đường đua với bộ đôi CUV e: và UC3 vào tháng 6/2026. Đây là những mẫu xe mang đậm triết lý kỹ thuật của hãng xe Nhật Bản với sự đầu tư bài bản về hệ thống truyền động. Honda UC3 gây chú ý khi sử dụng pin LFP cho quãng đường di chuyển 120 km mỗi lần sạc, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Trong khi đó, mẫu CUV e: lại ưu tiên tính linh hoạt với hệ thống pin Honda Mobile Power Pack e:, cho phép đổi pin nhanh chóng tại các trạm dừng.

Honda UC3 mới được bán ra tại Việt Nam đã được giảm ngay 22 triệu đồng (Ảnh: Honda).

Cả hai mẫu xe của Honda đều sở hữu những trang bị công nghệ vượt cấp như đồng hồ TFT hỗ trợ kết nối smartphone qua hệ thống Honda RoadSync. Tính năng này không chỉ hiển thị thông báo mà còn cung cấp bản đồ dẫn đường thời gian thực và điều khiển bằng giọng nói. Động cơ điện trên các dòng xe này đạt công suất tối đa 6,0 kW, đi kèm nhiều chế độ lái tùy chỉnh, mang lại khả năng vận hành tương đương các dòng xe tay ga tầm trung.

Yamaha cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi điều chỉnh chiến lược cho mẫu NEO’s. Mặc dù không ra mắt dồn dập như đối thủ, nhưng việc tinh chỉnh lại giá bán và tập trung vào trải nghiệm lái mượt mà giúp Yamaha duy trì được sự hiện diện trong phân khúc xe điện đô thị cao cấp.

VinFast: Phủ sóng phân khúc phổ thông với hệ sinh thái đổi pin

VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về doanh số bằng việc tung ra dải sản phẩm 2026 cực kỳ đa dạng bao gồm: Viper, Evo, Evo Lite, Feliz II và Flazz Max. Chiến lược của hãng xe Việt tập trung vào khả năng tiếp cận dễ dàng với mức giá phần lớn dao động từ 15–20 triệu đồng. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất là việc ứng dụng rộng rãi pin LFP dung lượng 1,5 kWh, cho phép người dùng đổi pin tại trạm chỉ trong vài phút.

Xe máy điện VinFast Feliz II (Ảnh: VinFast).

Đa số các dòng xe phổ thông của VinFast sử dụng động cơ gắn bánh sau với công suất dưới 2 kW, tối ưu cho việc di chuyển trong phố. Riêng mẫu Viper được định vị ở phân khúc tầm trung với giá niêm yết gần 40 triệu đồng, hướng tới khách hàng đòi hỏi cao hơn về hiệu năng. Chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin là một lợi thế cạnh tranh lớn, giúp người dùng xóa bỏ rào cêu về độ bền của hệ thống lưu trữ năng lượng.

Yadea và Dat Bike: Cuộc đua công nghệ hỗ trợ người lái

Yadea Osta là cái tên nổi bật nhất của thương hiệu xe điện toàn cầu này tại Việt Nam trong năm 2026. Mẫu xe này gây ấn tượng với quãng đường vận hành lên tới 180 km cho mỗi lần sạc đầy nhờ pin LFP thế hệ mới. Đáng chú ý, Yadea đã mang các công nghệ an toàn thường thấy trên xe phân khối lớn xuống dòng xe điện này, bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ xuống dốc (HDC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC).

Xe máy điện Yadea Osta vừa trình làng (Ảnh: Yadea).

Trong khi đó, Dat Bike đã làm mới mình với mẫu Era, có mức giá dễ tiếp cận hơn (từ 29,9 đến 32,2 triệu đồng). Dù giá thấp hơn các dòng trước đó, Era vẫn giữ nguyên bản sắc "xe điện hiệu năng cao" với động cơ side motor 5.000W, cho phép tăng tốc 0–40 km/h chỉ trong 3,0 giây và vận tốc tối đa 82 km/h. Khả năng sạc siêu nhanh với chế độ Boost (15 phút sạc đi được 30 km) và cốp xe dung tích 50 lít là những điểm cộng thực dụng cho người dùng trẻ.

Dat Bike Era vừa ra mắt (Ảnh: Dat Bike).

Cuộc chiến giá niêm yết: Người tiêu dùng hưởng lợi trực tiếp

Chưa bao giờ giá xe máy điện tại Việt Nam lại cạnh tranh như hiện nay. Honda Việt Nam đã tiên phong giảm giá niêm yết mẫu ICON e: xuống còn 20,5 triệu đồng (giảm gần 6 triệu đồng). Đặc biệt, mẫu UC3 cao cấp được giảm trực tiếp 22 triệu đồng, đưa mức giá thực tế xuống còn 56,5 triệu đồng. Yamaha cũng điều chỉnh giảm 13 triệu đồng cho mẫu NEO’s, đưa giá xe về mức 36,9 triệu đồng.

Dưới đây là bảng tổng hợp các mẫu xe có sự điều chỉnh giá mạnh mẽ nhất trong nửa đầu năm 2026:

Dòng xe Giá cũ (VND) Giá mới (VND) Mức giảm (VND) Honda UC3 78.500.000 56.500.000 -22.000.000 Yamaha NEO’s 49.091.000 36.900.000 -12.191.000 Honda ICON e: 26.410.909 20.520.000 -5.890.000 VinFast Viper 39.900.000 35.000.000 -4.900.000 VinFast Evo Lite 17.000.000 14.300.000 -2.700.000 VinFast Feliz II 24.900.000 23.000.000 -1.900.000

Xe Yamaha NEO’s được giảm giá 13 triệu đồng (Ảnh: Yamaha).

Sự sụt giảm giá niêm yết đồng loạt từ các hãng lớn cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn bão hòa về công nghệ cơ bản và bắt đầu cạnh tranh khốc liệt về quy mô thị phần. Với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng trạm sạc và trạm đổi pin, xe máy điện đang dần trở thành phương tiện thay thế hoàn hảo cho xe xăng, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển xanh bền vững của người dân Việt Nam.