Văn hóa - Giải trí Thiên Khánh và hành trình chinh phục sân khấu nghệ thuật quốc tế Ở tuổi 21, Trần Ngọc Khánh Hiền (nghệ danh Thiên Khánh) đến từ xã Hàm Liêm, là thí sinh duy nhất của tỉnh Lâm Đồng giành huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á (AAF - Asia Art Festival) lần thứ 13 năm 2026, diễn ra tại Singapore vào tháng 7 vừa qua.

Thiên Khánh là thí sinh duy nhất của tỉnh Lâm Đồng đã xuất sắc giành được huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á

Kiên trì theo đuổi ước mơ

Tại cuộc thi, Thiên Khánh lựa chọn tác phẩm “Con Cò” của tác giả Lưu Hà An để tranh tài ở bảng thi Solo. Đây là sân chơi nghệ thuật quy tụ các tài năng trẻ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tâm thế thử sức, Khánh đã nỗ lực thể hiện hết khả năng trên sân khấu.

Có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, Thiên Khánh đặc biệt yêu thích ca hát. Tuy nhiên, vì bố không muốn em theo con đường nghệ thuật nên mãi đến năm 18 tuổi, em mới có cơ hội theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc.

Thời gian đầu, Khánh đi hát tự phát ở các nhóm nhạc, quán cà phê, phòng trà khu vực Phan Thiết. Khi còn học cấp 2, cấp 3, Khánh thường tham gia các chương trình văn nghệ của trường, Tỉnh Đoàn và các hoạt động quần chúng.

Đến năm lớp 12, qua sự giới thiệu của một người quen, Khánh bắt đầu theo học thầy Nguyễn Hải Đăng - hiện là giáo viên thanh nhạc khu vực Phan Thiết, người có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy thanh nhạc tại đây.

Thiên Khánh thường tham gia biểu diễn nhiều chương trình văn nghệ của trường, Tỉnh Đoàn và văn nghệ quần chúng

Khánh chia sẻ: “Những ngày đầu theo học, em khá áp lực vì chưa thể hiểu hết những gì thầy hướng dẫn. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì và chỉ bảo tận tình của thầy, em dần nắm bắt được phương pháp học, hiểu hơn về kỹ thuật thanh nhạc và cảm thấy tự tin hơn trên hành trình của mình”.

Sinh ra trong một gia đình không ai theo con đường nghệ thuật, Khánh dành nhiều thời gian và công sức cho việc luyện tập. Có giai đoạn vì quá nóng lòng muốn tiến bộ nhanh, Khánh tập luyện với cường độ cao, dẫn đến mất giọng suốt 3 tháng.

“Đó là một bài học rất lớn, giúp em hiểu rằng ‘dục tốc bất đạt’ và trong nghệ thuật, sự bền bỉ, luyện tập đúng phương pháp luôn quan trọng hơn việc cố gắng quá sức”, Khánh tâm sự.

Tỏa sáng sân chơi nghệ thuật quốc tế

Nhận xét về học trò của mình, thầy Nguyễn Hải Đăng cho biết, Thiên Khánh từng bước hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc, khả năng xử lý tiết tấu và diễn xuất trên sân khấu. Trong quá trình học, Khánh có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ rèn luyện và trưởng thành từng ngày. Nhờ có năng khiếu âm nhạc, em cũng tiếp thu khá tốt các kiến thức thanh nhạc.

Thiên Khánh đã từng bước hoàn thiện từ kỹ thuật thanh nhạc, xử lý tiết tấu đến diễn xuất trên sân khấu

“ Trong quá trình học, điểm mạnh của Thiên Khánh là quãng giọng rất rộng, có thể đáp ứng được hầu như tất cả các bài hát có độ mở quãng giọng lớn nhất, đồng thời khả năng truyền tải tình cảm, biểu cảm và xử lý tác phẩm âm nhạc là điểm cộng lớn nhất của em. Thầy Nguyễn Hải Đăng, Giáo viên thanh nhạc tại khu vực Phan Thiết

Dù còn trẻ nhưng những năm qua, Thiên Khánh đã đạt một số thành tích nổi bật như: giải Nhì Tiếng hát học sinh, sinh viên toàn tỉnh năm 2022; giải Khuyến khích Tiếng hát truyền hình Ngôi Sao Biển năm 2023 khi là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Hiện Khánh là giáo viên thanh nhạc tại Trung tâm nghệ thuật Golden Art.

Giải Vàng tại cuộc thi AAF - Asia Art Festival vừa qua là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa đối với Thiên Khánh

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Khánh đã dành rất nhiều thời gian luyện tập, nghiên cứu tác phẩm, trau dồi kỹ thuật cũng như giữ gìn sức khỏe thể lực, tinh thần.

“Đây là sân chơi chuyên nghiệp, có nhiều thí sinh tài năng đến từ các quốc gia khác, vì thế đây là một cơ hội quý giá để em học hỏi và trưởng thành hơn”, Khánh bày tỏ.

Khi biết kết quả, Thiên Khánh cho biết em bất ngờ và vinh dự khi được đại diện cho trung tâm và tỉnh nhà tham gia một sân chơi nghệ thuật quốc tế.

“Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để em tiếp tục nỗ lực, học hỏi và theo đuổi đam mê trên con đường âm nhạc”, Khánh chia sẻ thêm.

Thầy Nguyễn Hải Đăng và học trò Thiên Khánh

Về những dự tính sắp tới, Khánh cho biết sẽ tham gia Liên hoan Nghệ thuật quốc tế Crescendo tại Hà Nội và cuộc thi Tiếng hát truyền hình tỉnh Lâm Đồng. Với Khánh, huy chương Vàng tại Asia Arts Festival không phải là đích đến mà là động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện và tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước.

Kết quả này là động lực để Thiên Khánh nỗ lực học tập, rèn luyện và tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước sắp tới

Để tiếp tục phát triển trên con đường âm nhạc, thầy Hải Đăng mong muốn Khánh cải thiện khả năng giữ chuẩn nốt, hình thể và khả năng biểu diễn trên sân khấu. Bên cạnh đó, Khánh cần tiếp tục rèn luyện các kỹ thuật khó, trau dồi kỹ năng biểu cảm và chú trọng tạo sắc thái phù hợp với tinh thần của từng tác phẩm.